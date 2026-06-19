YKS'DE BARAJ VAR MI? YKS sınavında baraj uygulaması var mı? YKS - TYT baraj sınırı kaç? YKS baraj uygulaması kaldırıldı mı?

YKS BARAJ UYGULAMASI KALDIRILDI MI?

YKS’nin (TYT, AYT ve YDT) hiçbir oturumunda artık genel bir baraj puanı uygulaması bulunmamaktadır. Önceki yıllarda ön lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli olan 150 puan ve dört yıllık lisans bölümlerine yerleşebilmek için aranan 180 puan barajı tamamen kaldırılmıştır.

Mevcut sistemde adayların tercih yapabilmesi için herhangi bir baraj puanını aşması şartı yoktur. Sınavdan hesaplanan yerleştirme puanı olan tüm adaylar, ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzundaki kontenjanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.