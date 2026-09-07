Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonuna Sporting Lizbon deplasmanında başlayacak. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayın bilgilerini de araştırıyor. Peki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte kritik karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi...