SON DEPREMLER 25 KASIM 2026: AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Son depremler 25 Kasım 2026 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı güncel deprem kayıtlarını araştırıyor. Peki, bugün nerede deprem oldu, az önce deprem mi oldu, en son depremin büyüklüğü kaç? İşte, 25 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaydedilen sarsıntılar, deprem gündemini yeniden hareketlendirdi. Deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, resmi kurumların yayımladığı güncel verileri takip ediyor. Depremlerin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, 25 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?
25 Kasım Çarşamba günü Türkiye'nin farklı noktalarında küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. Sabah saatlerinde Bolu, Muğla, Adana ve Konya çevresinde meydana gelen depremler, günün en çok takip edilen deprem kayıtları arasında yer aldı.
Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını ve sarsıntıların kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli'nin güncel verilerini kontrol ediyor.
25 KASIM 2026 AFAD SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri internet sitesi üzerinden anlık olarak yayımlıyor. AFAD'ın son depremler ekranında sarsıntının saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi ayrıntılar bulunuyor.
25 Kasım sabah saatlerinde kaydedilen depremler arasında Bolu Merkez'de saat 05.38'de meydana gelen 2,6 büyüklüğündeki sarsıntı da yer aldı. Muğla'nın Milas ilçesi, Adana'nın Kozan ilçesi ve Konya'nın Beyşehir ilçesinde de deprem kayıtları paylaşıldı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri takip ederek güncel verileri kamuoyuyla paylaşıyor. Kandilli'nin deprem kayıtlarında sarsıntıların gerçekleştiği yer, saat, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor.