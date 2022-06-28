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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB açıkladı: BİLSEM sınav sonuçları açıklama tarihi

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirmeleri 13 Haziran'da başlamıştı. 13 Ağustos'ta değerledirmelerin sona ermesiyle birlikte herkesin gözleri BİLSEM sonuçlarına çevrilecek. Konuyla ilgili olarak değerlendirmeleri tamamlanan öğrenciler; BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 sorusunun cevabını arıyor...

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  • BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB açıkladı: BİLSEM sınav sonuçları açıklama tarihi

    MEB bünyesinde 12 Ağustos'ta tamamlanacak olan 2022 BİLSEM değerlendirmeleri sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

     
  • BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB açıkladı: BİLSEM sınav sonuçları açıklama tarihi

    GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

    Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin 3. aşaması olan "bireysel değerlendirme"lere ilişkin randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren okul idareleri tarafından "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü" üzerinden öğrenci velilerine imza karşılığında verilecektir.

    Aday;

    "Kimlik Belgesi"

    "Uygulama Giriş Belgesi" ile birlikte bireysel değerlendirmenin yapılacağı uygulama merkezinde hazır bulunacaktır.
  • BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB açıkladı: BİLSEM sınav sonuçları açıklama tarihi

    BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    19 Ağustos'ta kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

    BİLSEM TAKVİMİ 2022

    16-23 Mayıs'ta bireysel itirazlar kabul edilecek, 24-30 Mayıs'ta ise gelen itirazlar değerlendirilecek.

    13 Haziran-12 Ağustos'ta bireysel değerlendirmeler yapılacak.
  • BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB açıkladı: BİLSEM sınav sonuçları açıklama tarihi

    19 Ağustos'ta kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

    Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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