YARIN SATIŞTA! A101 8 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: A101 Aldın Aldın kataloğunda indirimli ürünler neler? Akıllı Kamera, Motor Kaskı, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu...

A101'in 8 Ekim Perşembe günü geçerli olacak Aldın Aldın kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Haftalık kampanyaları takip eden tüketiciler, mağazalarda satışa çıkacak yeni ürünleri ve fiyat avantajlarını araştırıyor. Bu haftanın öne çıkan seçenekleri arasında çocuk ATV, üç tekerlekli elektrikli moped, silindirik termosifon, elektrikli araç şarj istasyonu, motor kaskı ve çok fonksiyonlu yazıcı gibi ürünler bulunuyor. Peki, A101'in 8 Ekim 2026 Aldın Aldın kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte Perşembe günü raflardaki yerini alacak kampanyalı ürünlerin tam listesi...