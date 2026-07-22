Whatsapp Web çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp Web ve mobil platformlarda giriş sorunu var mı? 22 Temmuz Whatsapp giriş sorunu
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp Web'e erişimde yaşanan sorunlar, kullanıcıların gündeminde yer almaya başladı. Bağlantı hataları, sayfanın yüklenmemesi ya da oturum açma problemleri yaşayan pek çok kişi, sorunun kaynağını merak ediyor. Özellikle masaüstü üzerinden iletişimini sürdüren kullanıcılar için bu tür aksaklıklar dikkat çekerken, sosyal medyada da konuya ilişkin paylaşımlar hız kazandı. Peki, Whatsapp Web çöktü mü, neden açılmıyor? Ayrıntılar haberimizde.
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp Web’e erişimde yaşanan sorunlar, kullanıcıların gündeminde yer almaya başladı. Bağlantı hataları, sayfanın yüklenmemesi ya da oturum açma problemleri yaşayan pek çok kişi, sorunun kaynağını merak ediyor. Özellikle masaüstü üzerinden iletişimini sürdüren kullanıcılar için bu tür aksaklıklar dikkat çekerken, sosyal medyada da konuya ilişkin paylaşımlar hız kazandı. Peki, Whatsapp Web çöktü mü, neden açılmıyor? Ayrıntılar haberimizde.
WHATSAPP WEB ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
22 Temmuz itibarıyla bazı WhatsApp kullanıcıları, uygulama üzerinden mesaj gönderme ve bağlantı kurma sırasında çeşitli aksaklıklarla karşılaşmaya başladı. Yaşanan bu erişim sorunları, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekerken, platformda geçici bir problem olup olmadığı merak konusu haline geldi.
Anlık kesinti ve sunucu durumunu takip eden kullanıcılar ise sorunun küresel çaplı bir arızadan mı kaynaklandığını yoksa bireysel internet ya da tarayıcı problemlerinden mi kaynaklı olduğunu araştırıyor. Özellikle sosyal medya ve kesinti rapor sitelerinde artan bildirimler, yaşanan durumun yaygınlığına dair soru işaretlerini artırıyor.
WHATSAPP WEB META AÇIKLAMA
WhatsApp Web ve mobil uygulamada yaşanan bağlantı sorunlarının ardından kullanıcılar, Meta’nın resmi durum sayfaları ve açıklamalarına odaklanmış durumda. Çok sayıda kişinin dile getirdiği erişim ve senkronizasyon problemlerinin nedenine ilişkin ise şirket tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama ya da teknik bilgilendirme yapılmış değil.
Yaşanan aksaklıkların ardından kullanıcılar, sorunun kaynağını öğrenebilmek için hem Meta’dan gelecek duyuruları hem de küresel kesinti izleme platformlarını yakından takip ediyor. Özellikle benzer şikayetlerin kısa sürede artması, problemin bireysel değil daha geniş çaplı olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.