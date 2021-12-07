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BİLSEM kayıtları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Konuya ilişkin resmi açıklamalar merak ediliyor. İşte detaylar...

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilim Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM sınavı tarihi henüz belli olmadı.

2021’de BİLSEM sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 25 Kasım 2020 tarihinde başladı ve 6 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmıştı.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.