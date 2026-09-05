Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

        TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

        ÖSYM tarafından uygulanan 2026 TUS 2. Dönem sınavının ardından adayların sonuç heyecanı başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren doktor adayları, uzmanlık tercih sürecinde belirleyici olacak puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç açıklamasını bekliyor. Sınav sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağı merak edilirken, ÖSYM'nin yayımladığı takvimde sonuç tarihi de yer aldı. Peki, 2026 TUS 2. Dönem sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar sonuçlarını nereden sorgulayacak? İşte TUS sonuç tarihi ve tüm merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 16:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 TUS 2. Dönem sınavını geride bırakan doktor adayları için şimdi sonuç açıklaması bekleniyor. Uzmanlık eğitimine başlayabilmek adına sınavda ter döken binlerce aday, elde edecekleri puanların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte TUS sonuçlarının ilan edileceği tarih belli olurken, adaylar sonuç sorgulama ekranının ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM TUS sonuç tarihi ve merak edilen detaylar...

        2

        TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre adaylar, sınavda elde ettikleri puan ve başarı sıralamalarına 17 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla erişebilecek.

        3

        TUS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

        2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapabilecek ve sınav sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.

        4

        Sonuç belgeleri için adaylara ayrıca basılı bir belge gönderilmeyecek. Adaylar, puan ve başarı sıralaması bilgilerine yalnızca ÖSYM’nin dijital sonuç ekranı üzerinden ulaşabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tus
        #TUS 2. Dönem
        #TUS 2. Dönem sınav sonuçları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide 11'ler belli oldu!
        Dev derbide 11'ler belli oldu!
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        "Final için çok heyecanlıyız"
        "Final için çok heyecanlıyız"
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        İşte dünyanın en iyi savunma şirketleri
        İşte dünyanın en iyi savunma şirketleri
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        Estetik operasyonu kâbusla son buldu!
        Estetik operasyonu kâbusla son buldu!
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        Roma'da evlendiler
        Roma'da evlendiler
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        Cem Yılmaz'ın tansiyonu
        Cem Yılmaz'ın tansiyonu
        Fon getirilerine yüzde 10 stopaj
        Fon getirilerine yüzde 10 stopaj
        Zeynep'in katledildiği 'vahşet evi'nde yeni isimler saptandı!
        Zeynep'in katledildiği 'vahşet evi'nde yeni isimler saptandı!