YARIN SATIŞTA! A101 8 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: A101 Aldın Aldın kataloğunda indirimli ürünler neler? Akıllı Kamera, Motor Kaskı, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu...
A101'in 8 Ekim 2026 Perşembe günü satışa çıkacak yeni Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Haftanın aktüel ürünleri arasında ev yaşamından elektroniğe, bebek ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Bu hafta raflarda dikiş makinesi, katmer ve gözleme sacı, saç şekillendirici, buharlı ütü, kablolu dik süpürge, çocuk ATV, elektrikli araç şarj istasyonu, motor kaskı, çok fonksiyonlu yazıcı, bebek arabası, Philips akıllı kamera, mama önlüğü, mini buharlı çelik tencere, oyun halısı ve mama sandalyesi gibi dikkat çeken ürünler bulunuyor. İşte A101 8 Ekim 2026 aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve öne çıkan fırsatlar...
A101'in 8 Ekim Perşembe günü geçerli olacak Aldın Aldın kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Haftalık kampanyaları takip eden tüketiciler, mağazalarda satışa çıkacak yeni ürünleri ve fiyat avantajlarını araştırıyor. Bu haftanın öne çıkan seçenekleri arasında çocuk ATV, üç tekerlekli elektrikli moped, silindirik termosifon, elektrikli araç şarj istasyonu, motor kaskı ve çok fonksiyonlu yazıcı gibi ürünler bulunuyor. Peki, A101'in 8 Ekim 2026 Aldın Aldın kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte Perşembe günü raflardaki yerini alacak kampanyalı ürünlerin tam listesi...
A101 ALDIN ALDIN 8 EKİM 2026 KATALOĞU
Samsung 70" Crystal UHD 4K Smart TV: 45.999 TL
Toshiba 65" 4K UHD VIDAA TV: 30.999 TL
Toshiba 55" 4K UHD VIDAA TV: 21.999 TL
ONVO 40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV: 10.999 TL
SEG Bulaşık Makinesi: 15.999 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon (65 L, 2000 W): 9.299 TL
SEG Çamaşır Makinesi: 16.999 TL
SEG Buzdolabı (242 L Net Hacim, Less Frost): 16.999 TL
Singer Dikiş Makinesi: 8.999 TL
Schafer Chef Mix Mega Blender Seti: 2.599 TL
Akel Katmer ve Gözleme Sacı: 1.499 TL
English Home Narenciye Sıkacağı: 999 TL
Onvo Saç Şekillendirici Set: 2.399 TL
Philips Buharlı Ütü (2800 W): 3.499 TL
Sinbo Halı/Koltuk Yıkama Makinesi: 3.999 TL
English Home Kablolu Dik Süpürge: 1.699 TL
Volta VKX5 Off-Road Çocuk ATV: 29.990 TL
Volta VT5 PRO Üç Tekerlekli Moped: 94.990 TL
APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 54.990 TL
Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped: 34.990 TL
Vestel Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: 26.990 TL
Skold Motor Kaskı: 1.899 TL
Piranha Bluetooth Hoparlör: 399 TL
Piranha Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 349 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık: 499 TL
Canon Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 2.399 TL
Chicco Goody Xplus Bebek Arabası: 12.999 TL
Kiwi Şarjlı Giyilebilir Göğüs Pompası: 1.399 TL
Philips Akıllı Kamera: 1.299 TL
Bebek Beyaz Çıtçıtlı Body Atlet 2'li: 199 TL
Kanz Bebek Penye Battaniye: 249 TL
Kanz Bebek Yastık: 119 TL
Bebek Fermuarlı Tekli Tulum: 199 TL
Little Plane Bebek Mama Önlüğü 2'li: 109 TL
Little Plane Bebek Müslin Battaniye: 149 TL
Little Plane Bebek Müslin Fular Önlük: 79,50 TL
Little Plane Bebek Ağız Mendili 5'li: 85 TL
Boleko Bebek Çorabı: 15 TL
Wee Baby Kutulu Çatal Kaşık Seti: 149 TL
Wee Baby Damaklı Emzik: 129 TL
Wee Baby Bebek Güvenlik Ürünleri: 49,50 TL
Bebsi PP Biberon: 169 TL
Bebsi Saplı Emzik Kutusu: 79,50 TL
Bebsi Emzik Askısı: 99,50 TL
Bebsi Süt Saklama Poşeti 10'lu: 69,50 TL
Bebsi Akıtmaz Kulplu Bardak: 199 TL
Bebsi Meyve Süzgeci: 119 TL
Figürlü Mama Tabağı: 89,50 TL
Meyve Rendesi: 49,50 TL
Hamburger Beslenme Kutusu: 71,50 TL
Desenli Matara 500 ml: 59,50 TL
Mini Saklama Kabı 4'lü: 79,50 TL
Kase Seti 4'lü: 49,50 TL
Seramik Çocuk Kupa: 69,50 TL
Mini Buharlı Çelik Tencere 14 cm: 599 TL
Bubble Bulut Ayna: 179 TL
Bubble Çerçeve: 99,50 TL
Esnek Taşıma Sepeti 20 L: 169 TL
Bebek Askısı 6'lı: 69,50 TL
Çok Amaçlı Sepet: 349 TL
Himalaya Bebek Pudrası 200 g: 189,50 TL
Şeffaf Kova 13 L: 99,50 TL
Şeffaf Maşrapa 1.2 L: 25 TL
Bebek Taburesi: 99,50 TL
Çok Amaçlı Saklama Kutusu: 189 TL
Sleepy Natural Double Ekstra Çocuk Bezi: 429 TL
Fisher-Price Piyanolu Oyun Halısı: 749 TL
Coolmats Katlanabilir Oyun Matı: 1.299 TL
Mama Sandalyesi: 699 TL
Eğitici Sesli Lazımlık: 599 TL
Titreşim Aparatlı Aktivite Oyuncağı: 279 TL
MGS Soft Bloklar 42 Parça: 399 TL
Kumaş Peluş Bebek: 399 TL
Oyuncak Sesli Halkalar ve Halka Seti: 349 TL
MGS Oyuncak Soft Top: 119 TL
Uyku Arkadaşı Hikaye Kitapları: 229 TL
Çocuk Cırtcırtlı Becerikli Kitabım: 175 TL
MGS Oyuncak Çıngıraklı Çorap ve Bileklik Seti: 349 TL
MGS Peluş Top: 249 TL
MGS Oyuncak Briket Top: 129 TL
MGS Oyuncak Araba: 129 TL
MGS Oyuncak Çıngırak Seti: 189 TL
MGS Oyuncak Sesli Çıngırak: 75 TL
MGS Oyuncak Yumuşak Çıngırak: 169 TL
MGS Oyuncak Aktivite Çıngırağı: 169 TL
MGS Oyuncak Tatlı Kaya Bando Seti: 499 TL
MGS Eğitici Direksiyon: 629 TL
MGS Kurmalı Banyo Oyuncağı: 109 TL
MGS Işıklı Sesli Uyku Arkadaşım: 299 TL
MGS Oyuncak Bebek Kaplumbağa ve Otomobil: 299 TL
Çocuk Okuma ve Hikaye Kitapları: 199 TL
MGS Oyuncak Dönme Dolap / Eğitici Oyunlar: 319 TL
MGS Oyuncak Top Yuvarlama Kulesi: 249 TL
Çocuk Akıl Kurma Seti / Eğitici Kitap: 149 TL
MGS Hışırtılı Meyve Kitap: 99,50 TL
MGS Oyuncak Denge Kulesi: 399 TL
Paşabahçe Borcam Çok Amaçlı Kase 3000 cc: 269 TL
Paşabahçe Diony Ayaklı Kadeh 2'li: 119 TL
Paşabahçe Diony Ayaklı Su Bardağı 2'li: 119 TL
Paşabahçe Lune Su Bardağı 3'lü: 99,50 TL
LAV Saklama Kavanozu 2'li 500 cc: 189 TL
English Home Çelik Termos 1200 ml: 399 TL
Süzgeçli Kızartma Tenceresi 24 cm: 449 TL
Ahşap Kulplu Emaye Sosluk: 299 TL
Kristal Kayık Tabak 4'lü: 129 TL
Kristal Kayık Tabak 2'li: 149 TL
3 Bölmeli Kayık Çerezlik: 109 TL
4 Bölmeli Yuvarlak Çerezlik: 149 TL
Saklama Kabı 2'li (1200 ml + 2.5 L): 199 TL
Saklama Kabı 3'lü (380 ml + 600 ml + 1 L): 199 TL
4 Tarafı Rende: 149 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü (410 ml / 710 ml / 1150 ml): 59,50 TL
Desenli Cam Tepsi: 179 TL
Organizer Çeşitleri: 34,50 TL
Kulplu Süzgeç ve Badya Seti 2'li: 69,50 TL
Kapaklı Kutulama Kutusu 15 L: 149 TL
Düzenleyici Kutulama Çeşitleri: 29,50 TL
Çelik Yemek Kabı / Plastik Sefer Tası: 249 TL
2 Katlı Lunch Box: 109 TL
Kadın Desenli Ev Terliği Çeşitleri: Adet 129 TL
Kadın Düğme Terlik: Adet 149 TL
Kadın ve Erkek Ev Terliği Çeşitleri: Adet 95 TL
Kabin Boy ABS Valiz (55x37x23 cm): 949 TL
Orta Boy ABS Valiz (67x44x28 cm): 1.099 TL
Büyük Boy ABS Valiz (75x50x31 cm): 1.299 TL
ABS Makyaj Çantası: 399 TL
Baget Çanta: 499 TL
Jüt Görünümlü Natural Halı (120x180 cm): 999 TL
Jüt Görünümlü Natural Halı (80x150 cm): 599 TL
Sofra Bezi (140x140 cm): 59,50 TL
Pötikare Masa Örtüsü (140x220 cm): 189 TL
Bordürlü Yüz Havlusu (50x90 cm): 89,50 TL
Bordürlü El Havlusu (30x50 cm): 49,50 TL
Erkek Büyük Beden Atlet: 99,50 TL
Kadın Büyük Beden Bantlı Atlet: 99,50 TL
Sütaş / Danone Yarım Yağlı Süt 1 L: 49,50 TL
Öncü Domates Salçası 4300 g: 430 TL
Jacobs Kahve 16'lı (2'si 1 Arada / 3'ü 1 Arada): 99,50 TL
Jacobs Kahve Southeast Origins 95 g: 229 TL
Starbucks Filtre Kahve 200 g (Colombia / House Blend): 375 TL
Listerine Ağız Bakım Suyu 250 ml (Cool Mint / Alkolsüz): 125 TL
Sleepy Hijyenik Ped Çeşitleri (Normal 14'lü / Uzun 12'li / Gece 10'lu): 39,50 TL
Peynes Lor Peyniri 1 KG: 79,50 TL
Peynes Beyaz Peynir 1 KG: 299 TL
Eker Ayran 6x195 ml: 99,50 TL
Torku Yarım Yağlı Yoğurt 1 KG: 95 TL
Torku Sütlü İçecek 230 ml: 49,50 TL
Maret Dana Kavurma: 999 TL
Namet Dana Kasap Sucuk 500 g: 219 TL
Namet Dana Macar Salam 50 g: 99,50 TL
Namet 7/24 Hindi Kokteyl Sosis 140 g: 41,50 TL
Namet Dana Soslu Parmak Köfte 500 g: 125 TL
Maret Hindi Füme 2x50 g: 50 TL
Başlar Sosisli Piliç Sosisli Sandviç 170 g: 65 TL
Balık Dünyası Dondurulmuş Palamut Dilim 500 g: 127 TL
Beşler Dondurulmuş Piliç Döner 1 KG: 265 TL
Dondurulmuş Dana Etli Pelmeni Mantı 400 g: 195 TL
Arıtmaç Dondurulmuş Makaron 6x12 g: 85 TL
Nestlé Crunch Patlamış Pirinçli Kakaolu Fındık Kreması 900 g: 315 TL
Burcu Mısırlı Garnitür Konservesi 570 g: 64,50 TL
Rasty Tuz 900 g (Sofra Tuzu / İyotlu): 59,50 TL
Burcu Lutenitsa 310 g: 59,50 TL
Kenton 3'ü Bir Arada Un Karışımı 450 g: 59,50 TL
Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 50 g: 15 TL
Orkide Omega 3 Bitkisel Sıvı Yağ 5 L: 469 TL
Tat Bulgur Çeşitleri 1 KG (Köftelik / Midyat / Pilavlık): 44,50 TL Nar Esmer Şeker 500 g: 72 TL
Tahiroğulları Türk Kahvesi 3x100 g: 170 TL
Coca-Cola Gazlı İçecek 1,5 L: 69 TL
Akmina Mango & Şeftali Aromalı Maden Suyu 1 L: 49 TL
Dimes Buzz Karadut & Ahududu Aromalı İçecek 1 L: 59 TL
Dimes Meyveli İçecek 200 ml: 11,50 TL
Jack Wrestler Enerji İçeceği 1 L: 55 TL
Doğanay Gurme Şalgam Suyu 2 L: 84,50 TL
Asperox Banyo / Mutfak Yüzey Temizleyici 1 L: 59,50 TL
Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 894 ml: 39,50 TL
Cif Ultra Yağ ve Kireç Sökücü 2x750 ml: 149 TL
Logi Kağıt Havlu 2 Katlı 6'lı: 75 TL
Logi Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 16'lı: 109 TL
Ariel Toz Deterjan 9 KG: 499 TL
Garnier Micellar Makyaj Temizleme Suyu 700 ml: 239 TL
Garnier Yatıştırıcı Gül Suyu Tonik 200 ml: 129 TL
Garnier Kağıt Yüz Maskesi Çeşitleri: 109 TL
Haribo Şirinler Yumuşak Şeker 115 g: 49,50 TL
Lotus Biscoff Orijinal Karamelize Bisküvi 25x6,25 g: 140 TL
Biscolata Mood Bitter Çikolatalı Bisküvi 110 g: 69,50 TL
Dabigof Kaplamalı Antep Fıstıklı Aromalı Gofret 26 g: 11 TL
Patisswiss Patlayan Şekerli Çikolata 40 g: 35 TL
Xroll Pufuduk Marshmallowlu Bisküvi 17 g: 4 TL
Kinder Sürpriz Yumurta 20 g: 54 TL
Şölen Luppo Marshmallowlu Kek 182 g: 78 TL
Ülker Olala Çikolatalı Muffin 40 g: 15 TL
Eti M.Burger Süt Kremalı Bisküvi 45 g: 12,50 TL
Yaylapop Popnays Mısır / Nohut Patlağı Cipsi 60 g: 45 TL
Nutmaster Antep Fıstık Aromalı Krema 62 g: 20 TL
Eti Lifalif Çikolatalı Bar 20 g: 40 TL
Nestlé Nesfit Çilekli Tahıllı Bar 23,5 g: 29,50 TL
Fellas Choco Çilekli Meyve Bar 35 g: 39,50 TL
Olips Sert Şeker 28 g: 13,50 TL
Olips Extra Dolgulu Bonbon 43 g: 17,50 TL
Olips Mini Mints 12,5 g: 25 TL
Pazal Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 11 g: 10 TL
Original Gourmet Lolipop 31 g: 15 TL
Kent Tofita Yumuşak Şeker 47 g: 17,50 TL