Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 il il ücretli öğretmenlik sonuç sorgulama ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvurularında Türkiye genelinde geçerli tek bir son başvuru tarihi bulunmuyor. Başvuru ve görevlendirme takvimi, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebiliyor.

Bu nedenle bazı ilçelerde başvurular tamamlanırken, ihtiyaç bulunan bölgelerde başvuru süreci eylül ayında da devam edebiliyor. Örneğin Bağlar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemindeki görevlendirmeler için başvuruların 4 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar yapılabileceğini duyurdu.

2026-2027 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.