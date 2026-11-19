TCDD Taşımacılığın 166 işçi alımına başvuran adaylar, noter huzurunda yapılan kura çekilişinin ardından sonuçların açıklanmasını bekliyor. 18 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişle birlikte gözler, işe alınmaya hak kazanan asil adaylar ile yedek isimlerin yer alacağı listeye çevrildi. Kuraya katılanlar, sonuçların yayımlanıp yayımlanmadığını öğrenmek için kurumun resmi duyurularını takip ediyor. Ancak TCDD Taşımacılığın internet sitesinde henüz sonuçlara ilişkin bir liste paylaşılmadı. Peki, TCDD 166 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, asil ve yedek aday listelerine nasıl ulaşılacak? İşte sonuç sorgulama sürecine ilişkin ayrıntılar...