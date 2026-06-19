YKS 2026 SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ | YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuç tarihi
Milyonlarca adayın heyecanla beklediği YKS 2026 sonuç tarihi netleşiyor! Tercih sürecini doğrudan etkileyecek bu kritik açıklama için geri sayım başladı. Adaylar bir yandan puanlarını ve sıralamalarını merak ederken, diğer yandan hayalini kurdukları üniversite ve bölümler için planlarını şekillendirmeye hazırlanıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte milyonlarca adayın merak ettiği sorunun cevabı haberimizde.
Giriş: 19 Haziran 2026 - 10:11 Güncelleme:
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YKS 2026 sonuçları için heyecan dorukta! Milyonlarca adayın kaderini belirleyecek sonuçların açıklanacağı tarih netlik kazanırken, gözler resmi duyuruya çevrildi. Bir yandan puan ve sıralama hesapları yapılırken, diğer yandan üniversite ve bölüm tercihleri için planlar şekillenmeye başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Adayların merakla beklediği bu sorunun yanıtı ve tüm ayrıntılar haberimizde…
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.
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YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) ve sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişisel şifreleriyle kolayca öğrenebilecek.