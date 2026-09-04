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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Av Zamanı filmi konusu ve oyuncuları: Av Zamanı ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Av Zamanı filmi konusu ve oyuncuları: Av Zamanı ne zaman çekildi?

        Av Zamanı (Hunting Season) filmi beyaz perdenin ardından, 4 Eylül Cuma akşamı TV'de ilk kez Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmde, toplumdan uzakta kızıyla birlikte yaşayan bir baba ile gizemli bir kadının yollarının kesişmesi konu ediliyor. 2025 yapımı olan filmde Mel Gibson'a Sofia Hublitz, Shelley Hennig ve Jordi Mollà gibi isimler eşlik ediyor. Peki Av Zamanı (Hunting Season) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte Av Zamanı filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 18:28 Güncelleme:
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        Av Zamanı, izole bir yaşam süren baba ve kızının beklenmedik bir olay sonrasında yaşadığı tehlikeli süreci anlatıyor. Filmde Bowdrie karakterine Mel Gibson, kızı Tag karakterine ise Sofia Hublitz hayat veriyor. Nehir kenarında yaralı bir kadın bulan Tag, onu babasıyla birlikte evlerine götürerek yardım etmeye çalışıyor. Peki Av Zamanı filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve filmde ne anlatılıyor? İşte Av Zamanı filmi hakkında tüm merak edilenler...

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        AV ZAMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Av Zamanı (Hunting Season), ormanın derinliklerinde kızı Tag ile birlikte toplumdan uzak yaşayan hayatta kalma uzmanı Bowdrie'nin hikayesini konu alıyor. Bowdrie, kızıyla birlikte sakin ve izole bir hayat sürerken Tag bir gün nehir kenarında yaralı ve gizemli bir kadın buluyor.

        Baba ve kız, kadını evlerine götürerek tedavi etmeye başlıyor. Ancak kısa süre içerisinde kadının peşinde acımasız bir uyuşturucu kartelinin olduğunu fark ediyorlar. Bu gelişmeyle birlikte Bowdrie ve Tag'in sakin yaşamı büyük bir tehditle karşı karşıya kalıyor.

        Kızını ve evini korumak isteyen Bowdrie, yıllar boyunca edindiği hayatta kalma becerilerini kullanmak zorunda kalıyor. Film, baba-kızın kendilerini takip eden tehlikeli kişilerden kurtulmaya çalışırken yaşadığı gerilim dolu olayları ekrana taşıyor.

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        AV ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Av Zamanı filminin başrolünde Mel Gibson yer alıyor. Gibson filmde hayatta kalma konusunda uzman olan Bowdrie karakterini canlandırıyor. Bowdrie'nin kızı Tag karakterine ise Sofia Hublitz hayat veriyor.

        Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Shelley Hennig, Jordi Mollà, A.J. Buckley, James DuMont, Rocky Myers ve Oliver Trevena bulunuyor. Shelley Hennig filmde January karakterini, Jordi Mollà ise Alejandro karakterini canlandırıyor.

        Av Zamanı'nın yönetmen koltuğunda Raja Collins otururken filmin senaryosu Adam Hampton tarafından kaleme alındı. Film, aksiyon, dram, suç ve gerilim unsurlarını bir araya getiriyor.

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        AV ZAMANI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Av Zamanı, 2025 yapımı bir Amerikan filmidir. Filmin çekimleri ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta'da gerçekleştirildi. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Aralık 2025 tarihinde vizyona girdi.

        Film farklı kaynaklarda 1 saat 33 dakika ile 1 saat 40 dakika arasında listeleniyor. Yapımın yönetmeni Raja Collins, senaristi ise Adam Hampton olarak açıklanıyor.

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        AV ZAMANI HANGİ KANALDA?

        Av Zamanı filmi, 4 Eylül 2026 Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Mel Gibson'ın başrolünde yer aldığı yapım, aksiyon ve gerilim türündeki hikayesiyle ekran başındaki izleyicilere heyecan dolu bir film akşamı yaşatacak.

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        #Av Zamanı
        #Hunting Season
        #film
        #show tv
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