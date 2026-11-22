Spotify Wrapped 2026 ne zaman çıkacak? Spotify yıl sonu müzik özeti hangi tarihte yayınlanacak?
Spotify Wrapped 2026 için geri sayım başladı. Her yıl aralık ayının ilk günlerinde yayınlanan kişisel müzik özeti, kullanıcıların en çok dinlediği şarkıları, sanatçıları ve podcast'leri bir araya getiriyor. Peki, Spotify Wrapped 2026 ne zaman çıkacak, müzik özeti nereden görüntülenecek? İşte 2026 Spotify Wrapped yayın tarihine ilişkin detaylar...
Spotify kullanıcılarının yıl boyunca dinlediği müzikleri kişisel bir rapora dönüştüren Wrapped, her yıl sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor. Kullanıcılar, kendilerine özel hazırlanan listeler aracılığıyla yılın en çok dinledikleri sanatçılarını, şarkılarını ve müzik türlerini keşfederken sonuçlarını arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Yeni özetin yaklaşmasıyla birlikte Spotify Wrapped 2026'nın yayın takvimi ve bu yıl sunacağı istatistikler de araştırılmaya başladı. Peki, Spotify Wrapped 2026 ne zaman çıkacak? İşte, Spotify yıl sonu müzik özeti hakkında merak edilenler…
SPOTIFY WRAPPED 2026 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Spotify Wrapped 2026'nın 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor. Şirket tarafından henüz resmi bir çıkış tarihi duyurulmadı. Önceki yıllarda kasım ayının son günleri ile aralık ayının ilk haftasında kullanıma sunulan müzik özetinin bu yıl da benzer bir takvimle paylaşılması öngörülüyor.
SPOTIFY WRAPPED ÖNCEKİ YILLARDA HANGİ TARİHLERDE YAYINLANDI?
Spotify'ın yıllık müzik özeti, son yıllarda genellikle kasım ayının son günlerinde veya aralık ayının ilk haftasında erişime açıldı. Önceki yılların Spotify Wrapped yayın tarihleri şöyle:
SPOTIFY WRAPPED 2026 NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Spotify Wrapped 2026 yayınlandığında kullanıcılar, mobil uygulamanın ana sayfasındaki Wrapped bölümünden kişisel müzik özetlerine ulaşabilecek. Özeti bulamayanlar, Spotify uygulamasındaki arama bölümüne 2026 yazarak ilgili sayfayı kontrol edebilecek.
Bilgisayar üzerinden Spotify kullananlar da platformun Gözat bölümünden yıl sonu özetine erişebilecek.
SPOTIFY WRAPPED 2026 ÖZETİNDE NELER YER ALACAK?
Spotify Wrapped 2026, kullanıcıların yıl boyunca dinleme alışkanlıklarını kişisel istatistiklerle gösterecek. Müzik raporunda en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar, albümler ve podcast'lerin yanı sıra toplam dinleme süresine ilişkin bilgiler de bulunacak.
Kullanıcılar, böylece 2026 yılı boyunca en çok hangi sanatçıları dinlediklerini, hangi şarkıları tekrar tekrar açtıklarını ve müzik tercihlerinin nasıl şekillendiğini görebilecek.