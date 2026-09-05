TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
ÖSYM tarafından uygulanan 2026 TUS 2. Dönem sınavının ardından adayların sonuç heyecanı başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren doktor adayları, uzmanlık tercih sürecinde belirleyici olacak puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç açıklamasını bekliyor. Sınav sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağı merak edilirken, ÖSYM'nin yayımladığı takvimde sonuç tarihi de yer aldı. Peki, 2026 TUS 2. Dönem sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar sonuçlarını nereden sorgulayacak? İşte TUS sonuç tarihi ve tüm merak edilen detaylar...
2026 TUS 2. Dönem sınavını geride bırakan doktor adayları için şimdi sonuç açıklaması bekleniyor. Uzmanlık eğitimine başlayabilmek adına sınavda ter döken binlerce aday, elde edecekleri puanların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte TUS sonuçlarının ilan edileceği tarih belli olurken, adaylar sonuç sorgulama ekranının ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM TUS sonuç tarihi ve merak edilen detaylar...
TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre adaylar, sınavda elde ettikleri puan ve başarı sıralamalarına 17 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla erişebilecek.
TUS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapabilecek ve sınav sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.