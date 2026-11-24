Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte evlerde ideal oda sıcaklığının kaç derece olması gerektiği yeniden gündeme geliyor. Isınma maliyetlerini düşürmek isteyenler kombinin derecesini azaltırken bazı kişiler daha sıcak ortamlarda yaşamayı tercih ediyor. Ancak ideal ev sıcaklığı kişinin yaşına, sağlık durumuna ve odaların kullanım amacına göre değişebiliyor. Özellikle yaşlıların ve kronik hastalığı bulunan kişilerin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. İşte kış aylarında ev sıcaklığını ayarlarken dikkat edilmesi gerekenler.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 18 DERECEYİ ÖNERİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ılıman ve soğuk iklime sahip ülkelerde kış aylarında ev sıcaklığının en az 18 derece olmasını öneriyor. Bu sıcaklık, genel nüfusu soğuğun olumsuz etkilerinden korumak için güvenli bir alt sınır olarak kabul ediliyor.

İDEAL SICAKLIK 18 İLE 21 DERECE ARASINDA

İngiltere merkezli Energy Saving Trust'ın 20 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı rehbere göre çoğu insan için 18 ile 21 derece arasındaki oda sıcaklığı, konfor ve enerji tasarrufu açısından uygun bir aralık oluşturuyor.

65 YAŞ ÜZERİNDEKİLER DİKKAT!

İleri yaştaki bireylerin, çocukların ve kronik hastalığı bulunan kişilerin daha sıcak bir ortama ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor. Özellikle kalp ve akciğer rahatsızlığı bulunan kişilerin yaşadığı evlerde sıcaklığın 18 derecenin üzerinde tutulması gerekebiliyor.

SOĞUK EVLER TANSİYONU ETKİLEYEBİLİYOR

İngiltere Meteoroloji Ofisinin aktardığı bilgilere göre uzun süre soğuğa maruz kalmak kan basıncının yükselmesine neden olabiliyor. Soğuk havanın solunması ise solunum yolu enfeksiyonları riskini artırabiliyor.

YATAK ODASI KAÇ DERECE OLMALI?

Sağlıklı yetişkinler, uygun yatak örtüleri ve kıyafetlerle biraz daha serin bir odada uyuyabiliyor. Ancak 65 yaş üzerindekilerin ve kronik hastalığı bulunanların yatak odalarını gece boyunca en az 18 derecede tutmaları öneriliyor.

HER ODAYI AYNI SICAKLIKTA TUTMAK ŞART DEĞİL

Günün büyük bölümünün geçirildiği salon ile daha az kullanılan odaların sıcaklığı farklı ayarlanabiliyor. Termostatik petek vanaları, odaların kullanım sıklığına göre sıcaklık kontrolü yapılmasını kolaylaştırıyor.

BİR DERECELİK FARK BİLE FATURAYI ETKİLİYOR

Oda termostatının 22 dereceden 21 dereceye düşürülmesi, ısınma için harcanan enerjinin azalmasını sağlayabiliyor. Ancak tasarruf miktarı evin büyüklüğüne, yalıtımına ve kullanılan ısıtma sistemine göre değişiyor.

TERMOSTATIN DERECESİNİ YÜKSELTMEK ISINMAYI HIZLANDIRMIYOR

Soğuk günlerde evi daha hızlı ısıtmak için termostatın derecesini yükseltmek yaygın yapılan hatalardan biri. Oda termostatını daha yüksek bir sıcaklığa ayarlamak, evin daha hızlı ısınmasını sağlamıyor.

GÜNDÜZ PERDELERİ AÇIK TUTUN

İngiltere'de ileri yaştaki bireylere yönelik çalışmalar yürüten Age UK, gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanmak için perdelerin açık tutulmasını öneriyor. Hava karardığında ise perdeleri kapatmak, pencerelerden kaynaklanan ısı kaybını azaltmaya yardımcı oluyor.

PETEKLERİN ÖNÜNÜ KAPATMAYIN

Kalorifer peteklerinin önüne koltuk, kanepe veya büyük mobilyalar yerleştirmek sıcak havanın oda içerisinde dolaşmasını zorlaştırabiliyor. Uzun perdelerin peteklerin üzerini kapatmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor.

EVDE HAREKET ETMEYİ İHMAL ETMEYİN

Uzun süre hareketsiz oturmak, kişinin kendisini daha soğuk hissetmesine neden olabiliyor. Ev içerisinde düzenli olarak hareket etmek ve mevsime uygun, kat kat giyinmek vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı olabiliyor.

ODA SICAKLIĞI İLE KOMBİ SICAKLIĞINI KARIŞTIRMAYIN

Uzmanların önerdiği 18 ile 21 derecelik sıcaklık aralığı, kombinin ekranında görülen tesisat suyu sıcaklığını değil, odanın içindeki hava sıcaklığını ifade ediyor. Bu nedenle evin gerçek sıcaklığını ölçmek için oda termometresi veya oda termostatı kullanmak önem taşıyor.