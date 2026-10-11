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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’da deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        İstanbul’da deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncel olarak duyurmaya devam ediyor. En son İstanbul'da saat 18.11'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizin birçok bölgesinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, 11 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        Son depremler listesi, 11 Ekim Pazar günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre; 11 Ekim tarihinde yurt genelinde pek çok noktada küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Peki İstanbul’da deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, yurtta yaşanan en son depremler listesi

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        İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

        İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre İstanbul deprem büyüklüğü 2.9 olarak duyuruldu.

        SON DEPREMLER 11 EKİM 2026

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemi güncellenerek duyuruluyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

        KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER

        2026-10-11 18:14:39 40.709 29.2445 7.16 ML 2.9 Marmara Denizi - [05.93 km] Merkez (Yalova)

        2026-10-11 17:35:36 39.31133 25.8115 7.39 ML 1.4 Ege Denizi - [28.79 km] Ayvacık (Çanakkale)

        2026-10-11 16:49:59 38.99217 27.13167 6.86 ML 1.3 Bergama (İzmir)

        2026-10-11 16:38:14 37.74683 36.14017 7.0 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)

        2026-10-11 16:35:45 39.01617 30.1845 9.74 ML 1.8 Altıntaş (Kütahya)

        2026-10-11 13:58:57 38.00933 35.445 7.03 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)

        2026-10-11 13:58:04 37.8025 36.1855 6.95 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)

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