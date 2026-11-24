5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz! Sapık yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta, C.K. isimli istismarcı, ekmek almaya giden 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve kayıplara karışan şüpheli C.K. kısa sürede yakalandı. Küçük çocuğun psikolojisinin bozulduğu ve kimseyle konuşmadığını öğrenilirken, ya... Daha Fazla Göster İstanbul Esenyurt'ta, C.K. isimli istismarcı, ekmek almaya giden 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve kayıplara karışan şüpheli C.K. kısa sürede yakalandı. Küçük çocuğun psikolojisinin bozulduğu ve kimseyle konuşmadığını öğrenilirken, yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı (İHA) Daha Az Göster