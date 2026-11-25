AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?

25 Kasım Çarşamba günü Türkiye'nin farklı noktalarında küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. Sabah saatlerinde Bolu, Muğla, Adana ve Konya çevresinde meydana gelen depremler, günün en çok takip edilen deprem kayıtları arasında yer aldı.

Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını ve sarsıntıların kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli'nin güncel verilerini kontrol ediyor.