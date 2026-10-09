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        Haberler Bilgi Yaşam VGM burs başvuru tarihi 2026: VGM Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman?

        VGM burs başvuru tarihi 2026: VGM Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman?

        VGM burs başvuru tarihleri belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) 2026-2027 eğitim yılında verilecek VGM Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim burs başvuruları ekim ayı içerisinde tamamlanacak. Süre dolduktan sonra yeni başvuru alınmayacak ve sıra değerlendirme aşamasına gelecek. Peki VGM Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 18:59 Güncelleme:
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        Hem yeni eğitim-öğretim yılının başlayacak olması hem de üniversite kayıt sürecinin yaklaşmasıyla birlikte, VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağını ve biteceğini merak ediliyor. Burstan yararlanmak isteyen Ortaöğrenim öğrencileri için başvurular başladı. Peki VGM burs başvurusu son gün ne zaman? VGM Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

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        VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün yükseköğrenim burs başvuruları 22 Ekim'de başlayacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) 2026-2027 eğitim yılında verilecek yükseköğrenim bursu için başvurular 22 Ekim'de başlayacak.

        VGM'den yapılan açıklamaya göre, burs başvuruları 22 Ekim saat 10.00'dan 31 Ekim saat 23.59'a kadar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesi "www.vgm.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.

        Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2013'ten bu yana verilen burs kapsamında, destek almaya hak kazanan öğrencilere eğitim dönemi boyunca 8 ay süreyle aylık 4 bin lira ödeme yapılacak.

        Burs ödemeleri Ekim 2026-Mayıs 2027 dönemini kapsayacak.

        Başvurular, bilgilerin doğruluk kontrollerinin ardından Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli doğrultusunda değerlendirilecek.

        Öğrenciler, başvuru süresi içerisinde sisteme yeniden giriş yaparak formda beyan ettikleri bilgileri güncelleyebilecek veya değiştirebilecek.

        Yükseköğrenim bursundan, sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde geliri bulunanlar, Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri, normal öğrenim süresini aşarak ek süre öğrenim görenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanamayacak.

        Ayrıca kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alanlar, VGM'den muhtaç aylığı alanlar ve bir önceki eğitim yılında başarısızlık nedeniyle VGM yükseköğrenim bursu kesilen öğrenciler de burs kapsamı dışında tutulacak.

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        VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan VGM Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları başladı:

        Başlangıç Tarihi: 6 Ekim 2026 Salı (Saat 10.00)

        Son Başvuru Tarihi: 20 Ekim 2026 Salı (Saat 23.59)

        Bu tarihler arasında adayların işlemlerini elektronik ortamda tamamlaması gerekmektedir. Belirtilen sürenin dışında başvuru yapılması mümkün değildir.

        VGM BURS BAŞVURUMU NASIL YAPABİLİRİM?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

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        VGM BURSU NE ZAMAN VE KAÇ AY VERİLİR?

        Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

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        #VGM
        #vgm burs
        #Vakıflar Genel Müdürlüğü
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