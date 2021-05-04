Bill Gates, 28 Ekim 1955 tarihinde Seattle’da doğdu. Bill Gates ve eşi Melinda Gates, boşanma kararı aldı. 27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Üç çocuk babası olan Gates, Microsoft şirketi kurucularından ve halen şirketin teknik danışmanlığını yapıyor. Hayır işlerine daha fazla zaman ayırabilmek için Mart 2020’de Microsoft şirketindeki başkanlığından istifa eden Bill Gates, bugün dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor.

Avukat bir baba ile öğretmen bir annenin üç çocuğundan bir tanesi olarak dünyaya gelen Gates, zengin bir ailede büyüdü. Sahip olduğu bu zenginliği ve kaynakları doğru şekilde kullanarak ve çok çalışarak “Amerika Rüyası”nı gerçeğe dönüştürdü. Bill Gates, ailenin tek erkek çocuğudur. Libby adında bir kız kardeşi ve Kristianne adında bir ablası vardır.

Eğitim hayatında ilk olarak Kuzey Seattle’daki devlet okuluna başladı. Ardından Özel Lakeside Okulu’nda eğitimine devam etti. Eş zamanlı olarak kişisel program yazmaya başladığı dönemlerde henüz 13 yaşlarındaydı. 1973 senesinde Harvard Üniversitesi’ne başlayan Gates, 1975’te yani üçüncü sınıftayken okulu bıraktı. Üniversitedeyken 1960 yılında yazılan BASIC’in MITS Altair ismi verilen bir versiyonunu oluşturdu.

Bu dönemde, çocukluğundan beri onunla aynı alanlara ilgi duyan ve daima beraber çalışmalar yaptığı en yakın arkadaşı Paul Allen ile beraber kendilerine bir hedef koydular. Bu hedefleri, kişisel bilgisayarların her ofise ve hatta her eve girmesi ve herkes tarafından rahatça kullanılabilmesiydi. Bilgisayar kullanımının bugün geldiği nokta göz önünde bulundurulduğunda oldukça ileri görüşlü oldukları anlaşılabiliyor.

O dönem Bill ve Paul, evlerinin yakınlarındaki bir şirketin bilgisayarını ücretsiz olarak kullanabilmek için yazılım hatalarını buluyorlardı. Bu iş, onların bilgisayarlar konusunda çok daha uzmanlaşmasına yardımcı oldu. Bu sayede 1972 yılında ilk şirketleri olan Traf-O-Data’yı kurmuş oldular. Birkaç sene sonra ise Gates, TRW ismi verilen bir silah şirketinde staj gördü.

Bill Gates, Melinda Gates ile 1 Ocak 1994’te evlendi. Bu evliliklerinden Jennifer Katherine, Rory John ve Phoebe Adele ismini verdikleri üç kızları oldu. Oldukça mütevazı ve sabırlı bir kişiliğiyle tam bir lider niteliğine sahip olan Bill Gates, 1984, 1997 ve 1999 senelerinde Time Dergisi’ne kapak oldu.

Ayrıca 1975 senesinde Harvard Üniversitesi’nden ayrılmış olmasına rağmen 2007 yılında yine bu üniversite tarafından Onur Ödülü’ne layık görüldü. Çalışkanlığı ve azmi ile bütün girişimcilere örnek olan ve sözleri insanların çalışma odalarının duvarlarını süsleyen Bill Gates’in 1995 yılında çıkmış olan Önümüzdeki Yol adlı bir de kitabı bulunuyor.

Bilgisayar merakı sayesinde çok yüksek bir puanla Harvard Üniversitesi’ne kabul edilen Gates, üniversitede okuduğu süreçte derslere gitmek yerine poker ve video oyunları ile tüm vaktini geçirmeye başlamıştı. Ancak bu durum en yakın arkadaşı Paul’ün ona bir makale göstermesiyle değişti. Dünyanın ilk mikrobilgisayarı olan Altair 8800’ün anlatıldığı bu makaleden, iki arkadaş oldukça etkilendiler.

Bunun üzerine Meksika’daki üretici olan MITS ile iletişime geçerek Altair için uygun bir program olan BASIC’e sahip olduklarını belirttiler. Üreticiler bu program ile ilgilenerek denemek istediler ama iki arkadaşın elinde herhangi bir program bulunmuyordu. Bu durum Gates’in okula dönmesine neden oldu ve iki arkadaş Harvard laboratuvarında programı yaratmak üzere çalışmaya başladı.

Ellerinde Altair’den bulunmadığı için yaptıkları yazılımın bu bilgisayarda çalışabileceğini de bilmiyorlardı. Fakat bir şekilde şansları yaver gitti ve vadettikleri gibi program çalıştı. Bu da Gates’in Harvard’ı tamamen bırakmasına ve Meksika’ya gitmesine vesile oldu. Hatta Meksika’dayken Gates, ehliyetsiz araç kullandığı ve kırmızı ışıkta geçtiği için tutuklandı.

Gates’in Meksika’ya yerleşmesinden kısa bir süre sonra MITS şirketi kapandı. Ancak bu süreçte Allen ve Gates, Altair için geliştirdikleri BASIC yazılımını şirkete satabilmek için çoktan Microsoft adını verdikleri bir şirket kurmuşlardı. Dolayısıyla MITS’in kapanması Microsoft’u etkilemedi. Hatta Microsoft, o dönem içlerinde Apple’ın da olduğu çok sayıda şirkete yazılım hizmeti sağlıyordu.

Meksika’daki maceralarına 1979’da son vererek Seattle’a dönen iki arkadaş, henüz o dönem verdikleri bu kararla Microsoft’un altın çağını başlattıklarının farkında değillerdi. Döndükten sonra ilk olarak Gates, IBM’in bilgisayarlarındaki yazılım problemini öğrenmesi için bir girişimden 50.000 dolarlık bir yazılım altyapısı aldı. Ardından onu MS-DOS haline getirip IBM’e sattı.

Tabii başka bilgisayar şirketlerine de satabilmek amacıyla lisansını da elinde tuttuğu için Microsoft, engellenemeyecek bir yükselişe geçti. Elbette öngörüldüğü gibi IBM satışının ardından diğer şirketler de aynı teknolojiye sahip olmak istediler ve tekrar yazmaktan çok daha ucuza gelen bu ürünü onlar da satın almaya karar verdiler. Böylece şirketin satışları senelik 7 milyon dolardan 16 milyon dolara çıktı.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates’in saniyede 230 dolar kazandığı biliniyor. Ağustos 2019 itibarıyla da net BIll Gates serveti 110 milyar dolar olarak açıklanıyor. Üstelik Bill Gates yaklaşık 35 milyar dolarlık bağış yaptı ve yapmaya da devam ediyor. %6.4’lük hissesi ile de Microsoft’taki en büyük hissedar.