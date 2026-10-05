TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ? 5 Ekim 2026 X'te (Twitter) erişim sorunu mu var, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X'te yaşanan erişim sorununun kaynağı kullanıcılar tarafından araştırılırken, platformun genel çalışma durumu da merak konusu oldu. Zaman zaman uygulama veya internet bağlantısından kaynaklanan teknik problemler nedeniyle X'e giriş yapmak, ana sayfayı yenilemek veya gönderileri görüntülemek mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle yaşanan aksaklığın platform genelinde mi, bölgesel bir erişim probleminden mi yoksa bireysel bağlantı sorunundan mı kaynaklandığı kesinti bildirimleri ve kullanıcı raporları üzerinden takip ediliyor. Peki, Twitter çöktü mü? X neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte 5 Ekim 2026 Pazartesi X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin son durum...