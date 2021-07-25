Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM kayıtları ile ilgili yurt genelindeki binlerce öğrencinin gözü kayıt tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 BİLSEM kayıt tarihini resmi sitesinden duyurdu. İşte BİLSEM kayıt tarihi ve sınav sonuçları sorgulama...

BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

Bilsem kayıtları ne zaman başlayacak sorusu sınava giren öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. BİLSEM'de ter dmkeb öğrenciler MEB'in duyurduğu kayıt tarihinde kayıtlarını yapabilecek. İşte BİLSEM kayıt tarihi ve sınav sonuçları sorgulama...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

29 Mart 2021 – 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

14 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması

09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu hangi gün toplanıyor? Yasaklar geri mi geliyor?
GÜNDEM Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Film gibi olay! Sağlık ocağına gitti 'ölü' olduğunu öğrendi - Son dakika haberleri
GÜNDEM Kocaeli'nde trajikomik hikaye...Yaşarken helvasını ...
Adli tatil ne zaman bitecek 2021? Adli tatil hangi tarihte sona eriyor? Açıklandı
GÜNDEM Adli tatil ne zaman bitecek 2021?
Çocuklarının gözü önünde darbedildi! - Haberler
GÜNDEM Çocuklarının gözü önünde darbedildi!
Üsküdar'da çatı katında yangın: Anne ve 2 çocuğu mahsur kaldı
GÜNDEM Üsküdar'da korku dolu anlar: Anne ve 2 çocuğu mahsur ...
İlber Ortaylı tarihçi Halil İnalcık'ı anlattı! Halil İnalcık'ın vefatının 5. yılı
GÜNDEM Halil İnalcık'ın vefatının 5. yılı
SON DAKİKA! Uludağ'da kaybolmuştu,3 gün sonra bulundu - Haberler
GÜNDEM Uludağ'da kaybolan kadın bulundu
Rehine dehşeti! Öldürüp üzerine beton döktüler - Haberler
GÜNDEM Rehine dehşeti! Öldürüp üzerine beton döktüler
Son dakika Artvin: Korku dolu anlar kamerada! - Haberler
GÜNDEM Artvin'de korku dolu anlar!
SON DAKİKA: Antalya'da hortum sahili vurdu! 6 turist yaralı! Haberler
GÜNDEM Hortum sahili vurdu! 6 turist yaralandı