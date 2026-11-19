TCDD KURA ÇEKİLİŞ SONUÇ SORGULAMA EKRANI: TCDD 166 sürekli işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek isim listesi yayınlandı mı?
TCDD'nin 166 işçi alımı için düzenlediği noter kurası 18 Kasım Çarşamba günü tamamlandı. Kura çekilişinin ardından başvuru yapan adaylar, asil ve yedek isim listelerinin ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. TCDD Taşımacılık tarafından henüz resmi sonuç listesinin paylaşılmaması üzerine adayların sonuç duyurusuna yönelik bekleyişi devam ediyor. Peki, TCDD 166 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek aday listeleri nereden öğrenilecek? İşte TCDD işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...
TCDD Taşımacılığın 166 işçi alımına başvuran adaylar, noter huzurunda yapılan kura çekilişinin ardından sonuçların açıklanmasını bekliyor. 18 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişle birlikte gözler, işe alınmaya hak kazanan asil adaylar ile yedek isimlerin yer alacağı listeye çevrildi. Kuraya katılanlar, sonuçların yayımlanıp yayımlanmadığını öğrenmek için kurumun resmi duyurularını takip ediyor. Ancak TCDD Taşımacılığın internet sitesinde henüz sonuçlara ilişkin bir liste paylaşılmadı. Peki, TCDD 166 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, asil ve yedek aday listelerine nasıl ulaşılacak? İşte sonuç sorgulama sürecine ilişkin ayrıntılar...
TCDD 166 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TCDD Taşımacılık bünyesinde istihdam edilecek 166 sürekli işçi için yapılan noter kurasının ardından asil ve yedek aday listeleri henüz yayımlanmadı. Başvuru sahipleri, kura sonuçlarına ilişkin güncel bilgilere TCDD Taşımacılığın resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşabilecek.
TCDD 166 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
TCDD Taşımacılığın 166 sürekli işçi alımı için düzenlediği noter kurası, 18 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasına rağmen asil ve yedek aday listelerine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından TCDD Taşımacılığın resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden isim listelerini kontrol edebilecek.
TCDD 166 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ