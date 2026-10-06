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        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! ŞOK 7 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK haftanın fırsatlarında neler var? Mutfak Robotu, Oyuncu Kulaklığı, Akıllı Robot Süpürge geliyor...

        YARIN SATIŞTA! ŞOK 7 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK haftanın fırsatlarında neler var? Mutfak Robotu, Oyuncu Kulaklığı, Akıllı Robot Süpürge geliyor...

        ŞOK'un 7-13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Fırsatları kataloğu belli oldu. Yeni haftada mağazalarda raflara çıkacak indirimli ürünler arasında küçük ev aletlerinden teknoloji ürünlerine, kişisel bakım cihazlarından anne-bebek ihtiyaçlarına kadar birçok seçenek bulunuyor. Katı Meyve Sıkacağı, Islak Kuru Dikey Şarjlı Süpürge, Lumea IPL Lazer Epilasyon Cihazı, Akıllı Robot Süpürge, Lenovo i5 İşlemcili Laptop, IPS LED Monitör, Oyuncu Kulaklığı ve Oyuncu Klavyesi katalogda öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte 7-13 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda satışa sunulacak ürünlerin tam listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        ŞOK’un yeni haftaya özel aktüel ürünleri yarın satışa çıkıyor. 7-13 Ekim tarihleri arasında mağazalarda geçerli olacak kampanyalarda ev yaşamından bebek ürünlerine, küçük ev aletlerinden dekoratif ürünlere kadar birçok seçenek raflardaki yerini alacak. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında Bebek Battaniyesi, Baskılı Kapaklı Kutu, Silikon Bebek Önlük, Ahşap Fotoğraf Çerçevesi, Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge ve Katı Meyve Sıkacağı bulunuyor. İşte 7-13 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda satışa sunulacak ürünlerin tam listesi...

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        ŞOK 7-13 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

        Pantene Onarıcı Koruyucu Şampuan 400 ml + Argan Yağı 100 ml: 329 TL

        Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 800 ml: 329 TL

        TTO Yüz Temizleme Köpüğü 200 ml: 199 TL

        Morfose Milk Therapy Çift Fazlı Fön Sütü 240 ml: 199 TL

        Arko Men Cool Tıraş Kremi 90 g: 59,50 TL

        Arko Men Tıraş Kolonyası Cool 255 ml: 119 TL

        Gillette Sensor 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı: 354 TL

        Gillette Blue 3 Comfort Slalom Tıraş Bıçağı 3'lü: 240 TL

        Gillette Permatik Tekli/Banyo Tıraş Bıçağı 5'li: 119 TL

        Yuka Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu 3x50 adet: 55 TL

        Sensodyne Hassas Bakım Yumuşak Diş Fırçası 1+1: 139 TL

        Arko Men Klasik Tıraş Jeli 200 ml: 119 TL

        Arko Men Klasik Tıraş Köpüğü 200 ml: 79 TL

        Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu 75 ml: 160 TL

        Sensodyne Komple Koruma Diş Macunu 75 ml: 150 TL

        Familia Natural Tuvalet Kağıdı 48'li: 359 TL

        Perwoll Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı Hızlı Yıkama 2 L: 249 TL

        Nilem Sihirli Muhteşem Sıvı Duşakabin ve Fayans Temizleyici 1 L: 159 TL

        Yumoş Çiçek Bahçesi Yumuşatıcı 5 L: 219 TL

        Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu Yağ Çözücü/Kireç Sökücü 30'lu: 79,95 TL

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        Ülker TeremYağ – 500 g: 129 TL

        Danette 2’li Vanilya Aromalı ve Çikolatalı – 4x70 g: 64,90 TL

        Deren Earl Grey Demlik Poşet – 48’li, 153,6 g: 64,90 TL

        Tchibo Gold Selection Filtre Kahve – 250 g: 249,90 TL

        Do Kuru Kurutulmuş Meyve Çeşitleri – Elma/Yaban Mersini/Mango/Çilek: 109 TL

        Ülker Hobby Kakaolu Krema – 350 g: 69,90 TL

        Polonez Hindi Salam – 2x90 g: 69,90 TL

        Carte d’Or Selection Çeşitleri – 900 ml: 245 TL

        Bossy Fındık & Kakaolu / Yer Fıstıklı & Kakaolu Protein Bar – 50 g: 64,90 TL

        Superfresh Mantı – 400 g: 129 TL

        İtalyan Tam Buğdaylı Mayalı Ekmek – 125 g x 3: 74,90 TL

        Jelibom Sour Patch Kids – 130 g: 29,90 TL

        Jogo Yoğurt Kremalı Meyve Küpleri – 50 g: 99 TL

        Kral Fındık Ezmeli Rulo Pestil / Cevizli Yaprak Pestili – 300 g: 229 TL

        Ülker Dankek Yaş Pasta Vişneli Sütlü – 245 g: 99 TL

        Ülker Dankek Tart Kek Çilekli – 180 g: 69,95 TL

        Milka Oreo / Choco&Biscuit / Strawberry Cheesecake – 300 g: 199 TL

        Ülker Çikolata Caramio Cup – 23 g: 19,95 TL

        Lezzeti Kadayıflı & Fıstıklı – 93 g: 75 TL

        Biscoff Lotus Karamelize Bisküvi – 125 g: 99 TL

        Eti Cin Tek Lokmalık Portakal Soslu 3’lü Paket – 342 g: 69,95 TL

        Bonart Joytop Sour Lollipop – 88 g: 24,95 TL

        Bonart Joytop Slimy Clay – 22 g: 59,95 TL

        Amigo Nohut Cipsi Çeşitleri – 50 g: 34,90 TL

        Doritos Storm Acı Baharatlı / Tatlı Acı Kırmızı Biber Aromalı / Acı Biberli ve Misket Limon Aromalı – 125 g: 49,90 TL

        Dimes Ananas Aromalı / 7/24 Karışık Meyveli İçecek – 1 L: 54,90 TL

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        Silikon bebek önlüğü: 350 TL

        Silikon renkli pipet: 150 TL

        Desenli kupa: 125 TL

        Püre kaşığı: 100 TL

        Kapaklı mama tabağı: 175 TL

        Meyve rendesi: 100 TL

        Vakumlu bebek banyo/mama oturağı: 350 TL

        Bebek battaniyesi: 299 TL

        Bebek arabası: 12.999 TL

        Şarjlı giyilebilir göğüs pompası: 1.399 TL

        Katlanır çamaşır selesi: 350 TL

        Katlanır su kovası: 199 TL

        Ahşap fotoğraf çerçevesi: 299 TL

        Ahşap ayarlanabilir ayna: 199 TL

        Valiz çeşitleri: 949-1.299 TL

        5

        Yazı Tahtası 250 TL

        Uzaktan Kumandalı Metal Mini Araba 599 TL

        Yarış Motoru 399 TL

        Parti Bebekleri 499 TL

        Sesli Işıklı Mikrofon 199 TL

        Barbie Astronot Seti 799 TL

        Beşli Araba Seti 599 TL

        Formula Taşıyıcı Tır 399 TL

        6

        Çok amaçlı mutfak robotu: 2.499 TL

        El blenderı: 1.999 TL

        Filtre kahve makinesi: 2.299 TL

        Toz torbasız süpürge: 3.999 TL

        Kazanlı ütü: 5.999 TL

        Dikey süpürge: 1.799 TL

        Mega blender seti: 2.599 TL

        Dikiş makinesi: 8.999 TL

        Katmer ve gözleme sacı: 1.499 TL

        Narenciye sıkacağı: 999 TL

        Saç şekillendirici set: 2.399 TL

        Buharlı ütü: 3.499 TL

        Halı-koltuk yıkama makinesi: 3.999 TL

        Kablolu dik süpürge: 1.699 TL

        7

        Ahşap Sallanan Kuğu: 3.250 TL

        Ahşap Sallanan Ayı: 3.250 TL

        Pelüş Dinozor: 999 TL

        Pelüş Rakun/Tavşan: 1.390 TL

        Müzikli Direksiyon: 250 TL

        Sesli konuşan eğitim kartları: 399 TL

        Desenli Top: 100 TL

        Yuvarlama Kulesi Potalı: 199 TL

        Tren Seti: 999 TL

        Hafıza Oyunu: 199 TL

        Aktivite Oyuncağı: 599 TL

        Eğitici Tablet: 999 TL

        Eşleştirme Oyunu: 175 TL

        Kitap çeşitleri: 175 TL

        İlk Adım Arabam: 599 TL

        8

        25 inç LED monitör: 6.299 TL

        Laptop: 69.999 TL

        Kulak üstü oyuncu kulaklığı: 7.999 TL

        Mekanik oyuncu klavyesi: 3.499 TL

        Kablosuz siyah kulaklık: 5.199 TL

        9

        Islak-kuru şarjlı dikey süpürge: 28.999 TL

        Siyah akıllı robot süpürge: 18.999 TL

        Beyaz akıllı robot süpürge: 18.999 TL

        Katı meyve sıkacağı: 5.999 TL

        Blender: 2.599 TL

        IPL cihazı: 16.999 TL

        Buharlı ütü: 4.199 TL

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