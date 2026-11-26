TV YAYIN AKIŞI 26 KASIM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi
26 Kasım 2026 Perşembe günü televizyon kanallarında ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Futbolseverler, TRT 1 ekranlarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki kritik mücadelelerine odaklanırken TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı yaşanacak. Kanal D yerli sinema filmiyle izleyici karşısına çıkarken ATV, Show TV, Star TV ve NOW TV sevilen dizileriyle ekranlara renk katacak. Peki, bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? İşte 26 Kasım 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı listesi...
Perşembe günü ekran başında vakit geçirmek isteyenler, televizyon kanallarının yayın programlarını araştırmaya başladı. 26 Kasım 2026 tarihli yayın akışında Avrupa kupası karşılaşmalarından sevilen dizilere, yarışma programlarından yerli sinema filmlerine kadar birçok yapım yer alıyor. Gecenin spor heyecanı Beşiktaş ve Trabzonspor'un mücadeleleriyle TRT 1'de yaşanırken diğer kanallar da farklı yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte 26 Kasım 2026 Perşembe günü Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı...
KANALLARIN 26 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Baba
09:00 - Sandık Kokusu
12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 - Bahar
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 - Gece Hattı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:45 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Haysiyet
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - İngiliz Anahtarı: Recep Usta
22:00 - İngiliz Anahtarı: Recep Usta
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 - İstiklal Marşı
05:45 - Hayallerinin Peşinde
06:30 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:30 - Kalk Gidelim
10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 - Seksenler
13:40 - Masumlar Apartmanı
17:30 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Maç Önü
20:45 - Beşiktaş - Hapoel Beerşeba | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
23:00 - ÇSKA Sofya - Trabzonspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları
01:00 - Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Aramızda Kalsın
08:15 - Bugüne Başlarken
08:30 - Cansu Canan ile Bugün
10:00 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:45 - Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 - Star Haber
20:00 - Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)
00:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 - Hercai
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Güneşin Doğduğu Yer
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Güneşin Doğduğu Yer (Yeni Bölüm)
00:20 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 - Altı Üstü İstanbul
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 - Zafer Söken ile İlk Bakış
08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
11:00 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 - Gelinler Sofrada
15:00 - Anne Yarısı
17:45 - Ali İhsan Varol ile Kumbara
19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 - Yeraltı
22:45 - Ömür Usta
01:45 - Ali İhsan Varol ile Kumbara
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 - Tuzak
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım / Canlı
12:45 - Temizlik Benim İşim
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Temizlik Benim İşim