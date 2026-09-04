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        Haberler Bilgi Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 il il ücretli öğretmenlik sonuç sorgulama ekranı

        Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 il il ücretli öğretmenlik sonuç sorgulama ekranı

        Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları, okulların açılmasına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvurularını yapan adayların gözü görevlendirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine çevrildi. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman açıklanır? İşte, MEB 2026-2027 il il ücretli öğretmenlik sonuç sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Görev almak için başvurularını tamamlayan adaylar, hangi okula ve ilçeye görevlendirildiklerini öğrenmek için MEB sonuç ekranını takip ediyor. "Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde yer alırken, görevlendirme sürecinin il ve ilçe bazında yürütüldüğü biliniyor. Peki, Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026-2027 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama sayfası hakkında merak edilenler…

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 yılı ücretli öğretmenlik sonuçları için Türkiye genelinde belirlenmiş tek bir tarih bulunmuyor. Görevlendirmeler, okullardaki öğretmen ihtiyacına göre ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılıyor.

        Ücretli öğretmenlik sonuç sorgulama ekranı ile hak kazanan adayların isim listesi için adayların başvuru yaptıkları İl veya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesini takip etmeleri gerekiyor.

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        2026-2027 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Ücretli öğretmenlik sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların, başvuru yaptıkları İl veya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki Duyurular bölümünü takip etmesi gerekiyor. Sonuçlar bazı müdürlükler tarafından isim listesi şeklinde açıklanırken, bazıları adayları başvuru modülüne yönlendiriyor. Beyoğlu İlçe MEM de adayların görevlendirme sürecini ilgili başvuru modülü üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK GÖREVLENDİRMELERİ NASIL YAPILIYOR?

        Ücretli öğretmen görevlendirmeleri, okullarda oluşan öğretmen ihtiyacına göre İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından ihtiyaç bulunan eğitim kurumları ve ilgili branşlar doğrultusunda adaylar görevlendiriliyor. Görevlendirmelerde başvuru şartları, branş ve eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınıyor.

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvurularında Türkiye genelinde geçerli tek bir son başvuru tarihi bulunmuyor. Başvuru ve görevlendirme takvimi, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebiliyor.

        Bu nedenle bazı ilçelerde başvurular tamamlanırken, ihtiyaç bulunan bölgelerde başvuru süreci eylül ayında da devam edebiliyor. Örneğin Bağlar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemindeki görevlendirmeler için başvuruların 4 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar yapılabileceğini duyurdu.

        2026-2027 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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