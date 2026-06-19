Geri sayım başladı! Üniversite hayali kuran adaylar için YKS oturum saatleri büyük önem taşıyor. TYT, AYT ve YDT sınavlarının başlangıç ve bitiş saatleri ile süreleri açıklandı. Peki, YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS, TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.