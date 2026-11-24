TV YAYIN AKIŞI 24 KASIM 2026: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 yayın akışı
Salı günü ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. 24 Kasım Salı günü farklı kanalların yayın akışlarında filmler, diziler ve haber bültenleri bulunuyor. TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TV8 ve Show TV'nin günlük yayın programları merak edilirken ekran başında vakit geçirmeyi planlayanlar, sevilen dizilerin yeni bölümlerini ve eğlence programlarını takip ediyor. Peki bugün tv'de neler var? İşte, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 TV yayın akışı listesi
Televizyon kanallarının 24 Kasım 2026 Salı gününe ait yayın akışı listeleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Hafta içi akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler için ulusal kanallarda yayınlanacak dizileri, filmleri, yarışmaları ve güncel programlar belli oldu. İşte, 24 Kasım 2026 tv yayın akışı
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Buse Varol İle Gelin Evi
15:00 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Sevdan Bir Ateş
02:45 Muhtemel Aşk
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.05 Masumlar Apartmanı
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 Galatasaray - Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
01.40 Gönül Dağı
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:20 Altı Üstü İstanbul
02:20 Var Mısın Yok Musun
05:00 Bir Gece Masalı
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
04.30 Oynat Bakalım
06.30 Tuzak
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım / Canlı
12.45 Temizlik Benim İşim / Yeni Bölüm
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Haysiyet
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Üç Kız Kardeş
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ile Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Gelinler Sofrada
15.00 Anne Yarısı
17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Anne Yarısı
23.45 Yeraltı
02.30 Şevkat Yerimdar
04.45 Şahane Hayatım
06.00 Karagül