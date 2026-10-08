Yurt dışında yaşamak isteyenlerin yeni gözdesi belli oldu: Türkler 1 yıl vizesiz kalabiliyor

Yurt dışında yaşamak ve çalışmak isteyenlerin sayısı kadar, hangi ülkede yeni bir düzen kurmanın daha kolay olduğu da merak ediliyor. Özellikle uzaktan çalışanlar için vize işlemleri, banka hesabı açmak, internet bağlantısı ve yaşam maliyetleri taşınma kararında belirleyici rol oynuyor. Bu kriterleri inceleyen yeni bir araştırma, 2026 yılında yerleşmesi en kolay ülkeleri ortaya koydu. Dünyanın farklı bölgelerinden 17 popüler destinasyonun değerlendirildiği araştırmada, Avrupa'nın birçok ülkesini geride bırakan Gürcistan ilk sıraya yerleşti.

ZİRVENİN SAHİBİ GÜRCİSTAN OLDU

Uluslararası eSIM şirketi Holafly tarafından hazırlanan 2026 Dijital Göçebe Zorluk Endeksi, uzaktan çalışanların yurt dışında karşılaştığı idari ve günlük yaşam güçlüklerini değerlendirdi.Araştırmada vize süreçleri, bankacılık hizmetlerine erişim, sağlık sistemi, internet bağlantısı, yaşam maliyetleri ve olası riskler dikkate alındı. Gürcistan, incelenen 17 ülke arasında en az bürokratik engelle karşılaşılan destinasyon olarak zirveye çıktı.

REKLAM

TÜRKLER 1 YIL VİZESİZ KALABİLİYOR

Gürcistan'ı Türk vatandaşları için cazip hale getiren özelliklerden biri de vize kolaylığı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre Türk vatandaşları, Gürcistan'a 1 yıla kadar yapacakları seyahatlerde vizeden muaf tutuluyor. Türkiye'den doğrudan yapılan seyahatlerde yeni tip kimlik kartıyla giriş imkanı da bulunuyor. Ancak vizesiz kalış hakkı, ülkede otomatik olarak çalışma veya süresiz oturum hakkı kazanıldığı anlamına gelmiyor.

BANKA HESABI AÇMAK DAHA KOLAY

Gürcistan'ın araştırmada öne çıkmasının önemli nedenlerinden biri bankacılık işlemleri oldu.Holafly'ın değerlendirmesine göre yabancıların yalnızca pasaport kullanarak birkaç saat içerisinde banka hesabı açabilmesi, uzaktan çalışanlar açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak bankaların müşteri kabul şartları ve ek belge talepleri kişisel duruma göre değişebiliyor.

REKLAM

BÜROKRATİK İŞLEMLERDE AVANTAJ SAĞLIYOR

Araştırmada Gürcistan'ın, uzaktan çalışan yabancılar için zorunlu adres kaydı ve yerel vergi numarası işlemlerinin sınırlı olmasıyla öne çıktığı belirtildi. Bu durum, ülkeye yerleşmeyi planlayan kişilerin ilk aşamada karşılaşabileceği idari yükleri azaltabiliyor. Bununla birlikte vergi yükümlülükleri, kişinin gelir kaynağına, faaliyetlerine ve ülkedeki statüsüne göre farklılaşabiliyor.

2026'DA ÇALIŞMA KURALLARI DEĞİŞTİ

Gürcistan'a taşınmayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir gelişme de bulunuyor. Ülkede 1 Mart 2026 tarihinde yabancıların çalışmasına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yeni kurallara göre yabancıların Gürcistan'da bir işverene bağlı çalışması veya belirli ticari ve serbest meslek faaliyetlerini yürütmesi için çalışma hakkı alması gerekebiliyor. Uzaktan çalışma konusunda ise işin niteliği ve gelir kaynağı önem taşıyor. Bu nedenle taşınmadan önce güncel çalışma ve oturum şartlarının ayrıca incelenmesi gerekiyor.

REKLAM

YENİ SEYAHAT SİGORTASI ŞARTI GELDİ

Türk vatandaşlarını ilgilendiren bir diğer değişiklik ise 1 Ocak 2026 tarihinde uygulanmaya başlandı. Gürcistan'a kimlik kartıyla veya umuma mahsus pasaportla seyahat eden Türk vatandaşlarının, ülkede kalacakları sürenin tamamını kapsayan sağlık ve kaza sigortası yaptırmaları gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına göre sigortanın en az 30 bin Gürcistan larisi teminatlı olması ve poliçenin İngilizce ya da Gürcüce ibraz edilmesi gerekiyor.

PERU İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Araştırmada Gürcistan'ın ardından ikinci sırayı Güney Amerika ülkesi Peru aldı.Peru'nun özellikle düzenli gelir sahibi yabancılara yönelik Rentista oturum kategorisiyle avantaj sağladığı belirtildi. Bununla birlikte depremler ve El Nino kaynaklı doğal afet riskleri ülkenin genel değerlendirmesini olumsuz etkiledi.

REKLAM

ÜÇÜNCÜ SIRADA GÜNEY AFRİKA VAR

Listenin üçüncü sırasında Güney Afrika yer aldı. Ülkenin yabancılara yönelik bazı adres kaydı ve vergi numarası işlemlerinde kolaylık sağlaması olumlu değerlendirildi. Ancak sağlık sistemiyle ilgili puanının diğer bazı destinasyonların gerisinde kalması, Güney Afrika'nın zirveye çıkmasını engelledi.

ASYA ÜLKELERİ DE LİSTEDEDördüncü sırada Tayland, beşinci sırada ise Malezya bulunuyor.Her iki ülke de uzaktan çalışanlara yönelik özel vize programları ve bankacılık işlemlerindeki görece kolaylıklarıyla dikkat çekiyor. Buna karşılık doğal afetlere maruz kalma ihtimali, değerlendirmede olumsuz faktörlerden biri olarak yer alıyor.

REKLAM

İŞTE YAŞAMAYA YERLEŞMENİN EN KOLAY OLDUĞU 10 ÜLKE

Holafly'ın 2026 araştırmasına göre uzaktan çalışanların yerleşme süreçlerinde en az güçlükle karşılaştığı ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

1 - Gürcistan

2 - Peru

3 - Güney Afrika

4 - Tayland

5 - Malezya

6 - Vietnam

7 - Hırvatistan

8 - Macaristan

9 - Portekiz

10 - Birleşik Arap Emirlikleri

AVRUPA ÜLKELERİ GERİDE KALDIAraştırmada Avrupa'dan ilk 10'a girebilen ülkeler Hırvatistan, Macaristan ve Portekiz oldu. Söz konusu ülkeler uzaktan çalışanlara yönelik vize ve oturum seçenekleri sunmalarına rağmen adres kaydı, vergi numarası ve diğer resmi işlemler nedeniyle Gürcistan'ın gerisinde kaldı. Bu sonuç, gelişmiş altyapıya sahip ülkelerin her zaman en kolay yerleşilebilen destinasyonlar olmadığını da ortaya koydu.

REKLAM

UZMANLAR BÜROKRASİYE DİKKAT ÇEKİYOR

Holafly Operasyon Direktörü Metin Kastro, yurt dışına taşınan uzaktan çalışanların en büyük sorunlarının genellikle ülkeye giriş yaptıktan sonra başladığına dikkat çekti. Kastro'ya göre bürokratik işlemler, çalışma saatlerinin kaybedilmesi ve istikrarsız internet bağlantısı, yurt dışında yaşam kurmaya çalışan profesyoneller üzerinde önemli bir yük oluşturuyor. Araştırmanın amacı da ülkeler arasındaki bu görünmeyen güçlükleri ortaya koymak.

TAŞINMADAN ÖNCE BU AYRINTILARA DİKKAT

Gürcistan'ın listenin ilk sırasında bulunması, herkes için en iyi yaşam koşullarını sunduğu anlamına gelmiyor. Araştırma ülkelerin genel refah düzeyinden çok, uzaktan çalışanların yerleşirken karşılaştıkları işlemlere odaklanıyor. Konut kiraları, sağlık harcamaları, gelir vergisi, çalışma izinleri ve kişisel yaşam beklentileri ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Bununla birlikte Türkiye'ye komşu olması, Türk vatandaşlarına 1 yıla kadar vizesiz kalış imkanı sağlaması ve bürokratik işlemlerde sunduğu avantajlar, Gürcistan'ı yurt dışında yeni bir yaşam kurmayı değerlendirenler için dikkat çekici seçeneklerden biri haline getiriyor.