Kahveyi yanlış saatte içiyor olabilirsiniz!

Sabah güne kahveyle başlamak, öğleden sonra yorgunluğu gidermek veya akşam yemeğinin ardından bir fincan kahve içmek birçok kişinin günlük alışkanlıkları arasında yer alıyor. Ancak uzmanlara göre kahve tüketiminde saat seçimi sanıldığından daha önemli. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), kafeinin vücuttaki etkilerinin 7 saate kadar sürebileceğini belirtiyor. Araştırmalar da yatma saatine yakın tüketilen kahvenin uykuya dalmayı zorlaştırabileceğini ve gece boyunca uyku kalitesini düşürebileceğini gösteriyor.

KAHVE İÇMEYİ SAAT KAÇTA BIRAKMALISINIZ?

NHS'ye göre kafeinin etkileri 7 saate kadar devam edebiliyor. Bu nedenle uyku sorunu yaşayan kişilerin özellikle akşam saatlerinde kahve tüketiminden kaçınması öneriliyor.

Örneğin gece 23.00'te uyuyan birinin, kafein tüketimini saat 16.00 civarında sonlandırması uyku düzenini korumaya yardımcı olabilir. Ancak bu saat herkes için kesin bir sınır değil.

KAHVE UYKU SÜRESİNİ KISALTABİLİYOR

2023 yılında yayımlanan bilimsel bir derleme, kafein tüketiminin uyku üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

Araştırmaya göre kafein tüketimi, toplam uyku süresini ortalama 45 dakika azaltırken uykuya dalma süresini yaklaşık 9 dakika uzattı. Ayrıca gece uyanık geçirilen sürenin de arttığı belirlendi.

YÜKSEK MİKTARDA KAFEİNİN ETKİSİ DAHA UZUN SÜREBİLİYOR

2025 yılında Sleep dergisinde yayımlanan ve 23 yetişkin erkeğin katıldığı araştırmada, kafeinin miktarı ile tüketim saatinin uyku üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırmada tek seferde alınan 400 miligram kafeinin, yatmadan 12 saat önce tüketildiğinde bile uykuyu olumsuz etkileyebildiği görüldü.

Buna karşılık 100 miligram kafeinin yatmadan dört saat önce alınması, incelenen grupta uyku üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişikliğe yol açmadı.

KAHVE DERİN UYKUYU DA ETKİLEYEBİLİYOR

Araştırmacılar, yüksek miktarda kafein tüketiminin yalnızca uykuya dalmayı değil, uykunun farklı evrelerini de etkileyebildiğini belirledi.

Özellikle 400 miligram kafein tüketen katılımcılarda derin uyku süresinin azaldığı görüldü. Bu durum, kişinin yeterince uyuduğunu düşünmesine rağmen sabah kendisini dinlenmiş hissetmemesine katkıda bulunabiliyor.

AKŞAM İÇİLEN KAHVE ERTESİ GÜNÜ ETKİLEYEBİLİR

Kafein, geçici olarak daha uyanık hissetmeyi sağlasa da gece uykusunu bozduğunda ertesi gün yorgunluğa neden olabiliyor.

NHS, kafeinin uyku düzenini olumsuz etkileyerek gündüz saatlerinde halsizlik hissini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Bu durum, yorgunluğu gidermek için daha fazla kahve tüketilmesine ve uyku sorunlarının devam etmesine yol açabiliyor.

SADECE KAHVEDE KAFEİN BULUNMUYOR

Kafein tüketimi yalnızca kahveyle sınırlı değil. NHS'ye göre çay, bazı gazlı içecekler, enerji içecekleri ve bazı ağrı kesiciler de kafein içerebiliyor.

Bu nedenle akşam saatlerinde kahve içmeyen kişiler bile farklı ürünlerden kafein alabiliyor.

KAHVEYİ BİR ANDA BIRAKMAK DOĞRU MU?

NHS, düzenli kafein tüketen kişilerin kahveyi tamamen bırakmak istemeleri halinde tüketim miktarını kademeli olarak azaltmalarını öneriyor.

Kafeinin aniden bırakılması bazı kişilerde baş ağrısı ve uyku sorunları gibi yoksunluk belirtilerine neden olabiliyor.

UZMANLARIN ÖNERİSİ: UYKU SAATİNİZE GÖRE PLANLAYIN

Araştırmalar, kahve tüketimi için herkesin uyması gereken tek bir saat bulunmadığını gösteriyor. Kafein miktarı, kişinin duyarlılığı ve uyku saati bu konuda belirleyici oluyor.

NHS'nin önerileri doğrultusunda, özellikle uyku sorunu yaşayan kişilerin yatmadan yaklaşık 7 saat önce kafein tüketimini sonlandırmayı değerlendirmesi ve akşam saatlerinde kafeinsiz içecekleri tercih etmesi, daha düzenli uyumalarına yardımcı olabilir.