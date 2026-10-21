Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        TV YAYIN AKIŞI 21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, gün boyunca ve akşam saatlerinde ekranlara gelecek yapımları merak ediyor. Sevilen dizilerin yeni bölümleri, sinema filmleri, eğlenceli yarışmalar ve gündüz kuşağı programları arasında tercih yapmak isteyenler, kanalların yayın saatlerini araştırıyor. Özellikle akşam kuşağında hangi dizilerin ve programların yer alacağı günün en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. Peki, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyonda neler var? Bu akşam hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in güncel yayın akışı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 17:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        21 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, yarışma ve spor programları bekliyor. Akşam saatlerini televizyon karşısında geçirmek isteyenler, ulusal kanalların güncel yayın akışlarını araştırıyor. ATV'de Var Mısın Yok Musun? yarışması, Kanal D'de Uzak Şehir, NOW TV'de Yeraltı ve Show TV'de Sevdan Bir Ateş izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de Lille-Galatasaray karşılaşmasının ardından Taşacak Bu Deniz dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye, yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in 21 Ekim Çarşamba gününe ait yayın akışı ve akşam kuşağındaki programlar…

        2

        KANALLARIN 21 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Baba

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol İle Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)

        00.15 Kızılcık Şerbeti

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir

        23.15 Haysiyet

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun

        23.40 Altı Üstü İstanbul

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.20 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.45 Lille - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        21.55 Taşacak Bu Deniz

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan ile Bugün

        10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        22.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir gün

        12.30 Yeraltı

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Yeraltı

        17.30 Ali İhsan Varol İle Kumbara

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Yeraltı (Yeni Bölüm)

        00:00 Sevdam Karadeniz

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.00 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğretmenevi müdür yardımcısı ölü bulundu

        Eskişehir'de oturan Bozüyük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı 44 yaşındaki Alper Uysal, evinde ölü bulundu. Uysal'ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.(AA)

        #TV Yayın akışı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması