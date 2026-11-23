2026 YDS/2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

ÖSYM, 22 Kasım 2026 Pazar günü uygulanan 2026-YDS/2 oturumunun ardından Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. Sınav; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere beş dilde uygulandı ve ilgili dillerin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi duyuru sayfası olan “www.osym.gov.tr” üzerinden duyuru detaylarına ve yayımlanan bağlantılara ulaşabiliyor.

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