BioNTech aşısındaki ertelemenin bilimsel gerekçeleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz açıkladı! BioNTech aşısındaki ertelemenin bilimsel gerekçeleri - Haberler
ABONE OL

Bilim Kurulu Üyesi Yavuz BioNTech aşısındaki ertelemenin bilimsel gerekçelerini açıkladı

Türkiye'de Covid-19 BioNTech aşısında, 1. doz ve 2. doz arasındaki sürenin 6 ila 8 haftaya uzatılmasına karar verildi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "BNT162b2 mRNA (BioNTech) aşısının 1 ve 2. dozları arasının 6 (veya 8 veya 12) hafta yapılmasının bilimsel gerekçeleri" başlıklı bir paylaşımda bulundu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz açıkladı! BioNTech aşısındaki ertelemenin bilimsel gerekçeleri - Haberler
BioNTech aşısındaki ertelemenin bilimsel gerekçeleri
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı programı dahilinde vatandaşlara uygulanan Covid-19 BioNTech aşısında, 1. doz ve 2. doz arasındaki sürenin 6 ila 8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde bir karar alındı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, BioNTech aşılarında birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6 ila 8 haftaya uzatılmasına yönelik Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

BAZI ÜLKELER AŞILARIN 2. DOZLARINI GECİKTİRMEYİ TERCİH ETTİ

Prof. Dr. Yavuz, "BNT162b2 mRNA (BioNTech) aşısının 1 ve 2. dozları arasının 6 (veya 8 veya 12) hafta yapılmasının bilimsel gerekçeleri" başlıklı paylaşımında şu ifadelerde bulundu: "SARS-CoV-2 pandemisi devam ederken, güvenli ve etkili aşılamanın yapılabilmesi hastalığın yayılımını ve ağırlığını engellemede anahtar bir yöntem haline gelmiştir. Ancak tüm dünyada aşılara erişim konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu soruna bir çözüm bulabilmek için bazı ülkeler aşıların 2. dozlarını geciktirmeyi tercih ederek en az bir doz aşı almış kişi sayısını artırma yoluna gitmiştir."

İNGİLTERE mRNA AŞILARINI 12 HAFTA ARAYLA UYGULADI VE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETTİ

Bu uygulamanın uygunluğunu gösterecek bilimsel dayanakların hem SARS-CoV-2 aşılarının faz-3 çalışmalarında, hem diğer hastalıkların aşı çalışmalarında, hem de SARS-CoV-2 aşılarının gerçek yaşam verilerini içeren çalışmalarda bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Yavuz, "Faz-3 çalışmasında tek doz uygulanan BNT162b2 mRNA aşısının etkinliğinin 1. dozdan sonraki 15-21. günde yüzde 92.6 olduğu görülmüştür. Bir diğer SARS-CoV-2 aşısı olan ChAdOx1 çalışmasının verileri, doz aralığının daha uzun olmasının daha iyi korunma sağladığını göstermiştir.

COVID-19 insidansının artış göstermesi ve riskli grupların mümkün olduğunca hızlı aşılanmasının gerekliliği dikkate alınarak, İngiltere’de mRNA aşılarının 12 hafta arayla 2 doz uygulaması yapılmış ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. İngiltere’de gerçek yaşam verilerinin analizinde tek doz mRNA aşısının, uygulamadan 28 gün sonra >70 yaşta bile semptomatik infeksiyonu engellemede yüzde 70, COVID-19’a bağlı hospitalizasyonu engellemede yüzde 80, ölümü önlemede yüzde 85 civarlarında etkili olduğu hesaplanmıştır" açıklamasında bulundu.

İSRAİL'DE İKİ DOZ ARASI 28 GÜN OLAN mRNA AŞISI YÜZDE 85-90 ETKİLİ OLDU

Prof. Dr. Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine İngiltere’de sağlık çalışanlarında yapılmış bir başka çalışmada tek doz mRNA aşısı, aşılamadan 21 gün sonra hem semptomatik hem de asemptomatik COVID-19’u önlemede yüzde 70 gibi yüksek bir oranda etkili bulunmuştur. Benzer şekilde İsrail gerçek yaşam verilerinde de ilk dozdan sonraki ilk 28 günde mRNA aşısının yüzde 85-90 etkili olduğu gösterilmiştir. Hem İngiltere’de hem de İsrail’de bu çalışmaların yapıldığı dönemde, şu an ülkemizde de olduğu gibi VOC 202012/01’in, yani V1’in baskın varyant olması, tek doz uygulamanın bu varyanta karşı da uygun olduğunu göstermiştir. İkinci dozun geciktirilmesinin ilerleyen süreçte epidemiyolojik ve evrimsel süreçleri nasıl etkileyeceği konusunda yapılan bir modelleme çalışmasında 2. dozun geciktirilmesinin, bağışık kişi sayısını artırmak suretiyle COVID-19 infeksiyonunu kısa dönemde azalttığı gösterilmiş ve aşı azken erken dönemde aşılı kişi sayısını artırmak için tek doz uygulayıp, sonrasında aşı kapasitesi arttıkça ikinci dozların uygulanmasının uzun dönem istenmeyen epidemiyolojik ve evrimsel sonuçları azaltabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak tüm aşılama süreçlerinde, dikkatli klinik değerlendirmeyle korunmanın gücü ve süresinin belirlenmesi sağlam halk sağlığı politikaları uygulamak için zorunludur. Ayrıca aşı doz araları açılırken aşılama oranları da yüksek seviyelere çıkarılmalıdır."

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA KISA SÜREDE MÜMKÜN OLABİLEN EN FAZLA KİŞİ AŞILANMALI"

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Gelinen noktada salgının hızla kontrol altına alınabilmesinin yolu sıkı kapanma önlemlerinin alınması ve mümkün olduğunca kısa sürede mümkün olabilen en fazla kişinin aşılanmasıdır. Bu uygulama can kayıplarını ve varyant gelişimini de engelleyecektir" dedi.

Kaynaklar:

1) Saad-Roy http://CM.Science 2021; 372: eabg8663
2) Polack http://FP.New England Journal of Medicine. 2020.
3) Skowronski http://DM.New England Journal of Medicine. 2021.
4) Voysey M.The Lancet. 2020.
5) Ledgerwood JE.J Infect Dis. 2013;208(3):418-22.
6).Shukarev G.Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2017;13(2):266-70.
7) Bernal JL.medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.01.21252652
8) Hall VJ. Lancet 2021; https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)00790-X
9)Chodick G. medRxiv. 2021:2021.01.27.21250612.
10) Hunter PR. medRxiv.2021:2021.02.01.21250957
11) Amit S. The Lancet. 2021

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bilim insanları tam kapanmayı Habertürk TV'de değerlendirdi: 17 günlük tam kapanma tablosu... - Haberler
SAĞLIK17 gün sonra nasıl bir tablo bekliyoruz?
29 Nisan Koronavirüs tablosu vaka sayısı AÇIKLANDI - Son Dakika corona vaka sayısı ve vefat sayısı
SAĞLIKGüncel Türkiye Koronavirüs tablosu
'Koronavirüste çocuk vaka ve ölümleri arttı'
SAĞLIK'Koronavirüste çocuk vaka ve ölümleri arttı'
Son dakika: Bugünkü koronavirüs vaka sayısı belli oldu! Düşüş... - Haberler
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler: "Kovid-19 salgınının 2022 sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz"
SAĞLIKRobert Koch Enstitüsü'nden korkutan virüs tahmini
50 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? AŞIDA SON DURUM:50 yaş üzeri aşılama hangi tarihte başlıyor?
SAĞLIK50 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak?
Türkiye'ye mayısta getirilecek Sputnik V aşısı dünyada 60'tan fazla ülkede tescil edildi
SAĞLIKTürkiye'ye mayısta geliyor! Dünyada 60'tan fazla ...
Biontech aşısı yan etkisi var mı? Biontech aşısını kimler olmalı? Pfizer Biontech aşısı koruma oranı
SAĞLIKBiontech aşısının yan etkileri neler?
Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları, yaşlıların Covid-19 kaynaklı hastaneye yatışına karşı yüzde 94 etkili
SAĞLIKO aşılar yaşlıların Covid-19 kaynaklı hastaneye ...
İstanbul'da Covid-19 vakaları son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı - Haberler
SAĞLIKİstanbul'da Covid-19 vakaları son 10 günde yüzde 30 ...