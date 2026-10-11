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        Haberler Bilgi SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM GELDİ! Benzin ne kadar, motorin kaç TL oldu? 11 Ekim 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel akaryakıt fiyatları

        SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM GELDİ! Benzin ne kadar, motorin kaç TL oldu? 11 Ekim 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan değişiklikler 10 Ekim 2026 Cumartesi günü pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorinin litre fiyatına ortalama 6 lira 50 kuruş zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni fiyatların ardından araç sahipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere illerdeki güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 11 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 00:34 Güncelleme:
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        Akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorine ortalama 6 lira 50 kuruş zam geldi. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla pompaya yansıyan yeni fiyatlar araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan sürücüler güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün benzin ne kadar, motorin kaç TL oldu? LPG litre fiyatı kaç liradan satılıyor? İşte 11 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

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        BENZİNE İNDİRİM GELDİ

        Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapıldı. Fiyat değişikliği, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt istasyonlarının pompa fiyatlarına yansıdı.

        İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 83,80 liraya, Ankara'da 84,80 liraya, İzmir'de ise 85,10 liraya geriledi.

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        MOTORİNE ZAM GELDİ

        Öte yandan motorine zam geldi. Motorinin litre fiyatında yaklaşık 6,50 liralık artış yaşandı. Fiyat değişikliği, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt istasyonlarının pompa fiyatlarına yansıdı.

        Zam sonrası motorinin litresi İstanbul'da 96,60 liraya, Ankara'da 97,70 liraya, İzmir'de ise 98,00 liraya yükseldi.

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        10 EKİM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin, motorin ve LPG fiyatları dağıtım şirketine, istasyona ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

        İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 10 Ekim 2026 tarihli güncel fiyat listeleri;

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        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin: 83,80 TL

        Motorin: 96,60 TL

        LPG: 41,20 TL

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        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin: 83,60 TL

        Motorin: 96,50 TL

        LPG: 40,60 TL

        7

        Ankara

        Benzin: 84,80 TL

        Motorin: 97,70 TL

        LPG: 41,29 TL

        8

        İzmir

        Benzin: 85,10 TL

        Motorin: 98,00 TL

        LPG: 41,20 TL

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