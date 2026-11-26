Perşembe günü ekran başında vakit geçirmek isteyenler, televizyon kanallarının yayın programlarını araştırmaya başladı. 26 Kasım 2026 tarihli yayın akışında Avrupa kupası karşılaşmalarından sevilen dizilere, yarışma programlarından yerli sinema filmlerine kadar birçok yapım yer alıyor. Gecenin spor heyecanı Beşiktaş ve Trabzonspor'un mücadeleleriyle TRT 1'de yaşanırken diğer kanallar da farklı yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte 26 Kasım 2026 Perşembe günü Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı...