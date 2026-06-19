YKS'DE BARAJ VAR MI? YKS sınavında baraj uygulaması var mı? YKS - TYT baraj sınırı kaç? YKS baraj uygulaması kaldırıldı mı?
YKS'de baraj sistemi yeniden mi gündeme geldi? TYT ve AYT için "baraj puanı kaç oldu, kaldırıldı mı?" sorusu milyonlarca adayın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler, yerleştirme sürecini doğrudan etkileyen bu kritik düzenlemeyi araştırırken gözler ÖSYM'nin son açıklamalarına çevrildi. Peki, YKS'de gerçekten baraj uygulaması var mı, varsa kaç puan gerekiyor? Ayrıntılar haberimizde.
YKS’de yıllardır tartışılan baraj sistemi artık var mı yok mu? TYT ve AYT oturumlarında geçilmesi gereken minimum puan şartı kaldırıldı mı, yoksa yeni bir eşik mi getirildi? Üniversiteye girişte belirleyici olan bu sistemle ilgili kafa karışıklığı sürerken adaylar “YKS baraj puanı kaç?” sorusuna net yanıt arıyor. Peki, YKS’de gerçekten baraj uygulaması var mı, varsa kaç puan gerekiyor? Ayrıntılar haberimizde.
YKS BARAJ UYGULAMASI KALDIRILDI MI?
YKS’nin (TYT, AYT ve YDT) hiçbir oturumunda artık genel bir baraj puanı uygulaması bulunmamaktadır. Önceki yıllarda ön lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli olan 150 puan ve dört yıllık lisans bölümlerine yerleşebilmek için aranan 180 puan barajı tamamen kaldırılmıştır.
Mevcut sistemde adayların tercih yapabilmesi için herhangi bir baraj puanını aşması şartı yoktur. Sınavdan hesaplanan yerleştirme puanı olan tüm adaylar, ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzundaki kontenjanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.
YKS - TYT BARAJ PUANI VAR MI?
YKS’nin TYT, AYT ve YDT oturumlarının hiçbirinde geçerli olan genel bir baraj puanı sistemi uygulanmamaktadır.