SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM GELDİ! Benzin ne kadar, motorin kaç TL oldu? 11 Ekim 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorine ortalama 6 lira 50 kuruş zam geldi. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla pompaya yansıyan yeni fiyatlar araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan sürücüler güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün benzin ne kadar, motorin kaç TL oldu? LPG litre fiyatı kaç liradan satılıyor? İşte 11 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları...