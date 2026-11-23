Gün içinde saatlerce masa başında oturmak, hareketsiz yaşamın en yaygın alışkanlıklarından biri haline geldi. Birçok kişi bu durumu dengelemek için akşamları uzun yürüyüşlere çıkıyor veya günün belirli bir saatini egzersize ayırıyor. Ancak bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni araştırma, hareket etmenin süresi kadar gün içine nasıl dağıtıldığının da önemli olabileceğini gösterdi. ABD'deki Colorado Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve 18 Kasım 2026'da Obesity dergisinde yayımlanan çalışmada, iki farklı yürüyüş düzeninin kan şekeri üzerindeki etkileri karşılaştırıldı. Medical News Today'in 22 Kasım'da gündeme taşıdığı araştırma, uzun süre oturmayı kısa yürüyüşlerle bölmenin bazı metabolik göstergelerde daha olumlu sonuçlar sağlayabileceğini ortaya koydu. Peki, gün içinde kaç dakika yürümek gerekiyor ve kısa yürüyüşler neden fark yaratıyor? İşte araştırmanın dikkat çeken sonuçları...

30 KİŞİ ALTI HAFTA BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Araştırmaya fazla kilolu veya obezitesi bulunan, günlük yaşamlarında altı saatten fazla oturan 30 yetişkin katıldı. Ortalama yaşları 34 olan katılımcılar iki gruba ayrıldı. Her iki gruptan da haftanın beş günü toplam 45 dakika tempolu yürüyüş yapmaları istendi. Ancak gruplar arasındaki temel fark, bu sürenin nasıl kullanıldığıydı. Araştırmacılar, toplam egzersiz süresini aynı tutarak yürüyüşlerin gün içine dağıtılmasının kan şekeri üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçladı.

BİR GRUP 45 DAKİKA YÜRÜDÜ, DİĞERİ 5 DAKİKALIK MOLALAR VERDİ

İlk gruptaki katılımcılar, her gün 45 dakikalık yürüyüşlerini tek seferde tamamladı. İkinci gruptakiler ise yürüyüş süresini gün boyunca yaklaşık 5 dakikalık kısa bölümlere ayırdı. Böylece uzun süre oturmak yerine düzenli aralıklarla ayağa kalkıp hareket ettiler. Her iki grubun toplam fiziksel aktivite süresi aynı olmasına rağmen kısa yürüyüşler yapan kişiler, kesintisiz oturdukları süreyi azaltmayı başardı.

KISA YÜRÜYÜŞLER YAPANLARDA KAN ŞEKERİ DAHA DENGELİ SEYRETTİ

Altı haftanın sonunda araştırmacılar, kısa yürüyüş molaları veren katılımcıların kan şekeri düzenlenmesine ilişkin bazı ölçümlerde daha olumlu sonuçlar elde ettiğini belirledi. Özellikle gün boyunca kan şekeri seviyelerindeki dalgalanmaların azaldığı görüldü. Tek seferde uzun yürüyüş yapan grupta ise aynı düzeyde olumlu değişim kaydedilmedi. Araştırma, uzun süre oturmayı düzenli hareket molalarıyla bölmenin kan şekeri kontrolüne katkı sağlayabileceğine işaret etti.

KAN ŞEKERİNİN HEDEF ARALIKTA KALDIĞI SÜRE ARTTI

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, sürekli kan şekeri ölçümleriyle elde edildi. Kısa yürüyüşler yapan grupta kan şekerinin araştırmada belirlenen hedef aralıkta kaldığı süre yüzde 82'den yüzde 94'e yükseldi. Tek seferde 45 dakika yürüyen grupta ise bu oran yüzde 89'dan yüzde 80'e geriledi. Araştırmacılar, kısa yürüyüşler yapan katılımcılarda kan şekerindeki değişkenliğin de azaldığını belirledi. Ancak bu sonuçların bir bölümü düşük kan şekeri ölçümlerindeki farklılıklardan kaynaklandığı için bulguların dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor.

PEKİ, 5 DAKİKALIK YÜRÜYÜŞ NEDEN FARK YARATIYOR?

Bilim insanlarına göre kısa yürüyüşlerin olumlu etkisinin arkasında kasların gün boyunca tekrar tekrar çalıştırılması bulunabilir. Yürüyüş sırasında kaslar kasılıp gevşedikçe kandaki glikozu enerji olarak kullanabiliyor. Ayrıca uzun süre oturmaya ara verilmesi, kan dolaşımında da değişikliklere yol açabiliyor. Araştırmacılar, bu iki mekanizmanın birlikte kan şekerinin daha dengeli seyretmesine katkıda bulunabileceğini düşünüyor. Ancak etkilerin kesin biyolojik nedeni henüz tam olarak açıklanmış değil.

UZMANLARA GÖRE YÜRÜYÜŞÜN SÜRESİ KADAR ZAMANLAMASI DA ÖNEMLİ

Araştırmanın sorumlu yazarlarından Colorado Üniversitesi Anschutz Tıp Kampüsü Öğretim Üyesi Dr. Audrey Bergouignan, günlük fiziksel aktivitenin nasıl dağıtıldığının en az toplam hareket miktarı kadar önemli olabileceğini belirtti. Bergouignan'a göre tek bir egzersiz seansına güvenmek yerine uzun süreli oturma alışkanlığını kısa yürüyüşlerle bölmek, özellikle tip 2 diyabet riski taşıyan kişilerde kan şekeri kontrolü açısından ek faydalar sağlayabilir.

MASA BAŞINDA ÇALIŞANLAR İÇİN NASIL UYGULANABİLİR?

Araştırmanın sonuçları, gününün büyük bölümünü oturarak geçiren kişiler için pratik bir yaklaşım sunuyor. Gün içerisinde belirli aralıklarla ayağa kalkmak, kısa tempolu yürüyüşler yapmak veya çalışma saatleri arasında hareket molaları vermek, kesintisiz oturma süresini azaltabiliyor. Araştırmada toplam 45 dakikalık yürüyüş süresi korunurken bu sürenin 5 dakikalık bölümlere ayrılması denendi. Ancak herkesin mutlaka aynı programı uygulaması gerektiği sonucuna ulaşılmadı.

UZUN YÜRÜYÜŞLER ARTIK GEREKSİZ Mİ?

Araştırmanın sonuçları, uzun yürüyüşlerin faydasız olduğu anlamına gelmiyor. Düzenli fiziksel aktivite kalp sağlığı, kas gücü ve genel yaşam kalitesi açısından önemini koruyor. Yeni çalışmanın ortaya koyduğu fark, kan şekeri kontrolüne ilişkin belirli ölçümlerde görüldü. Üstelik araştırmada iki grubun da insülin duyarlılığında belirgin bir iyileşme saptanmadı. Bu nedenle kısa yürüyüşler, uzun yürüyüşlerin yerine geçmesi gereken tek seçenek olarak değil, gün boyunca hareketsiz kalmayı azaltan tamamlayıcı bir alışkanlık olarak değerlendiriliyor.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI HERKES İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Bilim insanları, araştırmanın yalnızca 30 kişiyle ve altı haftalık bir süreçte yürütüldüğünü hatırlatıyor. Katılımcıların fazla kilolu veya obezitesi bulunan yetişkinlerden oluşması, sonuçların bütün yaş gruplarına ve sağlık durumlarına doğrudan uygulanmasını zorlaştırıyor. Ayrıca çalışma, kısa yürüyüşlerin diyabeti önlediğini veya uzun vadeli kalp hastalığı riskini azalttığını kanıtlamıyor. Araştırmacılar, elde edilen bulguların daha geniş katılımcı gruplarında ve uzun süreli çalışmalarla doğrulanması gerektiğini belirtiyor.

GÜN İÇİNDE DAHA SIK HAREKET ETMEK ÖNEMLİ OLABİLİR

Colorado Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen araştırma, yürüyüş alışkanlıklarına farklı bir bakış açısı kazandırdı. Toplam fiziksel aktivite süresi aynı olmasına rağmen yürüyüşlerini kısa aralıklara bölen katılımcıların bazı kan şekeri göstergelerinde daha olumlu sonuçlar elde edildi. Bulgular, özellikle masa başında çalışan ve uzun süre hareketsiz kalan kişiler için gün içinde daha sık hareket etmenin önemini gösteriyor. İşte altı haftalık araştırmadan çıkan temel sonuç: Günlük yürüyüş süresini kısa molalara bölerek uzun süre oturmayı azaltmak, kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olabilir.