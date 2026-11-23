Makarna, çorba, omlet ve sebze yemeklerinde sıkça kullanılan mantar, kendine özgü lezzetinin yanı sıra besin içeriğiyle de dikkat çekiyor. Pek çok kişi mantarı yalnızca yemeklere tat veren bir malzeme olarak görse de uzmanlar bu besinin lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından çeşitli özellikler taşıdığını belirtiyor. İngiliz The Guardian gazetesinin 20 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı haberde beslenme uzmanları, mantarın sağlık üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi. Özellikle güneş ışığıyla D vitamini üretebilmesi, mantarı birçok besinden ayıran önemli bir özellik olarak öne çıktı. Peki, mantar hangi vitaminleri içeriyor, güneşte bekletildiğinde ne değişiyor ve düzenli tüketiminin ne gibi faydaları olabilir? İşte uzmanların açıkladığı ayrıntılar...

MANTARIN GÜNEŞ IŞIĞIYLA DEĞİŞEN ÖZELLİĞİ ŞAŞIRTIYOR

Mantarları diğer birçok besinden ayıran en dikkat çekici özelliklerden biri, güneş ışığına maruz kaldıklarında D vitamini miktarlarının artabilmesi. Mantarların yapısında bulunan ergosterol adlı madde, ultraviyole ışınlarının etkisiyle D2 vitaminine dönüşebiliyor. Bu nedenle özellikle güneş ışığı veya özel ultraviyole ışık altında yetiştirilen ya da işlem gören mantarlar, daha yüksek miktarda D vitamini içerebiliyor. Ancak her mantarın aynı miktarda D vitamini barındırmadığını unutmamak gerekiyor.

MANTARLARI 15 DAKİKA GÜNEŞTE BEKLETMEK NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

Beslenme uzmanı Marisa Moore'a göre mantarlar, güneş ışığına maruz bırakılarak D vitamini miktarı artırılabilen dikkat çekici besinlerden biri. Araştırmalar, mantarların altındaki lamelli bölüm güneşe dönük olacak şekilde doğrudan güneş ışığına bırakıldığında D2 vitamini miktarının artabildiğini gösteriyor. Özellikle öğle saatlerinde 15 dakika ile bir saat arasında güneşte bekletilen mantarlarda bu değişim gözlenebiliyor. Ancak sonuçlar mantarın türüne, güneş ışığının yoğunluğuna ve bekletilme süresine göre farklılık gösterebiliyor.

D VİTAMİNİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

D vitamini, kemik sağlığının korunmasında, kalsiyumun vücutta kullanılmasında ve bağışıklık sisteminin normal işleyişinde önemli görevler üstleniyor. Özellikle güneş ışığından daha az yararlanılan kış aylarında yeterli D vitamini alımı daha fazla önem kazanabiliyor. Mantarların güneş ışığıyla D2 vitamini üretebilmesi, bu besini farklı bir seçenek haline getiriyor. Ancak D vitamini içeriği düşük olan mantarlardan günlük ihtiyacı karşılayacak miktarı almak zor olabileceği için mantar tüketimi tek başına vitamin eksikliğinin tedavisi olarak görülmemeli.

MANTARIN İÇERDİĞİ LİF BAĞIRSAKLARA DA FAYDA SAĞLAYABİLİR

Mantarlar, beta-glukan ve kitin gibi farklı lif türleri içeriyor. Beta-glukanlar, yulaf ve arpada da bulunan çözünür lifler arasında yer alıyor. Bu liflerin bazı türlerinin kolesterol düzeylerinin düşürülmesine yardımcı olabildiği biliniyor. Kitin ise bağırsaklardaki yararlı bakterileri destekleyebilen çözünmeyen liflerden biri. Uzmanlar, lif içeren çeşitli besinlerin tüketilmesinin bağırsak sağlığını destekleyen dengeli bir beslenme düzeninin parçası olduğunu belirtiyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE DE ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Mantarların içerdiği beta-glukanlar, bağışıklık sistemiyle ilişkileri nedeniyle bilim insanlarının ilgisini çekiyor. ABD'de görev yapan onkoloji diyetisyeni Dr. Krystle Zuniga, bu bileşiklerin bağışıklık hücreleriyle etkileşime girebildiğini belirtiyor. Bazı araştırmalarda beta-glukanların iltihaplanma süreçleri üzerinde olumlu etkileri olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi. Bununla birlikte normal miktarlarda mantar tüketmenin hastalıkları önlediği veya bağışıklık sistemini doğrudan güçlendirdiği henüz kesin olarak gösterilmiş değil.

POTASYUM, SELENYUM VE B VİTAMİNLERİ İÇERİYOR

Mantarların besin içeriği türüne göre değişse de birçok yenilebilir mantarda potasyum, selenyum ve B grubu vitaminleri bulunuyor. Potasyum, kan basıncının düzenlenmesi ve kasların normal çalışması açısından önemli bir mineral. Selenyum, tiroit fonksiyonlarında görev alırken B vitaminleri de enerji metabolizması ve hücresel işlevlere katkı sağlıyor. Uzmanlar, farklı mantar türlerinin beslenmeye dahil edilmesinin çeşitli vitamin ve minerallerin alınmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

KİLO KONTROLÜNDE MANTAR TÜKETMEK FAYDALI MI?

Düşük kalori ve yağ içeriği, mantarları kilo kontrolüne yönelik beslenme programlarında değerlendirilebilecek seçeneklerden biri haline getiriyor. Penn State Üniversitesi'nden gıda bilimi uzmanı Prof. Robert Beelman, mantarların az miktarda yağ ve şeker içerdiğini vurguluyor. Beslenme uzmanı Marisa Moore ise köfte, makarna sosu ve benzeri yemeklerde kullanılan kıymanın bir bölümünün doğranmış mantarla değiştirilebileceğini öneriyor. Böylece yemeklerin hacmi ve lezzeti korunurken kullanılan et miktarı azaltılabiliyor. Ancak mantar, protein miktarı bakımından etin doğrudan eşdeğeri değil.

MANTARDAKİ ANTİOKSİDAN BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR Mİ?

Mantarların içerdiği dikkat çekici bileşiklerden biri de ergotionin adlı antioksidan. Bilim insanları, bu maddenin hücreleri oksidatif strese karşı korumadaki olası rolünü araştırıyor. Bazı gözlemsel çalışmalarda kandaki düşük ergotionin düzeyleriyle zihinsel gerileme ve çeşitli kronik sağlık sorunları arasında ilişki bulundu. Prof. Robert Beelman, özellikle istiridye mantarı, shiitake ve porcini gibi çeşitlerin bu bileşik açısından öne çıktığını belirtiyor. Ancak mantar tüketmenin beyin yaşlanmasını yavaşlattığı veya nörodejeneratif hastalıkları önlediği henüz kanıtlanmış değil.

MANTAR TÜKETİMİ KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR MU?

Bazı araştırmalarda daha fazla mantar tüketen kişilerde, meme kanseri dahil bazı kanser türlerinin daha düşük oranlarda görüldüğü belirlendi. Ancak uzmanlar, bu sonuçların mantarın doğrudan koruyucu etkisini kanıtlamadığını vurguluyor. Dr. Krystle Zuniga'ya göre mantar tüketen kişilerin diğer sebze ve meyveleri de daha fazla tüketme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle kanser riskindeki farklılıkların yalnızca mantarla açıklanması mümkün değil. Mantarlar, dengeli ve çeşitli beslenmenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

MANTAR TAKVİYELERİ YERİNE DOĞAL MANTAR MI TÜKETİLMELİ?

Son yıllarda mantar özleri ve mantar içerikli besin takviyeleri yaygınlaşsa da uzmanlar bu ürünlere temkinli yaklaşıyor. Dr. Krystle Zuniga, bazı takviyelerin içeriklerinin ve kalitelerinin yeterince güvenilir olmayabileceğine dikkat çekiyor. Beslenme uzmanı Marisa Moore ise mümkün olduğunda besin öğelerinin doğrudan gıdalardan alınmasını öneriyor. Ayrıca doğadan toplanan mantarların yanlış tanımlanması ciddi zehirlenmelere yol açabileceğinden, tüketim için güvenilir ve denetimli satış noktalarından alınan mantarlar tercih edilmeli.

MANTARI SOFRAYA EKLEMENİN EN PRATİK YOLLARI

Mantarlar; omlet, sebze yemekleri, çorba, makarna ve fırın yemeklerinde kolayca kullanılabiliyor. Özellikle kıyma içeren bazı tariflerde mantarın ince doğranarak eklenmesi, yemeğe yoğun bir lezzet kazandırabiliyor. Güneş ışığına maruz kalmış mantarlarda D vitamini miktarının artabilmesi ise bu besinin en dikkat çekici özelliklerinden biri. İşte uzmanların değerlendirmelerinden çıkan temel sonuç: Mantar, tek başına mucizevi bir besin olmasa da lif, vitamin, mineral ve antioksidan içeriğiyle sağlıklı ve çeşitli beslenmenin değerli parçalarından biri olabilir.