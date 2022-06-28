GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU



Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin 3. aşaması olan "bireysel değerlendirme"lere ilişkin randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren okul idareleri tarafından "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü" üzerinden öğrenci velilerine imza karşılığında verilecektir.



Aday;



"Kimlik Belgesi"



"Uygulama Giriş Belgesi" ile birlikte bireysel değerlendirmenin yapılacağı uygulama merkezinde hazır bulunacaktır.