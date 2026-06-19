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        Haberler Bilgi Gündem YKS - TYT SINAV SAATLERİ: YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS, TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT oturum saatleri ve süreleri

        YKS - TYT SINAV SAATLERİ: YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? TYT, AYT, YDT oturum saatleri ve süreleri

        Milyonlarca adayın kaderini belirleyecek YKS maratonu başlıyor! TYT, AYT ve YDT oturumlarının saatleri ve süreleri netleşti. Sınava girecek adaylar için "YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?" sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte sınav günü zaman yönetimini doğru yapabilmeniz için tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        1

        Geri sayım başladı! Üniversite hayali kuran adaylar için YKS oturum saatleri büyük önem taşıyor. TYT, AYT ve YDT sınavlarının başlangıç ve bitiş saatleri ile süreleri açıklandı. Peki, YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS, TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        YKS - TYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

        TYT (Temel Yeterlilik Testi), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakikalık sürenin ardından saat 13.00’te sona erecek.

        3

        YKS - AYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

        AYT (Alan Yeterlilik Testleri), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakikalık sürenin ardından saat 13.15’te sona erecek.

        4

        YKS - YDT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

        YDT (Yabancı Dil Testi), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakikalık sürenin ardından saat 17.45’te sona erecek.

        5

        YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin yayımladığı resmi takvime göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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