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BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

10.12.2018 - 10:48 | Güncelleme:

  • 1 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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    BİM 11 Aralık Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İndirim takipçilerini bu hafta BİM mağazasında gıda ürünlerinde indirim bekliyor. Gıda ürünlerinden tatlılara kadar bir çok üründe kampanya var. İşte 11 Aralık Aktüel ürünler listesi...

  • 2 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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    Goldnut yer fıstıklı dolgulu sütlü çikolata 180g 4,50 TL

    Chokella kakaolu fındık kreması 1500g 19,90 TL

    Chocotini sütlü çikolata kaplamalı kremalı bisküvi 225g 5,45 TL

    New Yorkers çikolatalı yumuşak kurabiye 175g 7,95 TL

    Breaktime karamel dolgulu bisküvi 107g 4,95 TL (her bir ürün)

     

  • 3 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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    New Yorkers kurabiye 180g 7,95 TL

    New Yorkers fındık krema dolgulu kurabiye 175g 7,95 TL

    Casey ev yapımı tadında havuçlu-tarçınlı kek 220g 3,95 TL

    Violanta dolgulu kurabiye 150g 6,95 TL (her bir ürün)

    Nestle müsli 350g 8,95 TL

     

  • 4 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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    Choe&Crunch sütlü çikolata kaplamalı fındıklı kremalı ve pirinç patlaklı gofret 5x32g 5,95 TL

    Marini çıtır atıştırmalık 200g 6,75 TL

    Ülker Çikolatalı Gofret 5x36g 3,75 TL

    Browni Intense çikolatalı karamelli mini kek 150g 3,95 TL

    Biskrem kakao dolgulu bisküvi 230g 3,45 TL

    Torku tam ruşeymli bisküvi 3x80g 2,75 TL

     

    Olips dolgulu sert şeker 3’lü paket 2,95 TL (her bir ürün)

  • 5 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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  • 6 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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  • 7 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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  • 8 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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  • 9 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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  • 10 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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  • 11 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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  • 12 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
    12 | 15
  • 13 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
    13 | 15
  • 14 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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  • 15 BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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