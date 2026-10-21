TV YAYIN AKIŞI 21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

21 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, yarışma ve spor programları bekliyor. Akşam saatlerini televizyon karşısında geçirmek isteyenler, ulusal kanalların güncel yayın akışlarını araştırıyor. ATV'de Var Mısın Yok Musun? yarışması, Kanal D'de Uzak Şehir, NOW TV'de Yeraltı ve Show TV'de Sevdan Bir Ateş izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de Lille-Galatasaray karşılaşmasının ardından Taşacak Bu Deniz dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye, yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in 21 Ekim Çarşamba gününe ait yayın akışı ve akşam kuşağındaki programlar…