Kilo vermek için uygulanan beslenme programlarında protein tüketimi önemli bir yer tutuyor. Et, yumurta, süt ve süt ürünleri en bilinen protein kaynakları arasında bulunurken mercimek, nohut, fasulye ve diğer bitkisel besinler de günlük protein ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor. Ancak son yıllarda bilim insanları, tüketilen proteinin yalnızca miktarını değil, hangi kaynaklardan geldiğini de araştırıyor. Ekim 2026'da BMJ Nutrition, Prevention & Health dergisinde yayımlanan ve Medical News Today tarafından 8 Kasım'da gündeme taşınan araştırma, düşük yağlı vegan beslenmeyle Akdeniz tipi beslenmenin kilo üzerindeki etkilerini karşılaştırdı. Sonuçlar, bitkisel protein ağırlıklı beslenmenin kilo kaybına katkı sağlayabileceğini gösterdi. İşte araştırmada ortaya çıkan dikkat çekici bulgular ve uzmanların değerlendirmeleri...

62 KİŞİ İKİ FARKLI BESLENME PROGRAMINI DENEDİ

Araştırmaya fazla kilolu 62 yetişkin katıldı. Katılımcılar, 16 hafta boyunca düşük yağlı vegan beslenme veya Akdeniz tipi beslenme programlarından birini uyguladı. Ardından dört haftalık ara verildi ve katılımcılar diğer beslenme programına geçti. Böylece iki farklı beslenme düzeninin aynı kişiler üzerindeki etkileri karşılaştırıldı. Bilim insanları, katılımcıların protein tüketimini ve vücut ağırlığındaki değişimleri inceledi.

BİTKİSEL BESLENENLER 16 HAFTADA ORTALAMA 6 KİLO VERDİ

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, düşük yağlı vegan beslenme uygulayan grupta görüldü. Katılımcılar 16 haftalık süreçte ortalama 6 kilo kaybetti. Meyve, sebze, tahıl ve baklagillerden oluşan beslenme programında hayvansal ürünler tüketilmedi, eklenen yağlar sınırlandırıldı. Akdeniz tipi beslenme döneminde ise katılımcıların vücut ağırlığında istatistiksel açıdan anlamlı bir değişiklik görülmedi. Araştırmacılar, bu farkın bitkisel beslenmenin kilo kontrolündeki potansiyelini gösterdiğini ancak sonuçların yalnızca protein kaynağıyla açıklanamayacağını belirtti.

DAHA AZ PROTEİN TÜKETMELERİNE RAĞMEN KİLO VERDİLER

Araştırmada vegan beslenme döneminde günlük toplam protein tüketimi ortalama 80 gramdan 46 grama geriledi. Hayvansal protein tüketimi azalırken bitkisel protein miktarı arttı. Akdeniz tipi beslenmede ise günlük protein alımı yaklaşık 73 gram seviyesinde kaldı. Buna rağmen daha düşük toplam protein tüketiminin görüldüğü vegan beslenme döneminde kilo kaybı yaşandı. Bu sonuç, kilo kontrolünde proteinin miktarının yanında beslenmenin genel yapısının da önemli olabileceğine işaret etti.

HAYVANSAL PROTEİN YERİNE BİTKİSEL PROTEİN TÜKETMEK FARK YARATTI MI?

Araştırmacılar, et, süt ürünleri ve yumurtadan alınan proteinin azalmasıyla bitkisel protein tüketiminin artmasının kilo kaybıyla ilişkili olduğunu belirledi. Ancak bu süreçte katılımcıların yağ, karbonhidrat ve toplam beslenme düzenleri de değişti. Dolayısıyla kilo kaybının doğrudan hayvansal protein yerine bitkisel protein tüketilmesinden kaynaklandığını söylemek mümkün değil. Bilim insanları, bu ilişkinin daha ayrıntılı araştırılması gerektiğini vurguladı.

MERCİMEK, NOHUT VE FASULYE NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Dr. Hana Kahleova, protein kaynağının kilo kontrolünde önemli olabileceğini belirtti. Kahleova'ya göre et, süt ürünleri ve yumurta yerine fasulye, mercimek, tofu ve tam tahılların daha fazla tercih edilmesi, araştırmaya katılan kişilerde kilo kaybıyla birlikte olumlu metabolik değişimlerle ilişkili bulundu. Bitkisel besinlerin önemli özelliklerinden biri de lif içermeleri. Lifli yiyecekler tokluk hissini destekleyerek günlük besin tüketiminin kontrol edilmesini kolaylaştırabiliyor.

AKDENİZ DİYETİ NEDEN AYNI SONUCU VERMEDİ?

Araştırmada Akdeniz tipi beslenme uygulanan dönemde anlamlı bir kilo kaybı görülmemesi, bu beslenme modelinin sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor. Medical News Today'e konuşan iç hastalıkları uzmanı Dr. Yoshua Quinones, Akdeniz tipi beslenmenin özellikle trigliserit yüksekliği ve metabolik sendrom gibi sorunları bulunan kişiler için uygun olabileceğini belirtti. Ayrıca ileri yaşlarda kas kaybı riski taşıyan kişilerin yeterli protein tüketimini sürdürmesi gerektiğine dikkat çekti.

BAZI AMİNO ASİTLERLE KİLO KAYBI ARASINDA İLİŞKİ BULUNDU

Bilim insanları, proteinlerin yapı taşları olan amino asitleri de inceledi. İzolösin, lizin, metiyonin ve tirozin adlı dört amino asidin tüketimindeki azalmanın daha fazla kilo kaybıyla ilişkili olduğu görüldü. Hayvansal proteinlerde farklı oranlarda bulunan bu amino asitlerin metabolizma üzerindeki etkileri araştırılmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, belirli amino asitleri azaltmanın doğrudan zayıflamaya neden olduğunun henüz kanıtlanmadığını vurguluyor.

UZMANLAR KİLO VERMEK İSTEYENLERE NE ÖNERİYOR?

Araştırmayı değerlendiren obezite cerrahisi uzmanı Dr. Mir Ali, bitkisel ağırlıklı beslenmeye geçişin aşamalı olarak yapılmasını önerdi. Ali, hayvansal ürünleri bir anda tamamen bırakmak yerine haftanın belirli günlerinde bitkisel yemeklere daha fazla yer verilebileceğini belirtti. Uzmanlar ayrıca işlenmiş vegan ürünler, kızartmalar ve şekerli yiyecekler yerine baklagiller, sebzeler ve tam tahılların tercih edilmesinin önemine dikkat çekti. Yeterli protein ve B12 vitamini alımının da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

BİTKİSEL PROTEİN HERKES İÇİN DAHA MI İYİ?

Araştırmanın sonuçları, bitkisel proteinin bütün bireyler için hayvansal proteinden üstün olduğunu göstermiyor. Çalışmanın yalnızca 62 kişiyle yürütülmesi ve beslenme programlarında aynı anda birden fazla değişiklik yapılması, sonuçların değerlendirilmesinde önemli sınırlamalar oluşturuyor. Ayrıca 2026 yılında yayımlanan ve 1.893 kişinin katıldığı 18 klinik araştırmayı inceleyen başka bir bilimsel değerlendirmede, uzun süreli bitkisel ve hayvansal protein takviyeleri arasında vücut ağırlığı, yağ kütlesi ve kas gücü bakımından anlamlı fark bulunmadı. Bu nedenle kilo kontrolünde tek bir protein kaynağına odaklanmak yerine beslenmenin tamamını değerlendirmek gerekiyor.

KİLO VERMEK İÇİN PROTEİN TERCİHİ NASIL OLMALI?

Yeni araştırma, kilo vermek isteyenler için bitkisel besinlerin daha fazla tüketilmesinin yararlı olabileceğine işaret ediyor. Ancak başarılı ve sürdürülebilir kilo kontrolü yalnızca protein tercihiyle sınırlı değil. Günlük enerji alımı, porsiyon büyüklükleri, fiziksel aktivite ve yeterli besin öğesi tüketimi de önem taşıyor. Özellikle özel beslenme gereksinimi bulunan kişilerin büyük değişiklikler yapmadan önce uzman görüşü alması öneriliyor. İşte araştırmanın ortaya koyduğu temel sonuç: Hayvansal proteinlerin bir bölümünü bitkisel kaynaklarla değiştirmek, dengeli bir beslenme programının parçası olduğunda kilo kontrolünü destekleyebilir.