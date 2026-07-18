Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı! Ardahan Valisi değişti! Ömer Hilmi Yamlı kimdir?
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları yayımlandı. Karara göre Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Atama kararlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı kararları, milletlerarası anlaşmalar, yönetmelikler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararları da Resmi Gazete'de yer aldı. Yayımlanan kararlarla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlenirken, BOTAŞ'ın yapacağı alımlara ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi. Peki, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında kimler görevlendirildi, bugünkü Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı? İşte 18 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete kararlarının detayları...
18 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yürütme, idare ve yargı alanlarını ilgilendiren çok sayıda karar yayımlandı. Gündemin öne çıkan başlığını Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları oluşturdu. Ardahan Valiliği'nde görev değişikliğine gidilirken, çeşitli alanlarda yeni düzenlemeler de yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararları kapsamında İstanbul, BOTAŞ ve kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin önemli kararlar da Resmi Gazete'de yer aldı. Peki, bugünkü Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte Resmi Gazete'nin öne çıkan başlıkları...
ARDAHAN VALİSİ DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama kararına göre Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.
Boşalan Ardahan Valiliği görevine ise Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.
ÖMER HİLMİ YAMLI KİMDİR?
1979 Yılında Bitlis İlinin Ahlat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ahlat' ta tamamladı, 1997 yılında Ahlat Selçuklu Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 2001 yılında bu okuldan mezun oldu.
2006 yılında dokuz ay süreyle Manchester Üniversitesinde (İngiltere) dil eğitimi aldı,2013 yılında Keele Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans yaptı.
24.08.2023 tarih ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şehitkamil Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakamımız Ömer Hilmi YAMLI evli ve 3 çocuk babasıdır.
2003 yılında 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak çalıştı.
2004 yılında Van Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.
2004-2007 yılları arasındaki Kaymakam adaylığı döneminde sırasıyla; İzmir-Beydağ, Van-Bahçesaray ve Giresun Güce İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.
Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitiren Yamlı sırasıyla 2007-2008 Konya Halkapınar, 2008-2010 Erzurum Şenkaya Kaymakamlığı ve 2010-2015 yılları arasında Erzurum Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılına kadar da İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve aynı zamanda Vilayetler Birliği Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 2018-2022 yılları arasında Konya Selçuklu, 2022-2023 yılları arasında da Kocaeli Kartepe Kaymakamı olarak görev yaptı.
CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması Sekretaryası Arasında COP31 Toplantılarına İlişkin Olarak 19/5/2026 ve 21/5/2026 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11545)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11546)
–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1/6/2026 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11547)
–– İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Kilyos Caddesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Ekli Kroki ile Koordinat Listesinde Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11548)
–– Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (m) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 11549)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187)
YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/07/2026 Tarihli ve 14730 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/07/2026 Tarihli ve 14734 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2026/2, K: 2026/9)
–– Danıştay Sekizinci Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri