SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI SON DURUM 2026: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum."

Buna göre Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı ilanı, 2026 yılı bitmeden yayımlanacak. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.