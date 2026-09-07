Sporting Lizbon Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi
Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Sporting Lizbon Galatasaray maçı tarihini ve başlama saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki diğer rakipleri arasında Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK Athens, Feyenoord ve PSG bulunuyor. Peki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın 2026-2027 Şampiyonlar Ligi maç takvimi...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonuna Sporting Lizbon deplasmanında başlayacak. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayın bilgilerini de araştırıyor. Peki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte kritik karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi...
SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sporting Lizbon - Galatasaray maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Sporting Lizbon - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026-2027
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maç programı şöyle:
9 Eylül | Sporting - Galatasaray 22.00
13 Ekim | Galatasaray - Barcelona 22.00
21 Ekim | Lille - Galatasaray 19.45
3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45
24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45
8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00
19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45
27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00