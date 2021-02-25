Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili gündem devam ederken bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Kısıtlamalarla ilgili yapılacak öneriler merak ediliyor. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte son dakika açıklamanın detayları...

BİLİM KURULU TOPLANIYOR!

1 Mart 2021'de itibaren il bazında normalleşme başlıyor. Koronavirüs aşılama sürecinde ise 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşılanmaya devam ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.