Masterchef kim elendi, kim gitti? 22 Kasım 2026 Masterchef Türkiye’de elenen isim açıklandı mı?
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef'te eleme heyecanı giderek artıyor. Yarışmada haftanın eleme adayları arasında kıyasıya mücadele yaşanırken, mutfağa veda eden isim merak konusu oldu. Haftanın eleme potasında Şükran, Tolgahan, Şadi ve Armağan yer alıyor. Peki, 22 Kasım'da Masterchef'te kim elendi, kim gitti?
Giriş: 22 Kasım 2026 - 23:42 Güncelleme:
MasterChef Türkiye'de 22 Kasım 2026 Pazar akşamı gerçekleşecek eleme gecesinin adayları belli oldu. Yayınlanan son bölümde haftanın son eleme adayı Armağan olmuştu. Kırmızı Takım'daki oylamada eşitlik yaşanmasının ardından kaptan Şükran'ın tercihiyle Armağan potaya gönderildi. Peki, 22 Kasım 2026 Masterchef kim elendi?
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Masterchef elenen isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
1. Şükran
2. Tolgahan
3. Şadi
4. Armağan
21 KASIM MASTERCHEF’TE NELER OLDU?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Nilay kazandı. MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı Armağan oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ