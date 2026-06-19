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        Haberler Bilgi Gündem YKS'de yasak olan eşyalar: ÖSYM uyardı! 2026 YKS'ye girerken cep telefonu, para, toka, küpe, su getirmek yasak mı?

        YKS'ye yasak olan eşyalar: 2026 YKS'ye girerken cep telefonu, toka, küpe, su getirmek yasak mı?

        YKS 2026 maratonu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlıyor. Milyonlarca üniversite adayı sınav salonlarına girmeden önce son hazırlıklarını tamamlarken, ÖSYM sınava getirilebilecek ve getirilemeyecek eşyalar konusunda önemli uyarılarda bulundu. Adayların cep telefonu, akıllı saat, cüzdan, metal aksesuar, küpe, kolye, toka, elektronik cihaz ve çanta gibi yasaklı eşyalarla sınav binalarına alınmayacağı belirtilirken, "Su getirmek serbest mi, para taşınabilir mi, toka ve küpeyle sınava girilir mi?" soruları da yeniden gündeme geldi. İşte 2026 YKS'de yasak olan eşyalar listesi ve sınav günü adayların dikkat etmesi gereken tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        2026 YKS'nin ilk oturumu TYT yarın, ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu YDT ise pazar günü yapılacak. Sınav öncesinde ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması için yanlarında bulundurabilecekleri ve kesinlikle getirmemeleri gereken eşyaları tek tek hatırlattı. Özellikle cep telefonu, kulaklık, akıllı saat, metal toka, küpe, çanta, cüzdan ve elektronik cihazlar konusunda yapılan uyarılar dikkat çekerken, "Su şişesi getirilebilir mi?", "Para taşımak yasak mı?" ve "Takılarla sınava girilir mi?" sorularının yanıtı da araştırılıyor. İşte YKS 2026 yasaklı eşyalar listesi ve sınav sabahı bilinmesi gereken kurallar...

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        YKS SINAVINDA KALEM, SİLGİ VE SU VERİLECEK Mİ?

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına sınav belgeleri dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

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        YKS'YE GİRERKEN GETİRİLMESİ YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla;

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        Anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

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        Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

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        Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

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        Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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