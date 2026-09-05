TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

2026 TUS 2. Dönem sınavını geride bırakan doktor adayları için şimdi sonuç açıklaması bekleniyor. Uzmanlık eğitimine başlayabilmek adına sınavda ter döken binlerce aday, elde edecekleri puanların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte TUS sonuçlarının ilan edileceği tarih belli olurken, adaylar sonuç sorgulama ekranının ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM TUS sonuç tarihi ve merak edilen detaylar...