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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ kiralık konut kura çekimi tarihi: 1071 kiralık TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        TOKİ kiralık konut kura çekimi tarihi: 1071 kiralık TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        İstanbul'da hayata geçirilen TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru aşaması sonrası kura çekimi takvimi araştırılıyor. Başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar arasından 1.071 konut için kura çekileceği açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçerli şartları sağlayan vatandaşlar arasından hak sahiplerinin ekim ayında kurayla belirleneceğini duyurmuştu. Peki 1071 kiralık TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 22:38 Güncelleme:
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        TOKİ kiralık konut kura çekimi takvimi merak ediliyor. Kura tarihi açıklandığında başvuru sahipleri, kendilerine ait bilgileri kullanarak hak sahipliği durumunu kontrol edebilecek. İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan ve diğer şartları yerine getirenler kiralık konut projesinden faydalanabilecek. Peki TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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        TOKİ KİRALIK KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        TOKİ İstanbul kiralık konut projesi kapsamında kura çekiminin, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor. Başvurular 25 Eylül 2026 tarihinde sona erdi. Kura çekiminin kesin günü TOKİ tarafından henüz açıklanmadı.

        Bakan Murat Kurum konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

        "TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık.

        Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor.

        Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1.071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        TOKİ KİRALIK EVLERİ NERELERDE OLACAK?

        Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yer alacak.

        KİRALAR 10 BİN TL’DEN BAŞLAYACAK

        500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul’da hane geliri 100 bin TL’nin altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul’da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak.

        10 bin TL’den başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak. Genç evli ailelere, 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

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        #toki kura
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