Şans Topu sonuçları açıklandı! 25 Kasım 2026 Çarşamba Şans Topu sonucu sorgula ekranı
Şans Topu'nun 25 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın merakla takip edilen şans oyunlarından biri olan Şans Topu'nda gözler kazandıran numaralara çevrildi. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler, 5+1 bilen olup olmadığını ve büyük ikramiyenin hangi talihliye çıktığı araştırıyor. Peki, 25 Kasım 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu mu? İşte Milli Piyango ile 25 Kasım Çarşamba Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...
Şans Topu'nda 25 Kasım Çarşamba günü yapılacak çekiliş öncesinde sonuç sorgulama araştırmaları hız kazandı. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı ve 25 Kasım çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte 25 Kasım 2026 Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı...
25 KASIM 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25 Kasım 2026 Çarşamba Şans Topu çekilişi açıklandı.
25 Kasım 2026 Şans Topu kazanan numaraları:
7 - 10 - 16 - 25 - 28 + 9
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Şans Topu'nun 25 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar Milli Piyango Online sonuç ekranında yayınlandı.
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Şans oyunuseverler, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.