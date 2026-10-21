TV YAYIN AKIŞI 21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, gün boyunca ve akşam saatlerinde ekranlara gelecek yapımları merak ediyor. Sevilen dizilerin yeni bölümleri, sinema filmleri, eğlenceli yarışmalar ve gündüz kuşağı programları arasında tercih yapmak isteyenler, kanalların yayın saatlerini araştırıyor. Özellikle akşam kuşağında hangi dizilerin ve programların yer alacağı günün en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. Peki, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyonda neler var? Bu akşam hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in güncel yayın akışı listesi…
21 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, yarışma ve spor programları bekliyor. Akşam saatlerini televizyon karşısında geçirmek isteyenler, ulusal kanalların güncel yayın akışlarını araştırıyor. ATV'de Var Mısın Yok Musun? yarışması, Kanal D'de Uzak Şehir, NOW TV'de Yeraltı ve Show TV'de Sevdan Bir Ateş izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de Lille-Galatasaray karşılaşmasının ardından Taşacak Bu Deniz dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye, yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in 21 Ekim Çarşamba gününe ait yayın akışı ve akşam kuşağındaki programlar…
KANALLARIN 21 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)
00.15 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
23.15 Haysiyet
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.40 Altı Üstü İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.45 Lille - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
21.55 Taşacak Bu Deniz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
22.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir gün
12.30 Yeraltı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
17.30 Ali İhsan Varol İle Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yeraltı (Yeni Bölüm)
00:00 Sevdam Karadeniz
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)