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        Haberler Bilgi MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 26 Ekim Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 26 Ekim Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef Türkiye'de 26 Ekim 2026 Pazartesi günü haftanın kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. Kaptanlık oyununda konsept testi kebabı oldu. Kaptanlık mücadelesinde başarılı olmak isteyen yarışmacılar, en iyi tabağı hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Oyunun ardından mavi takım kaptanının kim olacağı ve takımların nasıl kurulacağı merak konusu oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, 26 Ekim mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu kazanan yarışmacı ve mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:25 Güncelleme:
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        1

        MasterChef Türkiye’de yeni haftanın başlamasıyla birlikte yarışmacılar kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. 26 Ekim Pazartesi günü oynanan oyunda yarışmacılar, konsept testi kebabı hazırlayarak şeflerden en yüksek değerlendirmeyi almaya çalıştı. Kaptanlık oyununun ardından gözler takım seçimlerine ve kırmızı takım kaptanının kim olacağına çevrildi. Peki, 26 Ekim 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyununu Kübra kazandı. Mavi takım kaptanı Kübra, kırmızı takım kaptanı olarak Hasan Alp'i seçti

        3

        MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        4

        Mavi Takım

        Kübra (Takım Kaptanı)

        Burçin

        Tolga

        Eyüpcan

        Bahar

        Nilay

        Şadi

        Ayşe

        5

        Kırmızı Takım

        Hasanalp (Takım Kaptanı)

        Muhammed

        Şükran

        Nurten

        Enes

        Armağan

        Tolgahan

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Emre oldu.

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        #Masterchef
        #masterchef kaptanlık oyunu
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