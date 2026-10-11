Son depremler listesi, 11 Ekim Pazar günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre; 11 Ekim tarihinde yurt genelinde pek çok noktada küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Peki İstanbul’da deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, yurtta yaşanan en son depremler listesi