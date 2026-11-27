Uzun süre suyla temas eden el ve ayak parmaklarının yüzeyinde belirgin kırışıklıklar oluşuyor. Günlük yaşamda sık karşılaşılan bu durum, yıllardır bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. Araştırmalar, parmakların buruşmasının yalnızca cildin suyla temas etmesinden kaynaklanmadığını, vücudun doğal işleyişiyle de bağlantılı olduğunu gösteriyor. İşte suda bekleyen parmaklarımızın neden buruştuğu ve bu değişimin olası faydaları...

PARMAKLARIMIZ SU EMDİĞİ İÇİN Mİ BURUŞUYOR?

Uzun yıllar boyunca parmakların suda buruşmasının, derinin dış tabakasının su emerek şişmesinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak araştırmalar, bu değişimin büyük ölçüde otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilen bir süreç olduğunu ortaya koydu.

DERİNİN ALTINDAKİ DAMARLAR DARALIYOR

Cleveland Clinic'ten dermatoloji uzmanı Dr. Alok Vij'e göre suyla uzun süre temas edildiğinde parmaklardaki kan damarları daralıyor. Parmak uçlarındaki dokunun hacminin azalması sonucunda deri yüzeyinde belirgin kırışıklıklar meydana geliyor.

OTOMOBİL LASTİKLERİNE BENZER BİR İŞLEV GÖREBİLİYOR

2011 yılında yayımlanan bir araştırmada, parmaklarda oluşan girintili ve çıkıntılı yapının otomobil lastiklerindeki su tahliye kanallarına benzer bir işlev görebileceği öne sürüldü. Bu kırışıklıkların, parmaklarla tutulan nesneler arasındaki suyun uzaklaşmasını kolaylaştırabileceği düşünülüyor.

BİLİM İNSANLARI 20 GÖNÜLLÜYLE DENEY YAPTI

İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi araştırmacıları, 2013 yılında 20 gönüllünün katıldığı bir deney gerçekleştirdi. Katılımcılardan hem normal hem de suda buruşmuş parmaklarıyla çeşitli nesneleri hareket ettirmeleri istendi.

Deney sonucunda katılımcıların su içerisindeki nesneleri buruşmuş parmaklarıyla daha hızlı hareket ettirebildikleri görüldü. Kuru nesnelerde ise belirgin bir fark gözlemlenmedi.

ISLAK NESNELERİ TUTMAK KOLAYLAŞABİLİYOR

2021 yılında PLOS ONE dergisinde yayımlanan araştırmada, parmaklardaki kırışıklıkların ıslak nesneleri kavramak için gereken kuvveti azaltabildiği belirlendi. Bu durum, ıslak ortamlarda nesneleri daha az güç harcayarak tutmamıza yardımcı olabiliyor.

ATALARIMIZDAN KALAN BİR ÖZELLİK OLABİLİR

Bilim insanlarına göre parmakların suda buruşması, insanın çevresel koşullara uyum sağlamasıyla gelişmiş bir özellik olabilir. Atalarımızın sulak alanlarda yiyecek toplarken veya kaygan yüzeylerde hareket ederken bu özellikten yararlanmış olabileceği düşünülüyor. Ancak bu görüş henüz kesin olarak kanıtlanmış değil.

BÜTÜN ARAŞTIRMALAR AYNI SONUCU VERMİYOR

2014 yılında 40 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen başka bir araştırmada, buruşmuş parmakların ıslak nesneleri hareket ettirme becerisinde veya dokunma hassasiyetinde belirgin bir iyileşme sağlamadığı görüldü. Bilim insanları bu doğal tepkinin işlevini araştırmaya devam ediyor.

AYAK PARMAKLARI DA AYNI NEDENLE BURUŞUYOR

Uzun süre suda kalan ayak parmaklarında ve ayak tabanlarında da benzer kırışıklıklar oluşabiliyor. Bu bölgelerde meydana gelen değişim de sinir sisteminin kan damarları üzerindeki etkisiyle ilişkilendiriliyor.

PARMAKLARIN SUDA BURUŞMASI ZARARLI MI?

Suya bağlı olarak oluşan geçici kırışıklıklar normal bir vücut tepkisi olarak kabul ediliyor. Sudan çıktıktan bir süre sonra parmakların eski görünümüne kavuşması bekleniyor. Ancak uzun süre sıcak suya maruz kalmak cildin doğal yağlarını azaltarak kuruluğa neden olabiliyor.

SUYA GİRMEDEN PARMAKLARINIZ BURUŞUYORSA DİKKAT!

Parmak uçlarında suyla temas olmadan ortaya çıkan ve uzun süre geçmeyen kırışıklıklar, sıvı kaybı veya bazı sağlık sorunlarıyla ilişkili olabiliyor. Bu durumda bir doktora danışılması öneriliyor.