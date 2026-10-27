192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para kazanacağız"

İstanbul'da, canlı bahis sistemindeki verileri 7 saniye geciktirerek bahis firmalarını 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen veri analistinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. "Fena para yapcaz", "Oynarsan paranın içinden geçeriz" ve "Ben yönetiyorum sistemi şu an" mesajlarını gönderen Orhan B... Daha Fazla Göster İstanbul'da, canlı bahis sistemindeki verileri 7 saniye geciktirerek bahis firmalarını 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen veri analistinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. "Fena para yapcaz", "Oynarsan paranın içinden geçeriz" ve "Ben yönetiyorum sistemi şu an" mesajlarını gönderen Orhan Batın K.'nin, polis ve savcılık ifadelerinde sistemi bilmediğini ve kimseyle yazışmadığını söylediği belirlendi. MASAK raporunda ise şüphelinin hesaplarında 192 milyon liralık para giriş ve çıkışı tespit edildi. Daha Az Göster