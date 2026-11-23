Sebzeleri temizlerken kabuklarını soymak, kalın saplarını kesmek ve kullanılmayan yaprakları ayırmak birçok mutfakta alışılmış bir hazırlık yöntemi. Ancak bu işlem sırasında besin değeri yüksek bazı bölümler de çöpe gidebiliyor. İngiltere'deki King's College London araştırmacıları, 12 farklı meyve ve sebzenin normalde tüketilen kısımlarıyla çoğunlukla atılan bölümlerini karşılaştırdı. Ekim 2026'da International Journal of Food Sciences and Nutrition dergisinde yayımlanan ve 17 Kasım'da The Guardian tarafından gündeme taşınan araştırma, kabukların, sapların ve çekirdeklerin önemli bir lif kaynağı olabileceğini gösterdi. İşte mutfakta değerlendirilmesi önerilen sebze kısımları ve araştırmanın dikkat çeken sonuçları...

12 MEYVE VE SEBZEDEN 10'UNDA DİKKAT ÇEKEN FARK

King's College London araştırmacıları, İngiltere'de yaygın olarak tüketilen 12 farklı meyve ve sebzenin lif miktarını laboratuvar ortamında inceledi. Araştırmaya pancar, biber, brokoli, bal kabağı türleri, karnabahar, kereviz kökü, kara lahana, rezene, kivi, pırasa, ananas ve karpuz dahil edildi. Sonuçlarda, 12 ürünün 10'unda genellikle çöpe atılan kısımların lif yoğunluğunun normalde yenilen bölümlerden daha yüksek olduğu görüldü.

KARNABAHARIN SAPLARI VE YAPRAKLARI LİF AÇISINDAN ZENGİN

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri karnabaharla ilgili oldu. Karnabaharın sert orta kısmı ve yapraklarında, çiçekli bölümüne kıyasla yüzde 112 daha fazla lif bulundu. Uzmanlar, genellikle ayıklanarak atılan bu bölümlerin doğru şekilde hazırlandığında yemeklerde kullanılabileceğini belirtiyor. Yaprakları fırında kızartmak, sapları ince doğrayarak sebze yemeklerine eklemek veya çorbalarda değerlendirmek önerilen yöntemler arasında yer alıyor.

PANCAR KABUĞUNDA YÜZDE 40 DAHA FAZLA LİF BULUNDU

Araştırmada pancarın kabuğunun iç kısmına göre yüzde 40 daha fazla lif içerdiği belirlendi. Kök kerevizin kabuğunda ise bu oran yüzde 84'e ulaştı. Uzmanlar, uygun şekilde temizlenen bazı kök sebzelerin kabuklarıyla birlikte pişirilebileceğini vurguluyor. Patates, havuç ve pancar gibi sebzelerde kabukları tamamen çıkarmak yerine iyice temizleyerek değerlendirmek, hem hazırlık süresini azaltabiliyor hem de daha fazla lif alınmasına yardımcı olabiliyor.

PIRASANIN YEŞİL KISMINI ATANLAR DİKKAT!

Pırasanın sert ve koyu yeşil yaprakları, yemek hazırlarken sıklıkla ayrılan bölümler arasında bulunuyor. Ancak araştırmada pırasanın üst ve kök kısımlarının diğer bölümlerine göre yüzde 77 daha fazla lif içerdiği görüldü. The Guardian'a konuşan şefler, pırasanın yeşil kısımlarının daha uzun süre pişirilerek çorbalarda veya aromalı yağların hazırlanmasında kullanılabileceğini belirtiyor. Yaprak katmanları arasında biriken toprağın temizlenmesi ise önem taşıyor.

BAL KABAĞININ KABUĞU VE ÇEKİRDEĞİ DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Araştırmacılar, butternut türü bal kabağının kabuğu ve çekirdeklerinde 100 gram başına 9,25 gram lif bulunduğunu belirledi. Bu miktar, İngiltere'de yetişkinler için önerilen günlük 30 gramlık lif hedefinin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Uzmanlar, yenilebilir kabukların uygun şekilde pişirilmesini ve çekirdeklerin kavrularak değerlendirilmesini öneriyor. Ancak bu sonuç, günlük lif ihtiyacını karşılamak için yalnızca kabak kabuğu ve çekirdeği tüketilmesi gerektiği anlamına gelmiyor.

KARPUZUN BEYAZ KISMINDA DA LİF BULUNUYOR

Yaz aylarında karpuzun kırmızı bölümü tüketilirken kabuğa yakın beyaz kısmı genellikle çöpe atılıyor. Araştırmada karpuz kabuğunun 100 gramında 2,10 gram lif bulunduğu ve bu miktarın meyvenin kırmızı kısmından belirgin şekilde yüksek olduğu belirlendi. Uzmanlar, özellikle kabuğun beyaz iç bölümünün turşu yapılarak veya sebze yemeklerine eklenerek değerlendirilebileceğini belirtiyor. Böylece normalde atılan bir bölüm, farklı tariflerde kullanılabiliyor.

ANANASIN KABUĞU VE ORTA KISMINDA ŞAŞIRTAN SONUÇ

Araştırmanın en dikkat çekici verilerinden biri ananasla ilgili oldu. Ananasın kabuğu ve sert orta bölümünün, meyvenin yumuşak kısmına göre yaklaşık beş kat daha fazla lif içerdiği belirlendi. Ancak bu sonuç, sert ve dikenli kabuğun doğrudan yenmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Uzmanlar, uygun şekilde temizlenen orta bölümün küçük parçalara ayrılarak içeceklere eklenebileceğini belirtiyor. Kabuğun değerlendirilmesi ise gıda güvenliği açısından dikkatli hazırlık gerektiriyor.

KİVİNİN KABUĞUNU SOYMADAN YEMEK MÜMKÜN MÜ?

Kivi de araştırmada lif yoğunluğuyla öne çıkan meyveler arasında yer aldı. İncelenen kivi kabuğunun, meyvenin iç bölümünden yüzde 195 daha fazla lif içerdiği görüldü. Uzmanlar, iyi yıkanmış kivinin kabuğuyla birlikte tüketilebileceğini belirtiyor. Ancak kabuğun tüylü yapısı nedeniyle herkes bu yöntemi tercih etmeyebilir. Bu nedenle kivi kabuğunu tüketmek zorunlu değil, lif alımını artırabilecek seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

BROKOLİNİN SAPI DAHA FAZLA LİF İÇERMİYOR

Araştırmada bütün sebzelerin atılan kısımlarının daha fazla lif içermediği de ortaya çıktı. Örneğin brokoli sapının lif miktarı, çiçekli bölümünden yüzde 28,4 daha düşük bulundu. Buna rağmen sapın yenilebilir olması, çöpe atılması gerektiği anlamına gelmiyor. Sert dış kısmı gerektiğinde ayıklanarak küçük parçalara bölünen brokoli sapı, çorbalarda ve sebze yemeklerinde değerlendirilebiliyor.

UZMANLAR LİFİN SAĞLIK İÇİN ÖNEMİNİ VURGULADI

King's College London'dan beslenme uzmanı Dr. Rachel Gibson, araştırmada tüketilen ve atılan bölümler arasındaki lif farkının dikkat çekici olduğunu belirtti. Gibson, incelenen ürünlerde genellikle kullanılmayan kısımların toplam ağırlığın yüzde 25 ile 48'ini oluşturduğunu açıkladı. Beslenme uzmanı Dr. Balazs Bajka ise amacın insanları çok miktarda kabuk veya çekirdek yemeye yönlendirmek olmadığını, günlük yemeklerde uygun olan kısımlardan daha fazla yararlanmak olduğunu vurguladı.

HER SEBZENİN KABUĞU TÜKETİLİR Mİ?

Araştırmacılar, meyve ve sebzelerin bütün bölümlerinin tüketilmesinin güvenli olmadığını hatırlatıyor. Bazı bitkilerin yaprakları veya kabukları zararlı maddeler içerebiliyor. Örneğin ravent yaprakları yüksek oksalat içeriği nedeniyle yenmemeli. Ayrıca kabuklarda tarım ilacı kalıntıları ve kir bulunabileceğinden ürünlerin uygun şekilde temizlenmesi gerekiyor. Yenilebilir olduğundan emin olunmayan bitki parçalarının tüketilmemesi, sert veya sindirimi zor kısımların ise uygun pişirme yöntemleriyle hazırlanması önem taşıyor.

MUTFAKTA İSRAFI AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Uzmanlar, sebze ve meyvelerin kullanılmayan kısımlarını değerlendirmek için karmaşık tariflere gerek olmadığını belirtiyor. Karnabahar yaprakları fırında kızartılabilir, pırasa yaprakları çorbalara eklenebilir, yenilebilir sebze kabuklarından çıtır atıştırmalıklar hazırlanabilir. Maydanoz gibi yumuşak otların sapları da yemeklerde kullanılabilir. Böylece hem yemeklere farklı tatlar kazandırmak hem de mutfakta ortaya çıkan atık miktarını azaltmak mümkün olabilir.

ÇÖPE GİDEN KISIMLAR BESLENMEDE FARK YARATABİLİR

King's College London araştırması, her gün çöpe atılan bazı sebze ve meyve kısımlarının değerli bir lif kaynağı olabileceğini gösterdi. İngiltere'de yetişkinlerin yalnızca yüzde 4'ünün günlük 30 gramlık lif önerisini karşıladığını belirten araştırmacılar, bu bölümlerin değerlendirilmesinin beslenmeye katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte çalışma, lif miktarlarını laboratuvarda karşılaştırdı; bu kısımları tüketmenin insanlar üzerindeki sağlık etkilerini doğrudan test etmedi. İşte araştırmanın mutfak alışkanlıklarına ilişkin temel mesajı: Sebzelerin kabuklarını, saplarını veya yapraklarını çöpe atmadan önce yenilebilir olup olmadıklarını değerlendirmek, hem lif alımını artırmaya hem de gıda israfını azaltmaya yardımcı olabilir.