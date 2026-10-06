YARIN SATIŞTA! ŞOK 7 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK haftanın fırsatlarında neler var? Mutfak Robotu, Oyuncu Kulaklığı, Akıllı Robot Süpürge geliyor...
ŞOK'un 7-13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Fırsatları kataloğu belli oldu. Yeni haftada mağazalarda raflara çıkacak indirimli ürünler arasında küçük ev aletlerinden teknoloji ürünlerine, kişisel bakım cihazlarından anne-bebek ihtiyaçlarına kadar birçok seçenek bulunuyor. Katı Meyve Sıkacağı, Islak Kuru Dikey Şarjlı Süpürge, Lumea IPL Lazer Epilasyon Cihazı, Akıllı Robot Süpürge, Lenovo i5 İşlemcili Laptop, IPS LED Monitör, Oyuncu Kulaklığı ve Oyuncu Klavyesi katalogda öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte 7-13 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda satışa sunulacak ürünlerin tam listesi...
ŞOK’un yeni haftaya özel aktüel ürünleri yarın satışa çıkıyor. 7-13 Ekim tarihleri arasında mağazalarda geçerli olacak kampanyalarda ev yaşamından bebek ürünlerine, küçük ev aletlerinden dekoratif ürünlere kadar birçok seçenek raflardaki yerini alacak. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında Bebek Battaniyesi, Baskılı Kapaklı Kutu, Silikon Bebek Önlük, Ahşap Fotoğraf Çerçevesi, Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge ve Katı Meyve Sıkacağı bulunuyor. İşte 7-13 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda satışa sunulacak ürünlerin tam listesi...
ŞOK 7-13 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Pantene Onarıcı Koruyucu Şampuan 400 ml + Argan Yağı 100 ml: 329 TL
Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 800 ml: 329 TL
TTO Yüz Temizleme Köpüğü 200 ml: 199 TL
Morfose Milk Therapy Çift Fazlı Fön Sütü 240 ml: 199 TL
Arko Men Cool Tıraş Kremi 90 g: 59,50 TL
Arko Men Tıraş Kolonyası Cool 255 ml: 119 TL
Gillette Sensor 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı: 354 TL
Gillette Blue 3 Comfort Slalom Tıraş Bıçağı 3'lü: 240 TL
Gillette Permatik Tekli/Banyo Tıraş Bıçağı 5'li: 119 TL
Yuka Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu 3x50 adet: 55 TL
Sensodyne Hassas Bakım Yumuşak Diş Fırçası 1+1: 139 TL
Arko Men Klasik Tıraş Jeli 200 ml: 119 TL
Arko Men Klasik Tıraş Köpüğü 200 ml: 79 TL
Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu 75 ml: 160 TL
Sensodyne Komple Koruma Diş Macunu 75 ml: 150 TL
Familia Natural Tuvalet Kağıdı 48'li: 359 TL
Perwoll Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı Hızlı Yıkama 2 L: 249 TL
Nilem Sihirli Muhteşem Sıvı Duşakabin ve Fayans Temizleyici 1 L: 159 TL
Yumoş Çiçek Bahçesi Yumuşatıcı 5 L: 219 TL
Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu Yağ Çözücü/Kireç Sökücü 30'lu: 79,95 TL
Ülker TeremYağ – 500 g: 129 TL
Danette 2’li Vanilya Aromalı ve Çikolatalı – 4x70 g: 64,90 TL
Deren Earl Grey Demlik Poşet – 48’li, 153,6 g: 64,90 TL
Tchibo Gold Selection Filtre Kahve – 250 g: 249,90 TL
Do Kuru Kurutulmuş Meyve Çeşitleri – Elma/Yaban Mersini/Mango/Çilek: 109 TL
Ülker Hobby Kakaolu Krema – 350 g: 69,90 TL
Polonez Hindi Salam – 2x90 g: 69,90 TL
Carte d’Or Selection Çeşitleri – 900 ml: 245 TL
Bossy Fındık & Kakaolu / Yer Fıstıklı & Kakaolu Protein Bar – 50 g: 64,90 TL
Superfresh Mantı – 400 g: 129 TL
İtalyan Tam Buğdaylı Mayalı Ekmek – 125 g x 3: 74,90 TL
Jelibom Sour Patch Kids – 130 g: 29,90 TL
Jogo Yoğurt Kremalı Meyve Küpleri – 50 g: 99 TL
Kral Fındık Ezmeli Rulo Pestil / Cevizli Yaprak Pestili – 300 g: 229 TL
Ülker Dankek Yaş Pasta Vişneli Sütlü – 245 g: 99 TL
Ülker Dankek Tart Kek Çilekli – 180 g: 69,95 TL
Milka Oreo / Choco&Biscuit / Strawberry Cheesecake – 300 g: 199 TL
Ülker Çikolata Caramio Cup – 23 g: 19,95 TL
Lezzeti Kadayıflı & Fıstıklı – 93 g: 75 TL
Biscoff Lotus Karamelize Bisküvi – 125 g: 99 TL
Eti Cin Tek Lokmalık Portakal Soslu 3’lü Paket – 342 g: 69,95 TL
Bonart Joytop Sour Lollipop – 88 g: 24,95 TL
Bonart Joytop Slimy Clay – 22 g: 59,95 TL
Amigo Nohut Cipsi Çeşitleri – 50 g: 34,90 TL
Doritos Storm Acı Baharatlı / Tatlı Acı Kırmızı Biber Aromalı / Acı Biberli ve Misket Limon Aromalı – 125 g: 49,90 TL
Dimes Ananas Aromalı / 7/24 Karışık Meyveli İçecek – 1 L: 54,90 TL
Silikon bebek önlüğü: 350 TL
Silikon renkli pipet: 150 TL
Desenli kupa: 125 TL
Püre kaşığı: 100 TL
Kapaklı mama tabağı: 175 TL
Meyve rendesi: 100 TL
Vakumlu bebek banyo/mama oturağı: 350 TL
Bebek battaniyesi: 299 TL
Bebek arabası: 12.999 TL
Şarjlı giyilebilir göğüs pompası: 1.399 TL
Katlanır çamaşır selesi: 350 TL
Katlanır su kovası: 199 TL
Ahşap fotoğraf çerçevesi: 299 TL
Ahşap ayarlanabilir ayna: 199 TL
Valiz çeşitleri: 949-1.299 TL
Yazı Tahtası 250 TL
Uzaktan Kumandalı Metal Mini Araba 599 TL
Yarış Motoru 399 TL
Parti Bebekleri 499 TL
Sesli Işıklı Mikrofon 199 TL
Barbie Astronot Seti 799 TL
Beşli Araba Seti 599 TL
Formula Taşıyıcı Tır 399 TL
Çok amaçlı mutfak robotu: 2.499 TL
El blenderı: 1.999 TL
Filtre kahve makinesi: 2.299 TL
Toz torbasız süpürge: 3.999 TL
Kazanlı ütü: 5.999 TL
Dikey süpürge: 1.799 TL
Mega blender seti: 2.599 TL
Dikiş makinesi: 8.999 TL
Katmer ve gözleme sacı: 1.499 TL
Narenciye sıkacağı: 999 TL
Saç şekillendirici set: 2.399 TL
Buharlı ütü: 3.499 TL
Halı-koltuk yıkama makinesi: 3.999 TL
Kablolu dik süpürge: 1.699 TL
Ahşap Sallanan Kuğu: 3.250 TL
Ahşap Sallanan Ayı: 3.250 TL
Pelüş Dinozor: 999 TL
Pelüş Rakun/Tavşan: 1.390 TL
Müzikli Direksiyon: 250 TL
Sesli konuşan eğitim kartları: 399 TL
Desenli Top: 100 TL
Yuvarlama Kulesi Potalı: 199 TL
Tren Seti: 999 TL
Hafıza Oyunu: 199 TL
Aktivite Oyuncağı: 599 TL
Eğitici Tablet: 999 TL
Eşleştirme Oyunu: 175 TL
Kitap çeşitleri: 175 TL
İlk Adım Arabam: 599 TL
25 inç LED monitör: 6.299 TL
Laptop: 69.999 TL
Kulak üstü oyuncu kulaklığı: 7.999 TL
Mekanik oyuncu klavyesi: 3.499 TL
Kablosuz siyah kulaklık: 5.199 TL
Islak-kuru şarjlı dikey süpürge: 28.999 TL
Siyah akıllı robot süpürge: 18.999 TL
Beyaz akıllı robot süpürge: 18.999 TL
Katı meyve sıkacağı: 5.999 TL
Blender: 2.599 TL
IPL cihazı: 16.999 TL
Buharlı ütü: 4.199 TL