Sürekli yorgunluğun nedeni bu olabilir!

Sabah yataktan kalkmakta zorlanmak, öğleden sonra enerjinin tükenmesi ve akşam saatlerinde bitkin hissetmek pek çok kişinin yaşadığı sorunlar arasında yer alıyor. Ancak sürekli yorgunluk hissinin arkasında yalnızca az uyumak bulunmuyor. Beslenme düzeninden su tüketimine, hareketsizlikten stres seviyesine kadar günlük alışkanlıklar vücudun enerji dengesini etkileyebiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yorgunlukla mücadele etmek isteyenler için günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili öneriler paylaşıyor.

UZUN SÜRE AÇ KALMAK ENERJİNİZİ DÜŞÜREBİLİR

Gün içinde öğün atlamak veya uzun süre yemek yememek, enerji seviyesinin korunmasını zorlaştırabiliyor. NHS, gün boyunca enerjiyi daha dengeli tutmak için seyrek ve büyük öğünler yerine düzenli beslenmeyi öneriyor.

Uzmanlara göre yaklaşık 3-4 saatte bir dengeli öğünler veya sağlıklı ara öğünler tüketmek, yorgunlukla mücadeleye yardımcı olabiliyor.

HAREKETSİZLİK YORGUNLUĞU ARTIRABİLİR

Yorgun hissedildiğinde spor yapmak son düşünülen şeylerden biri olsa da düzenli hareket etmek uzun vadede enerji seviyesini artırabiliyor.

NHS'ye göre yalnızca 15 dakikalık bir yürüyüş bile kişinin kendisini daha enerjik hissetmesine yardımcı olabiliyor. Düzenli fiziksel aktivitenin faydaları ise zamanla artıyor.

ÇOK FAZLA KAHVE İÇMEK TERS ETKİ YARATABİLİR

Kahve ve çay, içerdikleri kafein sayesinde geçici olarak uyanıklık hissi oluşturabiliyor. Ancak özellikle akşam saatlerinde tüketilen kafein, uyku düzenini bozarak ertesi gün daha yorgun hissedilmesine neden olabiliyor.

NHS, kafeinin etkilerinin 7 saate kadar sürebileceğini belirtiyor. Bu nedenle uyku sorunu yaşayan kişilere akşam saatlerinde kafein tüketiminden kaçınmaları öneriliyor.

YETERİNCE SU İÇMEMEK HALSİZLİĞE NEDEN OLABİLİR

Gün boyunca yeterli miktarda sıvı tüketmemek, yorgunluk hissinin nedenlerinden biri olabiliyor.

NHS, hafif susuzluğun bile kişinin kendisini bitkin hissetmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle fiziksel aktivite sonrasında su tüketimine özen gösterilmesi öneriliyor.

DÜZENSİZ UYKU SAATLERİ VÜCUDU ETKİLİYOR

Her gün farklı saatlerde uyuyup uyanmak, uyku düzenini olumsuz etkileyebiliyor.

NHS, yetişkinlerin genellikle 7-9 saat uykuya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Her gün benzer saatlerde yatmak ve uyanmak, yatmadan önce dinlenmeye zaman ayırmak ve uyku ortamını uygun hale getirmek öneriler arasında yer alıyor.

STRES VÜCUDUN ENERJİSİNİ TÜKETEBİLİR

Yorgunluğun nedenleri yalnızca fiziksel olmayabiliyor. Günlük yaşamda yaşanan stres, kaygı ve duygusal zorlanmalar da kişinin kendisini bitkin hissetmesine yol açabiliyor.

Uzmanlar, müzik dinlemek, kitap okumak, yoga yapmak veya sevdikleriyle vakit geçirmek gibi rahatlatıcı aktivitelerin stresin azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

GECE ALKOL TÜKETMEK UYKU KALİTESİNİ BOZABİLİR

Alkol, bazı kişilerde uykuya dalmayı kolaylaştırıyor gibi görünse de uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

NHS'ye göre akşam saatlerinde alkol tüketen kişiler, sekiz saat uyusalar bile ertesi gün kendilerini yorgun hissedebiliyor. Bunun nedeni alkolün derin uykuyu azaltabilmesi.

SÜREKLİ YORGUNLUK HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR?

Yorgunluk her zaman günlük alışkanlıklardan kaynaklanmıyor. NHS, uzun süren ve açıklanamayan halsizliğin demir eksikliği anemisi, diyabet, tiroit hastalıkları veya uyku apnesi gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.

Özellikle yorgunluğa nefes darlığı, çarpıntı, açıklanamayan kilo kaybı veya aşırı susama gibi belirtiler eşlik ediyorsa durumun değerlendirilmesi önem taşıyor.

YORGUNLUK NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALI?

NHS, birkaç haftadır devam eden, nedeni bilinmeyen veya günlük yaşamı etkileyen yorgunluk durumunda doktora başvurulmasını öneriyor.

Uzmanlara göre düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve fiziksel aktivite birçok kişinin enerji seviyesini destekleyebiliyor. Ancak dinlenmeyle geçmeyen ve uzun süre devam eden yorgunluğun altında başka bir sağlık sorunu bulunabileceği için yalnızca yaşam tarzı değişiklikleriyle yetinilmemesi gerekiyor.