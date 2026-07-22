Whatsapp Web çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp Web ve mobil platformlarda giriş sorunu var mı? 22 Temmuz Whatsapp giriş sorunu

WHATSAPP WEB ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

22 Temmuz itibarıyla bazı WhatsApp kullanıcıları, uygulama üzerinden mesaj gönderme ve bağlantı kurma sırasında çeşitli aksaklıklarla karşılaşmaya başladı. Yaşanan bu erişim sorunları, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekerken, platformda geçici bir problem olup olmadığı merak konusu haline geldi.

Anlık kesinti ve sunucu durumunu takip eden kullanıcılar ise sorunun küresel çaplı bir arızadan mı kaynaklandığını yoksa bireysel internet ya da tarayıcı problemlerinden mi kaynaklı olduğunu araştırıyor. Özellikle sosyal medya ve kesinti rapor sitelerinde artan bildirimler, yaşanan durumun yaygınlığına dair soru işaretlerini artırıyor.