Bilinçsizce alınan vitaminler DNA hasarına sebep olabilir

Hemen hemen herkes sağlıklı olmak için çeşitli yollara başvuruyor. Bunlardan biri de vitamin ve gıda takviyelerinin kullanımı olarak biliniyor. Ancak bilinçsiz bir şekilde, hekim görüşü olmadan kullanılan bu ürünler birtakım sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Yapılan araştırmalar, yeterli ve dengeli beslenen kişilerin vitamin takviyesine ihtiyacı bulunmadığını gösteriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, bilinçsizce kullanılan vitamin ya da gıda takviyelerinin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini söyledi.