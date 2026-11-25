Türk mutfağının vazgeçilmez besinlerinden biri olan yoğurt, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar sofralarda sıkça yer alıyor. Ancak buzdolabında bekleyen yoğurdun üzerinde zamanla biriken su, birçok kişi tarafından dökülüyor. Hatta bazı tüketiciler bu sıvının oluşmasını yoğurdun bozulduğuna dair bir işaret olarak değerlendiriyor. Oysa yoğurdun sulanmasının oldukça doğal bir açıklaması bulunuyor. İşte yoğurt suyunun içeriği, nasıl oluştuğu ve mutfakta değerlendirilme yöntemleri...

YOĞURDUN ÜZERİNDEKİ SU NASIL OLUŞUYOR?

Süt, mayalanma sırasında proteinlerin oluşturduğu bir yapı sayesinde yoğurt kıvamını alıyor. Zamanla bu yapı içerisindeki sıvının bir kısmı ayrılarak yüzeye çıkıyor. Gıda biliminde sinerez olarak adlandırılan bu süreç, yoğurdun doğal özelliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

ASLINDA SADECE SUDAN İBARET DEĞİL

Yoğurdun üzerinde biriken sarımtırak sıvı, peynir altı suyuna benzer özellikler taşıyor. İçerisinde süt proteinlerinin bir bölümü, laktoz, mineraller ve suda çözünen bazı besin öğeleri bulunuyor. Bu nedenle sıvının dökülmesi, içerdiği besin öğelerinin de bir kısmının kaybedilmesine yol açıyor.

YOĞURDUN SULANMASI BOZULDUĞU ANLAMINA MI GELİYOR?

Alaska Fairbanks Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilere göre yoğurdun yüzeyinde bir miktar sıvı birikmesi tamamen doğal bir durum. Mayalanma süresinin uzaması veya yoğurdun mayalanırken hareket ettirilmesi, sıvı ayrışmasını artırabiliyor.

BAZI YOĞURTLAR NEDEN DAHA FAZLA SULANIYOR?

Sütün protein oranı, üretim yöntemi, mayalanma süresi ve saklama koşulları yoğurdun kıvamını etkiliyor. Ayrıca yoğurdun üretiminde kullanılan kıvam artırıcı maddeler de yüzeyinde biriken sıvının miktarını değiştirebiliyor.

DÖKMEK YERİNE YOĞURDA KARIŞTIRABİLİRSİNİZ

Yoğurdun üzerinde biriken sıvıyı tüketmenin en kolay yolu, bir kaşık yardımıyla yeniden yoğurda karıştırmak. Böylece sıvının içerisindeki besin öğelerinden yararlanırken yoğurdun daha yumuşak bir kıvam almasını da sağlayabilirsiniz.

MUTFAKTA PEK ÇOK ALANDA KULLANILABİLİYOR

Yoğurdun daha koyu kıvamlı olmasını tercih ediyorsanız ayırdığınız suyu farklı tariflerde değerlendirebilirsiniz. Çorbalara, salata soslarına, ekmek ve poğaça hamurlarına ya da ayrana ekleyerek mutfaktaki gıda israfını azaltabilirsiniz.

EV YAPIMI YOĞURTLARDA DAHA SIK KARŞILAŞILABİLİYOR

Yoğurdun hazırlanması sırasında uygulanan sıcaklık ve mayalanma süresi, sıvı ayrışması üzerinde etkili oluyor. Evde yoğurt mayalarken kabı gereksiz yere hareket ettirmemek ve mayalanma tamamlandıktan sonra buzdolabına kaldırmak, aşırı sulanmanın önüne geçmeye yardımcı olabiliyor.

BU BELİRTİLER VARSA TÜKETMEYİN

Yoğurdun üzerinde su birikmesi tek başına bozulma belirtisi olmasa da küflenme, renk değişikliği, ambalajın şişmesi ve alışılmadık kötü kokular dikkate alınmalı. Bu belirtilerin bulunduğu yoğurtlar tüketilmemeli. Ayrıca yoğurdun buzdolabında 4 derece veya daha düşük sıcaklıkta saklanması gerekiyor.

YOĞURDUN SUYUNU DÖKMEK ZARARLI MI?

Yoğurdun suyunu dökmek doğrudan sağlığa zarar vermiyor. Ancak doğal olarak içerisinde bulunan bazı besin öğelerinden yararlanma fırsatını azaltıyor. Bu nedenle bozulma belirtisi göstermeyen ve uygun koşullarda saklanan yoğurdun suyunu yeniden karıştırmak veya farklı tariflerde değerlendirmek daha verimli bir seçenek olarak öne çıkıyor.