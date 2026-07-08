ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2026 | Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur emeklisi zamlı maaşları ne zaman yatacak? Temmuz zamlı memur maaş tablosu
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı netleşti. Bu gelişmenin ardından memur ve emeklilerin maaşlarında güncellemeye gidildi. Yapılan düzenlemeler kapsamında taban maaşlar ile en düşük memur ve emekli aylıkları yeniden belirlendi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren zam oranları da böylece güncel tabloyla netlik kazanmış oldu. Peki, Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur emeklisi zamlı maaşları ne zaman yatacak? İşte, temmuz zamlı memur maaş tablosu...
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı netleşti. Bu gelişmenin ardından memur ve emeklilerin maaşlarında güncellemeye gidildi. Yapılan düzenlemeler kapsamında taban maaşlar ile en düşük memur ve emekli aylıkları yeniden belirlendi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren zam oranları da böylece güncel tabloyla netlik kazanmış oldu. Peki, Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur emeklisi zamlı maaşları ne zaman yatacak? İşte, temmuz zamlı memur maaş tablosu...
ZAM ORANI
Memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları, her altı ayda bir uygulanan toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı dikkate alınarak belirleniyor. Son hesaplamalara göre, altı aylık enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak ortaya çıkarken, buna yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme artışı da eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 13,52’ye ulaştı.
MEMUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri aylıklarını her ayın ilk günlerinde, genellikle 1 ile 5’i arasında hesaplarında görüyor. 3 Temmuz’da netleşen maaş artışıyla birlikte oluşan zam farkının ise henüz ödeme takvimi açıklanmadı. Bu kapsamda, fark ödemelerinin hangi tarihte yapılacağına ilişkin duyurunun önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşları her ayın 15’inde ödenirken, ayın 1’i ile 14’ü arasındaki döneme ait oluşan maaş farklarının da zamlı ödemelerle birlikte aynı tarihte hesaplara aktarılması öngörülüyor.
TEMMUZ 2026 ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU
2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla memur maaşlarına yapılan zam sonrası yeni maaşlar netleşti. İşte unvanlara göre güncellenen maaşlar:
Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL’den 170.764 TL’ye yükseldi.
Profesör (1/4): 135.089 TL’den 153.352 TL’ye çıktı.
Mühendis (1/4): 96.211 TL’den 109.220 TL’ye ulaştı.
Şube Müdürü (1/4): 94.384 TL’den 107.144 TL’ye yükseldi.
Başkomiser (3/1): 89.214 TL’den 101.275 TL’ye çıktı.
Avukat (1/4): 90.000 TL’den 102.168 TL’ye yükseldi.
Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL’den 102.813 TL’ye ulaştı.
Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL’den 92.199 TL’ye çıktı.
Polis Memuru (8/1): 81.617 TL’den 92.651 TL’ye yükseldi.
Öğretmen (1/4): 73.368 TL’den 83.287 TL’ye çıktı.
Hemşire (5/1 - Üniversite Mezunu): 74.770 TL’den 84.877 TL’ye yükseldi.
Vaiz (1/4): 76.653 TL’den 87.018 TL’ye ulaştı.
Memur (9/1 - Üniversite Mezunu): 64.397 TL’den 72.103 TL’ye çıktı.
Teknisyen (11/1 - Lise Mezunu): 66.870 TL’den 75.911 TL’ye yükseldi.