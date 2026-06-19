2026 YKS'nin ilk oturumu TYT yarın, ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu YDT ise pazar günü yapılacak. Sınav öncesinde ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması için yanlarında bulundurabilecekleri ve kesinlikle getirmemeleri gereken eşyaları tek tek hatırlattı. Özellikle cep telefonu, kulaklık, akıllı saat, metal toka, küpe, çanta, cüzdan ve elektronik cihazlar konusunda yapılan uyarılar dikkat çekerken, "Su şişesi getirilebilir mi?", "Para taşımak yasak mı?" ve "Takılarla sınava girilir mi?" sorularının yanıtı da araştırılıyor. İşte YKS 2026 yasaklı eşyalar listesi ve sınav sabahı bilinmesi gereken kurallar...