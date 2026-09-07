Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Sporting Lizbon Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi

        Sporting Lizbon Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi

        Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Sporting Lizbon Galatasaray maçı tarihini ve başlama saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki diğer rakipleri arasında Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK Athens, Feyenoord ve PSG bulunuyor. Peki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın 2026-2027 Şampiyonlar Ligi maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 01:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonuna Sporting Lizbon deplasmanında başlayacak. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayın bilgilerini de araştırıyor. Peki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte kritik karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi...

        2

        SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Sporting Lizbon - Galatasaray maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

        3

        SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Sporting Lizbon - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

        4

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026-2027

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maç programı şöyle:

        9 Eylül | Sporting - Galatasaray 22.00

        13 Ekim | Galatasaray - Barcelona 22.00

        21 Ekim | Lille - Galatasaray 19.45

        3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45

        5

        24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45

        8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00

        19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45

        27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sporting Lizbon Galatasaray maçı
        #galatasaray haberleri
        #şampiyonlar ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        İnancın manifestosu
        İnancın manifestosu
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Derbi Avrupa basınında!
        Derbi Avrupa basınında!
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        Ölüm günleri de aynı
        Ölüm günleri de aynı
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"