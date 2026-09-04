AV ZAMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Av Zamanı (Hunting Season), ormanın derinliklerinde kızı Tag ile birlikte toplumdan uzak yaşayan hayatta kalma uzmanı Bowdrie'nin hikayesini konu alıyor. Bowdrie, kızıyla birlikte sakin ve izole bir hayat sürerken Tag bir gün nehir kenarında yaralı ve gizemli bir kadın buluyor.

Baba ve kız, kadını evlerine götürerek tedavi etmeye başlıyor. Ancak kısa süre içerisinde kadının peşinde acımasız bir uyuşturucu kartelinin olduğunu fark ediyorlar. Bu gelişmeyle birlikte Bowdrie ve Tag'in sakin yaşamı büyük bir tehditle karşı karşıya kalıyor.

Kızını ve evini korumak isteyen Bowdrie, yıllar boyunca edindiği hayatta kalma becerilerini kullanmak zorunda kalıyor. Film, baba-kızın kendilerini takip eden tehlikeli kişilerden kurtulmaya çalışırken yaşadığı gerilim dolu olayları ekrana taşıyor.