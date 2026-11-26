Çocukken bir sonraki doğum gününü beklemek uzun sürerken yetişkinlikte ayların, hatta yılların nasıl geçtiğini anlamakta zorlanabiliyoruz. Takvimler ve saatler aynı hızda ilerlese de insanların zamanı algılama biçimi yaşamları boyunca değişebiliyor. Bilim insanları, bu durumun nedenlerini açıklamak için beynin bilgileri işleme biçiminden günlük hayatın monotonlaşmasına kadar birçok farklı etkeni inceliyor. İşte yaş ilerledikçe zamanın daha hızlı geçtiğini hissetmemizin nedenleri...

2026 YILINDA YAPILAN ARAŞTIRMA DİKKAT ÇEKTİ

7 Nisan 2026 tarihinde Memory & Cognition dergisinde yayımlanan araştırmada, yaşları 20 ile 91 arasında değişen 120 kişinin zaman algısı incelendi. Araştırma sonucunda ileri yaştaki kişilerin geride bıraktıkları 10 yılın daha hızlı geçtiğini düşündükleri ortaya çıktı.

ÇOCUKLUKTA HER GÜN YENİ BİR DENEYİM YAŞIYORUZ

İlk kez bisiklete binmek, okula başlamak veya yeni bir yerde tatil yapmak gibi deneyimler çocukluk yıllarında yoğun olarak yaşanıyor. Bu tür deneyimlerin hafızada daha belirgin izler bırakması, geçmişe dönüp bakıldığında zamanın daha uzun hissedilmesine katkıda bulunabiliyor.

GÜNLÜK HAYATIN TEKRARLARA DÖNÜŞMESİ ETKİLİ OLABİLİYOR

Her sabah aynı saatte uyanmak, aynı yoldan işe gitmek ve benzer işlerle uğraşmak, günlerin birbirine benzemesine neden oluyor. Araştırmacılar, birbirini tekrar eden günlerin hafızada daha az ayırt edilebilir olmasının zamanın hızlı geçtiği hissini artırabileceğini düşünüyor.

BEYNİN BİLGİLERİ İŞLEME HIZI DEĞİŞİYOR

Duke Üniversitesi Profesörü Adrian Bejan, 2019 yılında yayımladığı çalışmasında yaşla birlikte beynin görsel bilgileri işleme hızının değişmesinin zaman algısını etkileyebileceğini öne sürdü. Bejan'ın teorisine göre gençlik döneminde aynı süre içerisinde daha fazla görsel bilgi işlenebiliyor.

BİR YILIN HAYATIMIZDAKİ PAYI GİDEREK AZALIYOR

Zaman algısına ilişkin bir başka teori ise yaşadığımız yılların toplam ömrümüze oranına dayanıyor. Örneğin 10 yaşındaki bir çocuk için bir yıl, yaşadığı sürenin yüzde 10'unu oluştururken 50 yaşındaki bir yetişkin için bu oran yüzde 2'ye düşüyor.

499 KİŞİNİN ZAMAN ALGISI İNCELENDİ

Psikoloji araştırmacıları Marc Wittmann ve Sandra Lehnhoff, 2005 yılında yaşları 14 ile 94 arasında değişen 499 kişinin katıldığı bir araştırma gerçekleştirdi. Sonuçlar, yaşla birlikte zamanın daha hızlı geçtiği hissini desteklese de yaşın bu farklılığı tek başına açıklamadığını gösterdi.

YAŞLILAR SANILANIN AKSİNE DAHA CANLI ANILAR HATIRLAYABİLİYOR

2026 yılında gerçekleştirilen araştırmada dikkat çekici bir başka sonuç daha ortaya çıktı. İleri yaştaki katılımcıların daha canlı ve anlamlı anılar hatırlayabildiği görüldü. Araştırmacılar, zaman algısındaki değişimin yalnızca biriktirilen anıların sayısıyla değil, yeni bilgilerin hafızaya kaydedilme biçimiyle de ilişkili olabileceğini belirledi.

EĞLENİRKEN ZAMAN NEDEN ÇABUK GEÇİYOR?

Keyif aldığımız bir işle uğraşırken dikkatimizi saate daha az veriyoruz. Ancak aynı deneyimi daha sonra hatırladığımızda, hafızamızda bıraktığı ayrıntılar nedeniyle o sürenin daha uzun geçtiğini düşünebiliyoruz.

TATİLLERDE YAŞANAN İLGİNÇ ZAMAN YANILGISI

Yeni yerler keşfettiğimiz bir tatil, yaşarken çok hızlı geçmiş gibi hissedilebiliyor. Ancak eve döndüğümüzde biriktirdiğimiz farklı anılar, tatilin gerçekte olduğundan daha uzun sürdüğü izlenimini oluşturabiliyor. Bu durum, tatil paradoksu olarak biliniyor.

ZAMAN BASKISI DA ETKİLİ OLABİLİYOR

İş hayatı, aile sorumlulukları ve yetiştirilmesi gereken günlük işler, zamanın hızla geçtiği hissini artırabiliyor. Zaman algısı üzerinde yalnızca yaşın değil, yaşam koşullarının da etkili olduğu düşünülüyor.

ZAMANI DAHA YAVAŞ HİSSETMEK MÜMKÜN MÜ?

Yeni hobiler edinmek, farklı yerler keşfetmek, yeni beceriler öğrenmek ve günlük alışkanlıkların dışına çıkmak, hafızada daha fazla ayırt edilebilir anı oluşmasına yardımcı olabilir. Bu alışkanlıklar zamanın akışını değiştirmese de geçmişe dönüp bakıldığında yaşanan günlerin birbirinden daha farklı hatırlanmasını sağlayabilir.