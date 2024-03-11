Bilim insanlarından çarpıcı değerlendirme! Yapay zeka ile oluşturulan yemekler daha lezzetli
Yapay zekanın, son yıllarda hayatımızdaki yerini giderek genişliyor. Kod yazılımı, senaryo yazma, bir karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulunma, sohbet etme gibi birçok ilginç özelliğine tanık olduğumuz yapay zeka ile ilgili bilim insanlarından çarpıcı bir değerlendirme daha geldi. Bilim insanları, yapay zeka tarafından oluşturulan yiyecek görsellerinin daha iştah açıcı olarak değerlendirdi. Yapay zeka ile oluşturulan bu görsellerin gerçeğinden ayırt edilmemesi teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.
Bilim insanları, insanların yapay zeka tarafından oluşturulan yiyecek görsellerinin, daha lezzetli olduğuna dikkat çekti. Oxford Üniversitesi ve Napoli Üniversitesi Federico II'den araştırmacılar , yapay zeka tarafından oluşturulan yemek görsellerini daha iştah açıcı olarak değerlendirdiğini belirtti. İşte gerçeğinden ayırt etmenin oldukça zor olduğu yapay zekayla oluşturulan görseller...
GERÇEK GÖRSELLERİ YAPAY ZEKA KOPYASINDAN AYIRABİLİR MİSİNİZ?
Oxford Üniversitesi ve Napoli Üniversitesi Federico II'den araştırmacılar , insanların yapay zeka tarafından oluşturulan yiyecek görsellerini daha iştah açıcı olarak değerlendirdiğini keşfetti.
Yapay zeka görüntüleri daha gerçekçi hale geldikçe uzmanlar, bunların sağlıksız beslenme alışkanlıklarını bile teşvik edebileceği konusunda uyarıyor.
Peki gerçek fotoğrafları yapay zeka kopyalarından ayırabilir misiniz?
Araştırmacılar görüntüleri temel gıda türüne göre düzenleyerek üç aşamalı işleme gösterdiler. Örneğin: çiğ havuç, havuç suyu ve havuçlu kek
Uzmanlar, yapay zeka tarafından oluşturulan versiyonların daha çekici tasarımlar üretmek için simetri, renk ve şekil gibi ayrıntılardan yararlanabileceğini söylüyor
Araştırmacılar 297 katılımcıya ya gerçek yiyecek fotoğrafları ya da yapay zeka tarafından oluşturulan kopyalardan oluşan bir dizi görsel gösterdi.
Yapay zeka görüntüleri, orijinal fotoğrafların OpenAI'nin DALL-E 3'üne yerleştirilmesi ve yapay zekadan "bu fotoğrafı kopyalamasının" istenmesiyle oluşturuldu.
Görüntüler yan yana gösterildiğinde araştırmacılar, katılımcıların yapay zeka tarafından yapılan ve hangisinin gerçek olduğunu tespit etme konusunda genel olarak çok iyi olduklarını buldu.
Başarı oranı havuç suyu görselinde yüzde 62'den çikolata kaplı yer fıstığı görsellerinde yüzde 91'e kadar değişiyordu.
Ancak katılımcılara görseller ayrı ayrı gösterildiğinde işin çok daha zor olduğunu gördüler.
Temel malzeme çiğ olarak yenmediğinde araştırmacılar, bu haşlanmış patateslerle burada olduğu gibi pişirilmiş bir fotoğrafını kullandılar
Araştırmacılar, insanların genellikle fotoğrafların yanındayken yapay zeka görüntülerini tespit etme konusunda çok iyi olduklarını buldu.
Bilim insanlarına göre yapay zeka görüntüleri, yiyeceklerin daha kalorili görünmesini sağlıyor
Ayrı olarak sunulan görüntülerde, bunların gerçek olup olmadığını doğru bir şekilde belirleme oranı bazı durumlarda yalnızca yüzde 26'ya düştü.
Food Quality and Preference dergisinde yayınlanan makalelerinde araştırmacılar, başarı oranının genel olarak yüksek kalmasına rağmen bazı istisnaların bulunduğunu belirtiyor.
Bunun 'görevin artan karmaşıklığından' kaynaklanabileceğini öne sürüyorlar.
Yapay zeka görüntüleri, yapay zekadan orijinal fotoğrafı yeniden yaratmasının istenmesiyle oluşturuldu. Bu, sıfırdan yeniden inşa edilerek değiştirilmedikleri anlamına gelir
Araştırmacılar, yapay zekanın resimlediği gıdaların rengini ve şeklini iyileştirdiğini söylüyor
Bilim adamları, yapay zeka tarafından oluşturulan gıda görsellerinin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek için kullanılabileceğini söylüyor
Ancak en şaşırtıcı bulgu, insanların, özellikle de bunların yapay zeka tarafından yapıldığını bilmiyorlarsa, yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri daha çekici bulmalarıdır.
Araştırmacılar katılımcılardan görselleri 'Hiç iştah açıcı değil' ile 'Son derece iştah açıcı' arasında değişen bir ölçekte derecelendirmelerini istedi.
Katılımcılara hangi görüntünün yapay zeka olduğu söylendiğinde genellikle her iki görüntüyü de aynı şekilde derecelendirdiklerini keşfettiler.
Ancak hangi görüntünün gerçek olduğu söylenmediğinde katılımcılar, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerin çok daha iştah açıcı olduğunu buldular.
Bunun yapay zekanın renk, simetri, şekil ve hatta yiyeceğin konumunda ince değişiklikler yapmasından kaynaklanabileceğini öne sürüyorlar.
Yapılan çalışma, bu elma görsellerinin en ikna edici yapay zeka sahtekarlığını içerdiğini buldu. Hangisinin hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz?
Araştırmacılar, yapay zeka tarafından oluşturulan gıda görsellerinin, gıda konusunda gerçekçi olmayan beklentilere yol açabileceğini söylüyor
Yiyeceğin konumu, onu ne kadar çekici bulduğumuzu etkiler; konumuna göre bunlardan hangisi en iyi görünür?
Napoli Üniversitesi Federico II'den başyazar Giovanbattista Califano şunları söyledi: 'İnsanlar olarak, nesnelerin bize doğrultulmasından ve yalnızca yiyecek olsa bile onları tehdit olarak yorumlamaktan rahatsızlık duyma eğilimindeyiz.
'Yapay zeka, bir demet havuç veya bir parça kek gibi izleyiciye işaret eden öğelerin yer aldığı yemek fotoğraflarını kopyalamakla görevlendirildiğinde, genellikle yiyeceği doğrudan izleyiciye işaret etmeyecek şekilde konumlandırıyor.'
Yapay zekanın, görselleri daha çekici hale getirmek için görüntülerde bu tür ince ayarlamalar yapması söz konusu olabilir.
Aydınlatma aynı zamanda yemeğin gözlemciye ne kadar lezzetli göründüğü konusunda da önemli bir fark yaratır.
Yapay zeka görüntü oluşturucuları artık farkın tespit edilmesini zorlaştırabilecek küçük ayrıntıları bile yeniden oluşturabiliyor
Çalışma, bu iki görüntünün gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamanın en kolay olduğu ortaya çıktı. Hangisinin hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz?
Ancak araştırmacılar bunun gelecekte sorunlara yol açabileceği konusunda da uyarıyor.
Görüntü oluşturmak için yapay zekanın kullanılması ucuz, hızlı ve kolay olduğundan, Oxford Üniversitesi'nden çalışma danışmanı Profesör Charles Spence bunun daha yaygın hale gelebileceğini düşünüyor.
Şöyle söyledi: 'Yapay zeka tarafından oluşturulan görseller, gıda fotoğraf çekimlerinin maliyetini azaltarak pazarlamacılara ve sektöre maliyet tasarrufu fırsatları sunabilir.'
Profesör Spence ayrıca bu görüntülerin, 'görsel açlık' adı verilen, yiyecek görüntülerine bakmanın iştahı ve arzuyu tetiklediği bir olgu nedeniyle risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Çalışma, yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin yalnızca gerçeğinden daha iyi görünmekle kalmayıp aynı zamanda yiyecekleri daha kalorili gösterme eğiliminde olduğunu da ortaya çıkardı.
Yapay zeka her görüntüde daha fazla yiyecek gösterme eğilimindeydi; örneğin daha fazla cips veya daha büyük porsiyon çırpılmış krema gösteriyordu.
Profesör Spence, bu görüntülerin geniş çapta çoğalması halinde bunun insanların yiyecekleri konusunda daha az sağlıklı seçimler yapmasına yol açabileceğini öne sürüyor.
Profesör Spence şöyle diyor: 'Bu, potansiyel olarak sağlıksız yeme davranışlarını etkileyebilir veya tüketiciler arasında gıdayla ilgili gerçekçi olmayan beklentileri teşvik edebilir.'
Hangi görüntülerin yapay zeka tarafından yapıldığını söyleyebilir misiniz? Yanıtlarınızı buradan kontrol edin:
2. Gerçek
3. Sahte
4. Gerçek
5. Sahte
6. Sahte
7. Gerçek
8. Gerçek
9. Sahte
10. Gerçek
11. Sahte
12. Sahte
13. Gerçek
14. Gerçek
15. Sahte
16. Sahte
17. Gerçek
18. Sahte
19. Gerçek
20. Gerçek
21. Sahte
22. Sahte
23. Gerçek
24. Sahte
25. Gerçek
26. Gerçek
27. Sahte
28. Gerçek
29. Sahte
30. Sahte
31. Gerçek
Kaynak - Görseller: Dailymail