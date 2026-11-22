Spotify kullanıcılarının yıl boyunca dinlediği müzikleri kişisel bir rapora dönüştüren Wrapped, her yıl sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor. Kullanıcılar, kendilerine özel hazırlanan listeler aracılığıyla yılın en çok dinledikleri sanatçılarını, şarkılarını ve müzik türlerini keşfederken sonuçlarını arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Yeni özetin yaklaşmasıyla birlikte Spotify Wrapped 2026'nın yayın takvimi ve bu yıl sunacağı istatistikler de araştırılmaya başladı. Peki, Spotify Wrapped 2026 ne zaman çıkacak? İşte, Spotify yıl sonu müzik özeti hakkında merak edilenler…