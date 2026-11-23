YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavı sona erdi. ÖSYM tarafından YDS sonuçları duyurulacak. 137 bin 331 adayın başvurduğu YDS 2 sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere toplam 5 dilde yapıldı. Çoktan seçmeli 80 sorunun sorulduğu sınavda, adaylara 180 dakika cevaplama süresi verildi. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS sonuçları için detaylar belli oldu. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 22 Kasım’da uygulanan 2026-YDS/2'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavı sonuçları ÖSYM tarafından 10 Aralık 2026 tarihinde erişime açılacak.
Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. Kurumlar ayrıca kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.
Adaylar sınav sonuç belgelerine “sonuc.osym.gov.tr” adresi veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.
2026 YDS/2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!
ÖSYM, 22 Kasım 2026 Pazar günü uygulanan 2026-YDS/2 oturumunun ardından Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. Sınav; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere beş dilde uygulandı ve ilgili dillerin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi duyuru sayfası olan “www.osym.gov.tr” üzerinden duyuru detaylarına ve yayımlanan bağlantılara ulaşabiliyor.