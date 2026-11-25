Şanlıurfa valisi değişti mi? Şanlıurfa’nın yeni valisi kim oldu? Gökmen Çiçek kimdir?
Türkiye genelinde valilik görevlerinde önemli değişikliklere gidildi. Yayımlanan yeni Valiler Kararnamesi kapsamında çok sayıda ilin valisi değişirken, bazı valiler ise merkez teşkilatında yeni görevlere atandı. Peki Şanlıurfa valisi değişti mi? Şanlıurfa'nın yeni valisi kim oldu?
Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre tam 41 ilin valisi değişti. Değişen valilerin yerine yeni valiler atandı. Gözler ‘’Şanlıurfa’nın yeni valisi kim oldu?’’ sorusunun yanıtına çevrildi. Mevcut Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak 2023 yılında bu göreve getirilmişti. Peki Şanlıurfa Valisi değişti mi?
ŞANLIURFA’NIN YENİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK OLDU
Hasan Şıldak’ın ardından Şanlıurfa Valiliği görevine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek getirildi. Geçmişte Afyonkarahisar Valisi olarak da görev yapan Çiçek, yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa’nın yeni valisi olarak görevlendirildi.
GÖKMEN ÇİÇEK KİMDİR?
1978 yılında Gebze’de dünyaya gelen Gökmen Çiçek, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı lisans eğitimini 2001 yılında bitirdi.
2004 yılında İçişleri Bakanlığının kaymakam adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Çiçek, Trabzon-Düzköy ve İzmir-Beydağ’da kaymakam vekilliği yaptı.
2005-2006 yılları arasında eğitim amacıyla İngiltere’ye gönderilen Çiçek, Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi aldı ve İngiltere’nin idari sistemi üzerine çalışmalar yürüttü. Yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı.
2007 yılında Sivas-Akıncılar Kaymakamlığına atanan Çiçek, daha sonra Erzincan-Kemah ve Rize-Güneysu ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı.
2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından Yılın İdarecisi seçilen Gökmen Çiçek, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğünde ise şube müdürlüğü, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.
26 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğüne, 10 Haziran 2020 tarihli kararnameyle Afyonkarahisar Valiliğine atandı.
12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri Valisi olarak görevlendirilen Gökmen Çiçek, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliği görevine getirildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Gökmen Çiçek, yeni görevinde Şanlıurfa Valisi olarak